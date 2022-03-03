aA
В одной из русскоязычных групп Литвы появился пост, автор которого при помощи вырванных из контекста фактов пытается доказать, что украинские военнослужащие занимались убийством гражданского населения Донбасса. Мы выяснили, что эта информация является манипуляцией и попыткой повлиять на общественное мнение жителей Литвы.
Манипуляция: Украина занималась уничтожением жителей Донбасса
Манипуляция: Украина занималась уничтожением жителей Донбасса
© Delfi koliažas (Vida press nuotr. ir ekrano nuotr.)

Тезисы поста:

Силовики Украины за 8 лет противостояния с ДНР и ЛНР убили 152 ребенка, 2,5 тысячи гражданских лиц. Когда вчера Евроньюс сообщили о гибели 40 силовиков Украины, чуть не расплакался.

Статьи по теме:
Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное
Аналитик: похоже, что Россия вскоре начнет отступать

Комментарий Delfi.ru:

Автор поста при помощи подмены понятий и фактов, манипулируя эмоциями, пытается оказать влияние на общественное мнение.

Так называемые Донецкая и Луганская Народные республики появились в результате действий, за которыми стояла Российская Федерация. Прочитать об этом можно здесь и здесь. Опросы общественного мнения указывают, что до сих пор большинство жителей украинского региона Донбасса по обе стороны линии соприкосновения считает его районы частью Украины, даже те, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов.

В 2020 году в ежегодном отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН о Глобальных тенденциях, посвященном Всемирному дню беженцев, появилась информация о том, что, по состоянию на 13 апреля 2020 года, количество внутри перемещенных лиц из Донбасса и Крыма составляет 1,44 миллиона человек. То есть “благодаря” действиям Российской Федерации и сепаратистов из ДНР и ЛНР весной 2020 года из мест обитания бежало 1,44 миллиона человек.

В результате нынешнего военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ожидает, что границы соседних с Украиной стран пересекут до 4 миллионов человек. Польша сообщает, что в текущий момент, на ее территории находится 139 тыс. беженцев из Украины, общее количество беженцев - более 500 тысяч человек (об этом сообщил глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди – ред.). Количество гражданского населения, которое погибло в результате российского вторжения, увеличивается – по данным ООН, за прошедшие пять дней убиты по меньшей мере 102 мирных жителя, в том числе 7 детей.

Подробно узнать о том, каким образом власти Российской Федерации манипулируют и подменяют информацию о том, что вторжение в Украину необходимо для “защиты” Донбасса, можно прочитать здесь. Также имеется ряд свидетельств, что доказательства, которыми Российская Федерация воспользовалась для оправдания агрессии против Украины, являются заранее запланированной провокацией со стороны РФ.

Ориентировочные потери России на утро 1 марта: около 198 танков, 846 бронемашин, 29 самолетов, 29 вертолетов, 77 пушек, 60 цистерн, 24 РСЗО, 7 средств ПВО, около 5710 личного состава военных, пленных – 200 (данные Генерального штаба ВСУ).

Вердикт: Манипуляция. Полностью отсутствует информация, необходимая для того, чтобы понять, - происходящее в Украине является результатом агрессии Российской Федерации против жителей этой страны. Появление ДНР и ЛНР также было инспирировано Российской Федерацией, и поэтому вина за происходящее ложится на российских политиков. Количество жертв как среди гражданских, так и среди военных, количество беженцев во время нынешней агрессии России против Украины уже намного больше, чем за все 8 лет на Донбассе, Чеченской войны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Petras Grigalis

Kiek Rusijos biudžetui gali kainuoti viena karo diena?

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės kovo horoskopas: kai kam šis mėnuo bus ypatingas

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi filmai pagal tikras istorijas: dabartinių įvykių šviesoje įgaus kitokią prasmę

Delfi Plius Mantas Liekis

Natūralūs būdai kovoti su skydliaukės problemomis: teks peržvelgti ne tik lėkštės turinį, bet ir savo rutiną

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Giedrius Drukteinis

51 gyvenimo tiesa, kurios mes nenorime pripažinti

Delfi Plius Media Briefing

Revolut chief: accusations constructed under false statements and unrelated facts

Статьи по теме:

Томас Венцлова о войне России против Украины: "Опять чума, Калигула и горе"

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор...

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз

Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Херсон под контролем российских военных, переговоры Украины и РФ

Противостояние российской агрессии со стороны...

Премьер Литвы о неприятных новостях: акты вандализма помогают Кремлю создавать искусственные истории

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг на...

Parduotuvė Kijeve Parduotuvė Nova Kijeve, įmonės Facebook nuotr. Parduotuvė Nova Kijeve, įmonės Facebook nuotr. Parduotuvė Nova Kijeve, įmonės Facebook nuotr. Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos

Работающие в Украине предприниматели: осталась четверть работников, на работу они идут, как герои

Неделю назад литовский бизнес в Украине еще...

Приехавший в Киев на лечение литовец домой не вернулся – дежурит на посту

Приехавший в Киев на лечение Альбертас в марте должен...

Граждан Литвы просят информировать приехавших из Украины о необходимости регистрации

В Литву приезжает все больше беженцев из Украины ....