Манипуляция: страны Балтии зимой останутся без газа

Teiginiai



Прибалтика - один из самых зависимых регионов Европы: Литва, Латвия и Эстония зависимы от российского природного газа. Заполненность хранилищ газом у прибалтов находится на уровне 52 проц., в остальном ЕС – 68 проц. Из-за работы Северного Потока на 20 проц. прибалты могут не успеть заполнить свои хранилища. Хранилище газа в Инчукалнсе заполнено наполовину. Газа из этого хранилища прибалтам не хватит.



Verdiktas



Авторы видеосюжета манипулируют фактами для того, чтобы доказать, что страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – настолько зависимы от покупок природного газа из России, что в случае отказа им грозит катастрофа. На самом же деле странам Балтии удалось почти полностью или полностью (в случае Литвы – ред.) отказаться от российских энергоносителей. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Сообщения о том, что Европе и странам Балтии после отказа от нефти и газа из России грозит катастрофа, с завидной постоянностью появляться в российских СМИ и выступлениях блогеров. Ранее мы уже готовили большой материал на эту тему, с ним можно ознакомиться здесь.

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Эстония строит СПГ-терминал в Палдиски. Эстонская сторона рассчитывает, что этот терминал начнет действовать еще в этом году и сможет удовлетворить до половины потребности всего региона, то есть половину от потребляемого объема газа в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. Более того, Эстония может спать спокойно, так как газоснабжающая компания Eesti Gaas подписала контракт с норвежской энергетической группой Equinor на поставку сжиженного природного газа на 2 ТВт·ч энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить Эстонии стабильный отопительный сезон, полагают газовики. Топливо из Норвегии будет отгружено через СПГ-терминал в Клайпеде в октябре-ноябре.

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Латвия, как и Эстония, пока в основном полагается на поставки газа при помощи литовского СПГ-терминала в Клайпеде. Илзе Индриксоне, министр экономики Латвии утверждает, что зарезервированный объем газа в хранилище в Инчукалнсе составляет 1,15 тераватт-часа и равен потреблению домохозяйств в прошлом сезоне. В целом потребление природного газа в прошлом сезоне составило в Латвии 6,9 тераватт-часа, и в настоящее время эти потребности на следующий отопительный сезон обеспечены. Также Латвия строит СПГ-терминал в Скулте, однако сами строительные работы могут начаться лишь в 2023 или даже 2024 году. С данными о мощности терминала в Скулте можно ознакомиться здесь.

Более того, хотя по данным Gas Infrastructure Europe хранилище в Инчукалнсе заполнено на 55 проц., хранящегося там природного газа достаточно, чтобы удовлетворить годовое потребление природного газа в Латвии. Факт, что в Инчукалнсе хранится не только природный газ, который принадлежит Латвии, но и другим странам, однако это компенсируется поставками газа при помощи литовского СПГ-терминала в Клайпеде.

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Литве удалось значительно сократить потребление природного газа по сравнению с прошлым годом. Оператор газопередающей системы Amber Grid сообщил, что за шесть месяцев этого года в Литве было потреблено 9,6 тераватт-часов (ТВтч) газа – 35% меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда потребность в газе составляла 14,7 ТВтч газа.

По данным литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid, в 2021 году страна потребила 24 ТВт/ч газа (25,1 ТВт/ч в 2020 году), причем треть его была импортирована из России. Центральное статистическое бюро Латвии указывает, что в 2021 году страна потребила 12,7 ТВт/ч (11,8 ТВт/ч) газа. Эстонский оператор по передаче электроэнергии и газа Elering сообщил, что в Эстонии потреблено 5 ТВт/ч (4,5 ТВт/ч). Общее потребление газа в Литве, Латвии и Эстонии в 2020–2021 годах составило 41,4–41,7 ТВт/ч.

Это фактически означает, что совокупно с хранящимся в Инчукалнсе природным газом всем трем странам Балтии хватит природного газа на осенне-зимний сезон.