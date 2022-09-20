Манипуляция: “вбивать клин между славянскими народами – деструктивно”

Teiginiai



Пропагандистский ролик на канале "ОНТ" утверждает, что развязывание розни по национальному и языковому признаку всегда являлось большой политикой и заканчивалось крахом государств. При этом ведущая Влада Карницкая начинает с собственного примера, рассказывая про детские впечатления от Западной Украины, потом касается распада Югославии и резюмирует, что “созидание в единстве – вот залог процветания” любого государства, что фактически означает подчинение политике правящего режима.



Verdiktas



Данное видео является откровенной манипуляцией, в которой используются отработанные психологические приемы, направленные на формирование у аудитории соответствующих мировоззренческих взглядов через эмоции и чувства. Для этого используется коммуникативная категория "свой-чужой", отталкиваясь от генерализации собственного опыта, в результате чего частный зависящий от контекста случай обобщается вне реального контекста.



Melo detektoriaus komentaras



Видео Карницкой – пример того, что манипуляции кроются в деталях. Например, она рассказывает о распаде СССР и Югославии, упоминая в последнем случае сербских националистов. Сразу после этого следует фраза: "Теперь украинский нацизм, кстати, родом из Австро-Венгрии, но даже через полтора столетия – от идеи и до сих пор – вполне себе жив и даже процветает". Таким образом, пропагандистка в лучших кремлевских традициях отождествляет два разных понятия – "национализм” и “нацизм".

Толковый словарь русского языка дает определение "национализма" как "идеологии и политики, исходящей из идей национального превосходства и противопоставления своей нации другим, подчиняющей общечеловеческие интересы и ценности национальным интересам" либо как "проявление чувства национального превосходства, идей национального антагонизма, национальной замкнутости". В свою очередь "нацизм" определяется как "германский фашизм".

Иначе говоря, последний имеет четкую привязку к режиму Адольфа Гитлера и его идеологии. Проще говоря, национализм – это форма общественного сознания определенной этнической группы, направленная на ее возрождение или всестороннее внутреннее развитие. Внешние факторы для него вторичны и противодействие их влиянию имеет скорее защитный характер. Нацизм же подразумевает форму государственного устройства и обеспечивающую ее идеологию, основанную на расовом превосходстве, тоталитарную по содержанию и экспансионистскую по сути. В случае Украины, присутствие нацизма на ее территории можно отнести лишь к периоду Второй мировой войны, когда она находилась под оккупацией войск Третьего рейха. Таким образом Карницкая сознательно подменяет вполне нейтральное слово “национализм” понятием “нацизм”, привязывая его к украинскому контексту.

Не менее интересно и ее упоминание об Австро-Венгрии и о фраза вбивании клина между славянскими народами в данном контексте. Тезисы Карницкой во многом перекликаются со статьей Путина об Украине 2021 г. В ней российский президент пишет, что, пытаясь сделать из Украины “анти-Россию”, страны Запада "взяли за основу ещё старые наработки польско-австрийских идеологов создания "антимосковской Руси"". Поэтому фразы Карницкой граничат с российскими имперскими мифами вроде той, что проект “Украина” был выдуман в австрийском генштабе. О его истории и абсурдности можно прочитать здесь. В целом же, известно, что украинцы составляли чуть менее 8% населения Габсбургской монархии, которая являлась политическим соперником Российской империи. Поэтому неудивительно, что Россия еще за более чем 100 лет до Путина пыталась убедить украинское население Австро-Венгрии в том, что они русские. Национальные процессы, происходившие в украинском обществе в целом, соответствовали тем тенденциям, которые имели место во всей центральной и восточной Европе. Этому вопросу посвящена масса академической литературы. Классическим трудом, где описаны и теоретизированы данные процессы в сравнительной перспективе, является книга чешского профессора Мирослава Гроха “Социальные предпосылки национального возрождения в Европе”. Так что слова Карницкой о роли Австро-Венгрии являются проекцией российского пропагандистского нарратива.

В целом зацикленность Карницкой на русоцентризме проявляется в ее описании ситуации на Балканах, где она называет сербов “балканскими русскими”, говоря о том, что отношения этих двух народов – “пример единства и братства”. При этом она называет Словению и Хорватию “оплотом западного влияния”, а последняя еще и “верный сателлит фашистских Италии и Германии”. Данный подход является очевидной коммуникативной манипуляцией в категориях “свой-чужой”. Сюда же можно отнести и тезисы появляющегося в качестве эксперта Вячеслава Даниловича, ректора Академии управления при президенте Беларуси, который утверждает, что страны Запада всячески стремятся “расколоть восточнославянское единство и навязать свою волю”.

Еще одной коммуникативной манипуляцией является пример из детства Карницкой - о том, что она, будучи школьницей, на каникулах недалеко от Львова сталкивалась с буллингом и оскорблениями за то, что говорила на русском языке, выходя за пределы военного гарнизона, где служил ее дедушка. Даже если эти факты и имели место, они являются частным примером и их сложно оценивать без соответствующего контекста. Однако подобная отсылка к собственному опыту с последующим его обобщением на конкретные социальные группы является очевидной манипуляцией с использованием приемов, имеющих целью сформировать у аудитории соответствующие мировоззренческих взгляды посредством эмоции и чувств.