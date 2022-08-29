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Распространившийся в социальных сетях видеосюжет, авторы которого заявляют, что украинские беженцы массово бегут из Европы в Украину, является манипуляцией. Объясняем, почему.
Манипуляция: украинские беженцы массово бегут из Европы
Манипуляция: украинские беженцы массово бегут из Европы
© Ekrano nuotr.

Teiginiai

Украинские беженцы массово бегут из Испании и ряда европейских стран, виной тому - инфляция в европейских странах, низкая зарплата. Также беженцы бегут, потому что сталкиваются с большими трудностями в плане адаптации. В Италии, по словам беженцев, их давно выгоняют из мест проживания.

Verdiktas

Название видеосюжета является грубой манипуляцией, которая должна убедить зрителей в том, что европейские страны не заинтересованы в оказании помощи беженцем из Украины, а последние испытывают огромные трудности с адаптацией к новым для них условиям жизни в Европе и потому массово бегут домой. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

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Авторы видеосюжета ссылаются на материал, опубликованный газета L'Indépendant – региональная газета, которая выходит на юге Франции. В статье говорится о проблемах ряда беженцев из Украины в Испании из-за трудностей с поиском работы и адаптации к жизни в новой для них стране. Стоит отметить, что в статье L'Indépendant речи о том, что беженцы массово бегут из Европы обратно в Украину, нет.

Нарратив о том, что беженцы из Украины раздражают европейцев, что украинских беженцев выгоняют из Европы либо терроризируют, является чрезвычайно популярным в среде российских СМИ, политиков и пророссийских блогеров. Мы подготовили ряд материалов, которые рассказывают о том, каким образом российские СМИ манипулирует информацией на эту тему. В данном случае мы предлагаем воспользоваться данными по Польше и Германии, чтобы, во-первых, понять, что происходит с беженцами из Украины в Европе, а во-вторых, понять, каким образом российские СМИ манипулируют этой темой.

Согласно самым новым данным Погранохраны Польши, с начала вторжения войны на территорию страны из Украины въехало 5,759 млн. человек, вернулось домой - 3,912 млн. человек. То есть в Польше осталось порядка 1,877 тысяч человек, а трудится около полумиллиона. Вернуться в Украину желают не только беженцы из Польши, Испании, но и из Германии. Нам представляется естественным желание каждого человека вернуться на родину, из которой пришлось бежать, в этом случае из-за войны, которую против Украину начала Российская Федерация. Поэтому как минимум название видеосюжета, так и части утверждений, которые делают авторы репортажа, является, по нашему мнению, манипуляцией.

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