Тезисы видео:

1) “Великобритания запустила план развала Европейского Союза, исходя из своих интересов. Британия намеревается из остатков ЕС создать себе свою валютную зону (2.48 – минута сюжета)” – Михаил Хазин;

2) Ведущий Айнис Петкус, периодически заявляет о том, что в Украине действуют нацисты (1.25, 8.30, 11.01 – минута сюжета);

3) “Реальный план Британии состоит в следующем – нужно объединить Прибалтику, Польшу и может еще кого-нибудь под видом борьбы с Германией в Евросоюзе, дальше договориться с Путиным о том, что Путин поддержит работу Британии по развалу Германии, получив взамен бывшую ГДР, и после этого радостно продать Путину и Польшу и Прибалтику в обмен на воссоздание части Британской империи на Европейском континенте. Великобритания хочет Северо-западную Германию, условно Рур и Гамбург, может быть, Данию, она хочет страны Бенилюкса, Францию, Испанию и Португалию. Ради того, чтобы это получить, она продаст и Польшу, и Прибалтику – России” – Михаил Хазин;

Комментарий DELFI:

Михаил Хазин, озвучивает несколько конспирологических теорий, которые существуют в среде российских экспертов по международным отношениям. Великобритания вышла из состава Европейского Союза не потому, что решила развалить своим выходом Европейский Союз и не потому, что решила создать свою валютную зону. С настоящими причинами выхода Великобритании из ЕС можно ознакомиться здесь и здесь. Многие политические лидеры Великобритании (в том числе и Маргарет Тэтчер) всегда критически относились к идее объединения европейских стран под эгидой Брюсселя и делегтровагии ему части своих полномочий и прав, в конечном счете именно евроскептицизм и стал причиной выхода Британии из ЕС. Выход из ЕС как для самой Британии, так и ее жителей, от простых граждан до элит, оказался чрезвычайно затратным и дорогостоящим и политически, и экономически.

Айнис Петкус как минимум три раза заявляет о том, что в Украине действуют нацисты, то есть фактически распространяет и повторяет ложный нарратив Российской Федерации, которая оправдывает войну с Украиной тем, что необходимо провести “денацификацию Украины”. Правительство Украины, по мнению президента России, является полностью или частично нацистским. Узнать подробнее, почему и откуда в российских средствах массовой информации, пророссийских экспертов и в частности у Владимира Путина появился нарратив о том, что Украиной якобы руководят нацисты и фашисты, можно здесь. Хотелось бы отметить, что Украиной управляет руководство, избранное во время демократических выборов. Президент Зеленский по происхождению еврей, три дяди Зеленского погибли во время Холокоста.

В Украине действует закон, который запрещает “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов”, уже поэтому заявления о том, что власть в Украине захватили нацисты, – манипуляция.

Очевидно, что Михаил Хазин, озвучивая свои конспирологические теории о международных отношениях находится под влиянием окончательно сложившегося в XIX в Российской империи мнения об Англии как о геополитическом сопернике (Большая игра) Российской империи, однако без какого-либо повода частично экстраполирует события XIX столетия на те события, которые происходят в наше время и на их основе строит конспирологические теории. Более того, когда Михаил Хазин заявляет, о том, что “Великобритания стремится к воссозданию части Британской империи на Европейском континенте”, следует знать и понимать, что это самая настоящая манипуляция. Европейские государства времен становления (16 столетие), существования и формального конца существования Британской империи (1997 год, когда Гонг-Конг, последняя британская колония, вернулся под власть Китая, то есть конец 21 столетия – ред.) не находились под контролем этой империи. Английские короли владели землями в Европе, но потеряли их в результате Столетней войны, однако это произошло за долго до становления Британской империи.

Заявлять о том, что ряд стран на Европейском континенте принадлежали либо находились под полным влиянием Британской империи, были ее колониями либо протекторатами – свидетельство некомпетентности. Подробно с историей Британской империи можно ознакомиться здесь и здесь.

Вердикт:

Блогер и приглашенный им эксперт манипулируют фактами, чтобы доказать существование конспирологических теорий. Видеосюжет является ничем иным как манипуляцией.