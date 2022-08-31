Манипуляция: Зеленский был готов сбежать из Украины в первые дни войны

Teiginiai

В первые дни "спецоперации" Зеленский был готов сбежать из Украины и отречься от власти, но Запад заставил его остаться.

Verdiktas

Проанализированная новостная заметка (а также дезинформирующее видео на Youtube) – это очередная попытка Кремля выставить лидера Украины Владимира Зеленского трусом, который пытается сбежать из Украины. Часть этой манипуляции – подчеркивание влияния Запада на действия Зеленского, чтобы изобразить последнего в качестве безвольной марионетки. В данном случае для этого была взята статья the Washington Post: содержание одного из ее пунктов было пересказано в сильно упрощенной форме, а смысл искажен. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

24 августа американское издание the Washington Post опубликовало статью под заголовком «5 путей спасения: как Украина сражалась и спасла свою столицу от российских захватчиков». Третьим пунктом в статье упоминается то, что в первые дни войны западные лидеры уговаривали президента Украины Владимира Зеленского эвакуироваться, однако тот полагал, что его отъезд в итоге только ухудшит положение украинцев и поможет россиянам добиться их целей, а также не остановить войну и кровопролитие. В результате Зеленский принял решение не уезжать из Украины.

Два абзаца статьи the Washington Post, посвященные теме © Ekrano nuotr.

Два абзаца статьи the Washington Post, посвященные теме © Ekrano nuotr.

Распространяющее типичную кремлевскую дезинформацию российское медиа New Inform опубликовало пересказ статьи под вводящим заблуждение заголовком ("WP: Зеленский был готов уйти в отставку и сбежать с Украины в первые дни спецоперации"). Они сильно урезали содержание статьи и сделали это таким образом, что материал приобрел новый смысл.

Как статью пересказало New Inform: якобы Зеленский был готов сбежать, а западные лидеры уговаривали его оставить своего ставленника (видимо, это подразумевается под «преемственностью власти») © Ekrano nuotr.

Из оригинала статьи нам понятно, что именно западные лидеры советовали Зеленскому уехать из Киева – как подозревает Зеленский, некоторые из них надеялись, что войны с Россией не будет, если администрация Зеленского, по сути, сдаст Киев россиянам. В пересказе российского медиа получается противоположная картина – Зеленский хотел «сбежать», но Запад просил его хотя бы обеспечить «преемственность власти».

Такое же искажение смысла статьи the Washington Post на прямо противоположный мы увидели и в дезинформирующем видео на Youtube, которое озаглавлено «5 минут назад! Американцы раскрыли: Зеленский хотел сбежать, но ему не дали!».



Видео на Youtube, которое продвигает ту же манипуляцию © Ekrano nuotr.

В видео содержание статьи тоже пересказывается в сокращенном виде, но с акцентом на готовность Зеленского "сбежать" из Украины и сдать власть. Опять упоминаются уговоры со стороны западных стран "обеспечить преемственность власти" – подразумевается, что Зеленскому не давали покинуть Киев, хотя тот этого якобы хотел.

Попытки представить Владимира Зеленского трусливым человеком, находящимся под сильным влиянием со стороны Запада, не новы. Пропагандистские СМИ регулярно поддерживают этот нарратив.

Статья «Взгляд.ру» © Ekrano nuotr.





Статья литовского «Спутника» © Ekrano nuotr.

Фейк про то, что Зеленский сбежал из Украины, разоблачался нашими коллегами из «Вокс Украина» и самим украинским президентом.