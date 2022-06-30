Манипуляция: враждебность к России станет основным законом НАТО

Основной тезис статей: НАТО наконец открыто зафиксировало настоящее положение дел – теперь враждебность у России является основной позицией Альянса, НАТО будет наращивать свое присутствие вокруг РФ и укрепит свои позиции в Европе.

Комментарий DELFI: Изначально статья опубликована на портале «Взгляд.ру», 26 июня, за два дня до старта саммита НАТО в Мадриде (с 28 по 30 июня 2022 года). Несколько других прокремлевских СМИ («SM News», «Ryazan.life», «Новости восточной ленты», «Banki.loans») стали писать небольшие заметки с тем же самым заголовком, ссылаясь на статью «Взгляда». Некоторые издания даже драматически дополнили заголовок, написав, что враждебность к России станет основным принципом США на «этот век». Текст оригинальной статьи содержит пересказ некоторых выбранных положений новой стратегической концепции НАТО, а также мнения двух российских провластных экспертов – Федора Лукьянова и Евгения Бужинского. Текст новой концепции опубликован онлайн, официально о ней было объявлено 29 июня, по окончании второго дня саммита.

Абсолютно обманчивый заголовок и относительно уравновешенный стиль письма вводят аудиторию в заблуждение. Текст статьи в несколько завуалированном виде намекает на уже ставший классическим нарратив Кремля про агрессивные планы НАТО в отношении России, про якобы конфронтационный характер Альянса. Основной прием российских пропагандистов – выставить НАТО главной виновницей мировых конфликтов, в том числе и тех, в которых на самом деле есть большая доля ответственности России (например, война между Россией и Грузией в 2008 году).

Абзац из другой статьи «Взгляд.ру» про НАТО © Ekrano nuotr.

Особенно интересно, что в качестве примера приводится «военное освоение» территории Украины со стороны НАТО с 2014 по 2022 год. Это ложь, НАТО никогда не вводило свои войска в Украину и не участвовало в военном конфликте на ее стороне. Помощь со стороны Альянса в адрес Украины была учебной (например, обучение военнослужащих) и финансовой, в том числе и помощь с реформами в ВСУ и оборонных институтов Украины. На официальном сайте НАТО подчеркивается, что НАТО как оборонительный союз «несет ответственность за то, чтобы не произошло эскалации этой войны и ее распространения за пределы Украины» (см. на фото ниже). Эта риторика разительно отличается от официальной риторики Кремля, а также от слов его пропагандистов (например, необоснованные угрозы в адрес суверенитета Литвы).

Текст со страницы официального сайта НАТО © Ekrano nuotr.

Пророссийские СМИ манипулируют своей аудиторией, когда используют слово «враждебность», чтобы описать отношение НАТО к России. Подразумевается, что НАТО враждебно настроена по отношению к России, вне зависимости от того, что делает Россия. Однако, понятно, что сильное ухудшение в отношениях РФ и НАТО возникло не на пустом месте, а является прямым следствием войны, развязанной Россией в Украине.

В статье не упоминаются другие фрагменты новой стратегической концепции НАТО, например автор колонки не цитирует параграф 9 документа. В нем НАТО опять подчеркивает, что «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации» и по-прежнему готова «поддерживать открытые каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность». Наконец, в концепции подчеркивается, что отношения между НАТО и Россией могут поменяться, при условии, что Россия «остановит свою агрессию и будет соблюдать нормы международного права». Однако автор и прокремлевские эксперты в статье «Взгляда» подчеркивают только негативное отношение к России со стороны НАТО.

Вердикт: статьи и заметки, опубликованные пророссийскими СМИ, под одними и тем же заголовком призваны воздействовать на эмоции читателей и в очередной раз убедить их в том, что НАТО представляет собой угрозу России. При этом позиция НАТО в новой стратегической концепции вырывается из контекста – действия Альянса являются ответом на продолжающуюся агрессию со стороны России в адрес Украины. Наш вердикт – манипуляция.