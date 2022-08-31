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В Facebook распространяется видеоролик, в котором утверждается, что жизнь украинских беженцев в Европе обернулась постоянной борьбой за выживание вместо "обещанной сказочной жизни". Рассказываем, почему это – циничная манипуляция фактами.
Манипуляция: сказочная жизнь украинских беженцев в Европе обернулась борьбой за выживание
Манипуляция: сказочная жизнь украинских беженцев в Европе обернулась борьбой за выживание
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


Украинские беженцы "заголосили" об "адских условиях" в Европе: пособия мизерные, нужно платить за жилье, нет страховки, нет работы (кроме нелегальной). Европа обещала "сказочную жизнь", но теперь украинцы должны выживать.

Verdiktas

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Неожиданный приток миллионов военных беженцев в любую страну невозможен без серьезных проблем в принимающих странах – и российская пропаганда пользуется этим фактом. Европа никогда не обещала украинским беженцам "сказочной жизни" (если только не считать за особую роскошь право на трудоустройство, образование, базовую социальную и медицинскую помощь). В видео (кроме одной статьи и фраз двух блогеров) не приводятся конкретные доказательства "адских условий" жизни украинцев по странам. Наконец, тяжелая ситуация украинских беженцев и любой признак усталости или непонимания со стороны европейцев преподносятся как своего рода доказательство, что действия России оправданы. На самом деле именно российская война против Украины и привела к тому, что люди вынуждены бежать из своей страны в Европу.

Melo detektoriaus komentaras


Материал состоит из фрагментов видео и фото, в нем также есть два отрывка, в которых своими переживаниями делятся две женщины, которые представлены как "Юля Стар, блогер, беженка из Киева" и "Жанна Иванецкая, бьюти-блогер из Киева". Поверх других видео и фото наложены субтитры, в которых поясняется основная мысль видео. В качества первого "доказательства" бедственного положения украинцев в Европе показывается снимок экрана заголовка статьи с сайта "Страна.ua". Эту статью можно прочитать здесь, в ней действительно рассказывается о существенных проблемах, с которыми украинские беженцы в Италии столкнулись при поиске работы.

Статья, которую приводит в пример разбираемое нами видео
Статья, которую приводит в пример разбираемое нами видео
© Ekrano nuotr.

В субтитрах, наложенных поверх видео, утверждается, что "пособия мизерные, за жилье уже надо платить, страховки нет, работы тоже нет". Данное утверждение – манипуляция.

Европейский союз состоит из 27 стран, поэтому чтобы утверждать в целом, что украинцам в ЕС плохо, необходимо приводить данные по каждой конкретной стране (т. е. данные по размеру пособий, доступности трудоустройства, образования, медстраховки). В той же статье об Италии сообщается, что в Германии и Нидерландах условия для беженцев лучше. Даже российские медиа порой сообщают об успехах в интеграции украинских беженцев в местные европейские рынки труда (см. ниже пример статьи на EADaily, пересказывающей содержание нидерландского NLTimes).

Пример того, как даже прокремлевский ресурс EADaily описывает достижения Нидерландов по трудоустройству украинцев
Пример того, как даже прокремлевский ресурс EADaily описывает достижения Нидерландов по трудоустройству украинцев
© Ekrano nuotr.

Есть разница между тем, чего ЕС и страны ЕС хотели бы достичь при помощи беженцам и тем, чего реально удается добиться. Для помощи украинцам ЕС впервые применил "Директиву о временной защите", принятую еще в 2001 году и обязывающую страны ЕС обеспечить людей, получивших статус временной защиты, жильем, образованием для детей и трудоустройством для взрослых, финансовой и медицинской помощью (в зависимости от финансовых возможностей беженца). К сожалению, у стран ЕС не всегда получается успешно выполнить эти обязательства. Желающие могут посмотреть список доступной информации о том, как страны ЕС помогают беженцам из Украины – здесь и здесь.

Далее в материале показывается отрывок видео с женщиной, представленной как «Юля Стар, блогер, беженка из Киева». Мы нашли канал Юли (14 тыс. подписчиков) и видео, из которого взяты ее фразы (06:37). В нем Юлия рассказывает о нехватке вакансий, но также и о том, что немецкие центры занятости устраивают для беженцев ярмарки занятости. В комментариях к видео c блогером спорят другие пользователи, которое пишут, что их знакомые смогли устроиться на работу. Было бы некорректно на основании рассказа одного блогера в Германии делать выводы о положении украинцев по всей Европе, но правила логики никогда не останавливали российскую пропаганду. В июне прокремлевские сайты типа «Царьград ТВ» и «РиаФан» выложили новость про Юлю Стар под заголовками «Украинская беженка потребовала благодарности от немцев» и «Украинская беженка-блогер назвала немцев «ненормальными людьми». Тогда блогер заявила, что немцы должны быть благодарны притоку беженцев в страну, а СМИ типа «Царьград» сделали из этого вывод о неблагодарности всех украинцев в ЕС. DW на русском рассказывали о том, как отличать фейки про «наглых украинцев», совершающих преступления в Европе, от правды.

Новость «Царьград ТВ», множество аналогичных ей опубликовали другие российские пропагандистские ресурсы типа «РиаФан»
Новость «Царьград ТВ», множество аналогичных ей опубликовали другие российские пропагандистские ресурсы типа «РиаФан»
© Ekrano nuotr.

В видео также показана бьюти-блогер из Киева Жанна Иванецкая, которая говорит, что аренда кресла парикмахера стоит 11 тыс. гривен или 400 долларов в месяц (причем не уточняется даже в какой стране). На Youtube-канал Жанны подписаны 115 тыс. людей. Фраза про кресло (4:08) взята из видео, в котором блогер говорит про то, какие сложности могут возникнуть у беженцев, которые хотели бы неформально оказывать бьюти-услуги в Европе. Судя по другим видео, Жанна сейчас находится в Польше и в основном рассказывает про то, как там живут беженцы: иногда она жалуется на трудности, но также часто выражает благодарность полякам за то, как принимают украинцев, и осуждает тех, кто говорит, что «в Европе украинцев не ждут».

Заметка в «Риа Новости» – как раз о том, как Запад «осознает», что пора бы украинцам «и честь знать»
Заметка в «Риа Новости» – как раз о том, как Запад «осознает», что пора бы украинцам «и честь знать»
© Ekrano nuotr.
Еще один пример похожей статьи, на этот раз от издания «360tv»
Еще один пример похожей статьи, на этот раз от издания «360tv»
© Ekrano nuotr.

"Европе украинцы не нужны" – это нарратив, который во многом развивается и поддерживается прокремлевскими СМИ. Эта манипуляция строится на том, что мир делится на черное и белое (либо украинские беженцы живут "казочной жизнью", либо их "никто не ждет"), при этом любая проблема выдается за полный провал Европы и Украины. Увы, резкий приток нескольких миллионов военных беженцев в другие страны не мог не создать проблем. Беженцев необходимо размещать, выдавать им документы, помогать им трудоустраиваться (часто без знания местного языка). Ни о какой "сказочной жизни" украинцев речи не шло – если только пророссийские СМИ не считают "сказочными" такие базовые вещи, как возможность устроиться на работу, получить медстраховку или социальное пособие от государства. Особый цинизм этого нарратива в том, что именно российская война против Украины стала причиной того, что люди были вынуждены бежать из своей страны в другие государства. Среди украинских беженцев есть и мошенники, и неприятные люди, и те, кто использует гостеприимство европейцев, а в принимающих странах есть те, кому приток беженцев осложняет жизнь, те, кто беженцев эксплуатирует, и те, кто не готов их поддержать вовсе. Таковы реалии человеческой жизни. Но главная причина происходящего - несправедливая и жестокая война, развязанная Россией против Украины.

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