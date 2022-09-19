Манипуляция: за проступки по отношению к государству в Беларуси можно лишать гражданства

Teiginiai



Влада Карницкая в программе "Будет дополнено" на канале ОНТ утверждает, что гражданство – это в первую очередь ответственность, так как "нельзя быть гражданином своей страны, уничтожая ее". Данный тезис адресован противникам режима Лукашенко, после августа 2020 г. оказавшихся в вынужденной эмиграции. Развивая свою аргументацию, она приводит в пример ситуацию с советскими свидетельствами о рождении и внутренней миграцией. В качестве отрицательной иллюстрации она говорит о Латвии, где что институт гражданства якобы "служил условной сегрегацией" по национальному признаку.



Verdiktas



Тезисы Влады Карницкой являются смесью лжи и манипуляции касательно соответствующих международных, белорусских и зарубежных правовых норм в сфере гражданства. Это осуществляется как элемент целенаправленного давления режима Лукашенко на своих оппонентов, находящихся в вынужденной эмиграции после августа 2020 г., с целью их нейтрализации через законодательные изменения. Именно с этой целью в эфир намеренно вбрасываются юридически безграмотные тезисы вроде того, что "нельзя быть гражданином своей страны, уничтожая ее", используется неуместная отсылка к советскому гражданству и подмена понятий при упоминании примера Латвии.



Melo detektoriaus komentaras



Данный материал возник в контексте обсуждения возможных изменений в белорусском законе о гражданстве во время совещания у Лукашенко 6 сентября 2022 г. На нем он заявил, что "в рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления”. Режим в Минске предлагает лишать таких людей гражданства. Для большего понимания логики фактической власти в Беларуси стоит процитировать профессора и доктора юридических наук Ольгу Чуприс, являющуюся заместителем главы администрации Лукашенко. Она утверждает, что эти люди “себя противопоставили стране” и “уже не имеют никакой связи” с ней, поэтому “надо признать, что они утратили гражданство самостоятельно”, а государство “может признать факт такой утраты”.

Для оценки измышлений Карницкой о том, что “проступки, а иногда и преступления по отношению к государству – это уже добровольный отказ гражданства” и что “нельзя быть гражданином своей страны, уничтожая ее”, необходимо обратиться к белорусскому законодательству и международным обязательствам этой страны. Даже актуальная редакция конституции Беларуси, “принятая” на т.н. “референдуме” в феврале 2022 г., говорит о том, что “никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство”, а “приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с законом” (ст. 10).

Кроме того, Конституция декларирует равенство всех перед законом, а также многообразие мнений по политическим вопросам. Иначе говоря, инициатива по лишению гражданства политических оппонентов, вынужденно находящихся за границей, является нарушением даже актуальной версии Конституции. При этом чиновники и пропагандисты режима Лукашенко сознательно уравнивают государство и ныне существующую в нем администрацию. Это также является нарушением законодательства в вопросах равенства и свободы выражения мнений. И уж тем более действия вынужденных бежать от репрессий режима Лукашенко нельзя трактовать как “противопоставление стране” или “уничтожение ее”. Поэтому заявления и Карницкой, и Чуприс являются юридически безграмотными и конъюнктурными. Стоит также напомнить, что с марта 1976 г. для Беларуси юридически обязательным является Международный пакт о гражданских и политических правах. В ст. 12 Пакта говорится о том, что “каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную”, а также что “никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну”.

Однако история с запретом въезда в Беларусь ее гражданину митрополиту Тадеушу Кондрусевичу в конце 2020 г. показывает, что режим Лукашенко готов произвольно трактовать данные обязательства, реализуя собственные политические цели. Поэтому подобную логику режима Лукашенко и его пропагандистов можно рассматривать как манипуляцию фактами и ложью касательно соответствующих правовых норм в целях давления и нейтрализации собственных политических оппонентов.

Стоит также обратить внимание на два других момента. Во-первых, упоминание о едином советском гражданстве и “отсутствии национального гражданства” в советское время является манипулятивным пропагандистским приемом. Советского Союза уже давно не существует, а Беларусь (или любое другое постсоветское государство) вправе вводить собственные критерии для определения правил приобретения гражданства. А фраза о том, “граждане одной огромной страны могли ездить по ней, селиться, где им нравится, и обретать свой дом” не имеет к сегодняшним реалиям никакого отношения. Проще говоря, Карницкая пытается сравнить красное с квадратным.

Во-вторых, фраза о том, что в Латвии "институт гражданства служил условной сегрегацией – русский или латыш" также является лживой и манипулятивной. На сайте Управления по делам гражданства и иммиграции Латвии можно прочитать исчерпывающую информацию о правилах получения гражданства этой страны. Стоит признать, что Латвия автоматически не предоставила гражданства всем своим жителям, за что подвергалась различного рода критике. Однако критерий автоматического предоставления гражданства Латвией после восстановления независимости не был напрямую связан с этничностью. В 1993 г. этнические латыши составляли 3,2% от всех неграждан, а в 2016 г. - 0,2%. В латвийском законе о гражданстве прямо говорится, что Латвия признает автоматическое гражданство за бывшими гражданами страны по состоянию на 17 июня 1940 года, а также за их потомками. Данное правило автоматически распространялось не только на латышей и ливов, но и на русских, белорусов, литовцев, евреев, а также представителей других национальностей.