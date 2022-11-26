Манипуляция: „странами Балтии управляют потомки коллаборантов и бывшие агенты КГБ”

Teiginiai

1) Кая Каллас не имеет права жаловаться на "тяжелое детство" в СССР, так как ее отец был членом КПСС и занимал высокие должности. Не может не любить СССР Габриэлюс Ландсбергис, чей дедушка, Витаутас Ландсбергис "занимал высокие посты в СССР";

2) Власти балтийских республик скрывают информацию и уничтожают сведения об агентах КГБ в их странах, например, о Дале Грибаускайте и латвийском политике Иварсе Годманисе;

3) Политические режимы стран Прибалтики сформированы политэмигрантами и их потомками, (например, президент Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш), поэтому они сторонники «русофобской политики», а США держит политэмигрантов "на крючке";

4) У представителей балтийских элит родственники в годы Великой Отечественной войны сражались на стороне нацистской Германии, поэтому их потомки мстят России за своих родственников.

Verdiktas

Статья строится на личных нападках на политиков балтийских республик, при этом намеренно замалчивается как исторический контекст Второй мировой войны и жизни в СССР во второй половине 20 века, так и современные реалии жизни в Литве, Латвии и Эстонии. Возможные подозрения в адрес некоторых балтийских политиков и биография их предков не имеют отношения к тому факту, что в странах Балтии на государственном уровне порицается тоталитарная идеология, в том числе и фашизм, и нацизм. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Российские пропагандистские медиа регулярно рассказывают о «прошлых грехах» лидеров современных балтийских республик. Мы уже писали о попытках очернить семью Ландсбергисов. На этот раз статья в издании «RuBaltic» обвиняет политиков Литвы, Латвии и Эстонии в том, что их предки были частью советской номенклатуры или же потомками «коллаборационистов, боровшихся с советской властью в период Великой Отечественной войны».

Поскольку КПСС была единственной партией, а советская политическая система была тоталитарной, большинство людей вынуждены были состоять в различных советских организациях (например, комсомол) и вступить в партию, чтобы полноценно участвовать в жизни общества. Кайя Каллас, говоря о трудном советском детстве, упоминала вполне конкретные проблемы: дефицит продуктов, бытовой техники, машин, книг или одежды, невозможность свободно выезжать за границу. То, что эти явления характеризовали жизнь в СССР – доказанный факт. Каллас имеет право ссылаться на этот факт вне зависимости от позиции своего отца. Витаутас Ландсбергис не занимал «высоких должностей» в СССР – он был избран в марте 1989 года народным депутатом СССР, будучи членом «Саюдиса» – литовской организации, возглавившей процесс восстановления независимости Литвы, а уже через год, 11 марта 1990 года, Витаутас Ландсбергис подписал Акт о восстановлении Литовского государства.

Агентурная сеть КГБ охватывала множество людей в балтийских республиках – это серьезная проблема для литовского, латвийского и эстонского обществ: публикация личных дел, докладов и другой информации об осведомителях и сотрудниках КГБ в демократической стране – это сложный процесс, включающий в себя и политические дискуссии и компромиссы. В Латвии картотека с именами агентов, резидентов и содержателей явочных квартир КГБ была обнародована в 2018 году, в Эстонии большая часть архивов была вывезена в Россию, но были опубликованы имена тех сотрудников и агентов КГБ, которые были известны. В Литве был выбран компромиссный вариант – опубликованы доклады секретных сотрудников КГБ, а также другие документы, но не имена и фамилии людей, признавшихся в сотрудничестве с КГБ. Опубликованные документы доступны всем на этом сайте (проект Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы). Решение о дальнейшем засекречивании имен сознавшихся агентов было принято путем голосования депутатов Сейма Литвы в 2015 году после продолжительных общественных споров. Сотрудничество Дали Грибаускайте с КГБ не доказано, как и в случае Ивара Годманиса. Связь с иностранным государством сама по себе не является доказательством чего-либо, к тому же тогда российским пропагандистам стоило бы обратить внимание на как на своих коллег, так и на сотрудников правительства, Совета Федерации, Госдумы в России – у многих из них, как и у их родственников и детей есть иностранные гражданства и виды на жительство.

Наконец, невозможно делать выводы о политических убеждениях людей только на основании происхождения их предков, а в статье приводится в качестве примера только отец Яниса Кажоциньша. Более того, коллаборационизм – это явление, которое в том или ином масштабе присутствовало во многих обществах, в том числе и в России (по одной из оценок около 400 тыс. пособников нацистов были русскими). На политическом уровне, ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии националистические/крайне правые партии не играют сколько бы то ни было значимой роли, а символы советской и нацисткой символики запрещены в Литве, Латвии и Эстонии. О том, почему в странах Балтии нет на государственном уровне ни фашизма, ни нацизма писали и мы, и наши коллеги из 15min.lt.