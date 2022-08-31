Манипуляция: сказочная жизнь украинских беженцев в Европе обернулась борьбой за выживание

Teiginiai



Украинские беженцы "заголосили" об "адских условиях" в Европе: пособия мизерные, нужно платить за жилье, нет страховки, нет работы (кроме нелегальной). Европа обещала "сказочную жизнь", но теперь украинцы должны выживать.



Verdiktas



Неожиданный приток миллионов военных беженцев в любую страну невозможен без серьезных проблем в принимающих странах – и российская пропаганда пользуется этим фактом. Европа никогда не обещала украинским беженцам "сказочной жизни" (если только не считать за особую роскошь право на трудоустройство, образование, базовую социальную и медицинскую помощь). В видео (кроме одной статьи и фраз двух блогеров) не приводятся конкретные доказательства "адских условий" жизни украинцев по странам. Наконец, тяжелая ситуация украинских беженцев и любой признак усталости или непонимания со стороны европейцев преподносятся как своего рода доказательство, что действия России оправданы. На самом деле именно российская война против Украины и привела к тому, что люди вынуждены бежать из своей страны в Европу.



Melo detektoriaus komentaras



Материал состоит из фрагментов видео и фото, в нем также есть два отрывка, в которых своими переживаниями делятся две женщины, которые представлены как "Юля Стар, блогер, беженка из Киева" и "Жанна Иванецкая, бьюти-блогер из Киева". Поверх других видео и фото наложены субтитры, в которых поясняется основная мысль видео. В качества первого "доказательства" бедственного положения украинцев в Европе показывается снимок экрана заголовка статьи с сайта "Страна.ua". Эту статью можно прочитать здесь, в ней действительно рассказывается о существенных проблемах, с которыми украинские беженцы в Италии столкнулись при поиске работы.

Статья, которую приводит в пример разбираемое нами видео © Ekrano nuotr.

В субтитрах, наложенных поверх видео, утверждается, что "пособия мизерные, за жилье уже надо платить, страховки нет, работы тоже нет". Данное утверждение – манипуляция.

Европейский союз состоит из 27 стран, поэтому чтобы утверждать в целом, что украинцам в ЕС плохо, необходимо приводить данные по каждой конкретной стране (т. е. данные по размеру пособий, доступности трудоустройства, образования, медстраховки). В той же статье об Италии сообщается, что в Германии и Нидерландах условия для беженцев лучше. Даже российские медиа порой сообщают об успехах в интеграции украинских беженцев в местные европейские рынки труда (см. ниже пример статьи на EADaily, пересказывающей содержание нидерландского NLTimes).



Пример того, как даже прокремлевский ресурс EADaily описывает достижения Нидерландов по трудоустройству украинцев © Ekrano nuotr.

Есть разница между тем, чего ЕС и страны ЕС хотели бы достичь при помощи беженцам и тем, чего реально удается добиться. Для помощи украинцам ЕС впервые применил "Директиву о временной защите", принятую еще в 2001 году и обязывающую страны ЕС обеспечить людей, получивших статус временной защиты, жильем, образованием для детей и трудоустройством для взрослых, финансовой и медицинской помощью (в зависимости от финансовых возможностей беженца). К сожалению, у стран ЕС не всегда получается успешно выполнить эти обязательства. Желающие могут посмотреть список доступной информации о том, как страны ЕС помогают беженцам из Украины – здесь и здесь.

Далее в материале показывается отрывок видео с женщиной, представленной как «Юля Стар, блогер, беженка из Киева». Мы нашли канал Юли (14 тыс. подписчиков) и видео, из которого взяты ее фразы (06:37). В нем Юлия рассказывает о нехватке вакансий, но также и о том, что немецкие центры занятости устраивают для беженцев ярмарки занятости. В комментариях к видео c блогером спорят другие пользователи, которое пишут, что их знакомые смогли устроиться на работу. Было бы некорректно на основании рассказа одного блогера в Германии делать выводы о положении украинцев по всей Европе, но правила логики никогда не останавливали российскую пропаганду. В июне прокремлевские сайты типа «Царьград ТВ» и «РиаФан» выложили новость про Юлю Стар под заголовками «Украинская беженка потребовала благодарности от немцев» и «Украинская беженка-блогер назвала немцев «ненормальными людьми». Тогда блогер заявила, что немцы должны быть благодарны притоку беженцев в страну, а СМИ типа «Царьград» сделали из этого вывод о неблагодарности всех украинцев в ЕС. DW на русском рассказывали о том, как отличать фейки про «наглых украинцев», совершающих преступления в Европе, от правды.



Новость «Царьград ТВ», множество аналогичных ей опубликовали другие российские пропагандистские ресурсы типа «РиаФан» © Ekrano nuotr.

В видео также показана бьюти-блогер из Киева Жанна Иванецкая, которая говорит, что аренда кресла парикмахера стоит 11 тыс. гривен или 400 долларов в месяц (причем не уточняется даже в какой стране). На Youtube-канал Жанны подписаны 115 тыс. людей. Фраза про кресло (4:08) взята из видео, в котором блогер говорит про то, какие сложности могут возникнуть у беженцев, которые хотели бы неформально оказывать бьюти-услуги в Европе. Судя по другим видео, Жанна сейчас находится в Польше и в основном рассказывает про то, как там живут беженцы: иногда она жалуется на трудности, но также часто выражает благодарность полякам за то, как принимают украинцев, и осуждает тех, кто говорит, что «в Европе украинцев не ждут».

Заметка в «Риа Новости» – как раз о том, как Запад «осознает», что пора бы украинцам «и честь знать» © Ekrano nuotr.

Еще один пример похожей статьи, на этот раз от издания «360tv» © Ekrano nuotr.

"Европе украинцы не нужны" – это нарратив, который во многом развивается и поддерживается прокремлевскими СМИ. Эта манипуляция строится на том, что мир делится на черное и белое (либо украинские беженцы живут "казочной жизнью", либо их "никто не ждет"), при этом любая проблема выдается за полный провал Европы и Украины. Увы, резкий приток нескольких миллионов военных беженцев в другие страны не мог не создать проблем. Беженцев необходимо размещать, выдавать им документы, помогать им трудоустраиваться (часто без знания местного языка). Ни о какой "сказочной жизни" украинцев речи не шло – если только пророссийские СМИ не считают "сказочными" такие базовые вещи, как возможность устроиться на работу, получить медстраховку или социальное пособие от государства. Особый цинизм этого нарратива в том, что именно российская война против Украины стала причиной того, что люди были вынуждены бежать из своей страны в другие государства. Среди украинских беженцев есть и мошенники, и неприятные люди, и те, кто использует гостеприимство европейцев, а в принимающих странах есть те, кому приток беженцев осложняет жизнь, те, кто беженцев эксплуатирует, и те, кто не готов их поддержать вовсе. Таковы реалии человеческой жизни. Но главная причина происходящего - несправедливая и жестокая война, развязанная Россией против Украины.