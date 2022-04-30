Манипуляция: украинцы в Литве получат более выгодные кредиты на развитие бизнеса, чем местные жители

Тезисы текста: министерство экономики и инноваций Литвы будет предоставлять украинцам льготные кредиты. Как заявила Аушрине Армонайте, "мы предлагаем украинцам получить кредит под процентные ставки для открытия бизнеса, которые будут на 30 проц. ниже, чем те, которые предоставляются местным жителям". Для открытия бизнеса можно получить кредит до 3 млн евро сроком до 10 лет, а на оборотный капитал можно позаимствовать 200 тыс. евро на срок до 3 лет.
Комментарий Delfi.ru: картинка (скорее всего является скриншотом экрана мобильного телефона) именно с таким комментарием появилась в социальных сетях в Литве. Текст сопровождает фотография c министром экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. Фотография сделана во время визита Армонайте в Украину.
Мы выяснили, что текст на картинке, если сравнивать с исходной, подвергся изменению. На самом деле Армонайте сказала: "мы предлагаем украинцам возможность получить кредит под процентные ставки для открытия бизнеса, которые будут на 30 проц. ниже. Это облегчит им обустройство в нашей стране, перемещение своего бизнеса или открытие новых сфер деятельности и создание новых рабочих мест".
Льготные кредиты будут доступны для малого и среднего бизнеса, созданного после вторжения России в Украину (24 февраля), акционером, пайщиком или владельцем которого является физическое или юридическое лицо, имеющее гражданство Украины и вид на жительство в Литве, а также предпринимателя с украинским гражданством и получившим вид на жительство в Литве с 24 февраля. Для открытия бизнеса можно получить кредит до 3 млн евро на срок до 10 лет, а на оборотный капитал можно позаимствовать 200 тыс. евро на срок до трех лет.
Льготные кредиты для развития малого и среднего украинского бизнеса в Литве финансируются Европейским фондом регионального развития, а не из бюджета литовского государства.
Вердикт: информация, опубликованная министерством экономики и развития Литвы, была искажена. Наш вердикт – манипуляция.
Источники:
- A. Армонайте: “Мы на треть снизили процентные ставки по кредитам для украинских предприятий, собирающихся обосноваться в Литве”;
- Армонайте посетила Киев: “Литва может стать ступенькой для возвращения украинского бизнеса на рынок ЕС”;
- Армонайте: мы на треть снизили процентные ставки для украинских предприятий, собирающихся обосноваться в Литве;
- Украинские граждане и предприниматели получат в Литве более дешевые кредиты;
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