Тезисы видео:

1) Елена Фаист: так как запланированная пандемия провалилась, "они" ищут другие методы, как загнать человечество в концлагерь и превратить в рабов. Сейчас при помощи всех СМИ нам пытаются навязать тему военных конфликтов;

2) Анатолий Ким: (6.08 – минута сюжета) Россия и Украина - единый народ, и это не обсуждается. Для меня все бывшие страны СССР - один народ. Мы едины и у нас нет абсолютно никаких разногласий. Маски, сторонники вакцинации, противники вакцинации, QR-коды, противники масок — это все делается для того, чтобы разделить и подчинить народ;

3) Алан Мамиев: (9.20 – минута сюжета) происходит сокращение населения Украины. Во время СССР было 50 млн., а сейчас - 25 млн. Людей таким образом стирают с лица земли, чтобы ее освободить для кого-то другого. Земля в Украине благодатная, дает хорошие урожаи. В Европе сейчас будет очень много проблем из-за глобального потепления, прибрежные регионы будут уходить под воду. На Ближнем Востоке будут проблемы с водой. Эмигрантов гонят в Европу, чтобы впоследствии расселить в Украине. Это все придумали британцы. Хотелось бы, чтобы украинский народ проявил благоразумие, потому что именно их будут зачищать. В приморском регионе планируется создать новый Хазарский каганат;

4) Александр Колумбегов: (20.40 – минута сюжета) цифровизация для того, чтобы выделить каждому ровное количество денег на пропитание и одежду. “Они” при помощи социальных сетей сеют рознь между народами;

5) Алан Мамиев: (21.30 – минута сюжета) хазаров (евреев) стравливают, на русском телевидении нет ни одного русского человека;

6) Анатолий Ким: (45.19 – минута сюжета) наша война идет против сатанистов-глобалистов, которые хотят нас поработить.

Манипуляция: сатанисты-глобалисты хотят поработить человечество © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

в эфире приняло участие 4 человека и каждого нам удалось идентифицировать. За мир во всем мире, за Украину в составе СССР и о конспирологических антисемитских теориях беседовали:

* Анатолий Ким – один из ключевых сторонников антивакцинных и ковид-диссидентских движений в Казахстане. Герой нескольких громких скандалов. В октябре 2020 года Анатолий Ким выступил против нового законопроекта о бытовом насилии. В начале марта 2021 года Кима отстранили от участия в рабочей группе по разработке законопроекта о защите прав детей. Депутат Мажилиса Динара Закиева сообщила, что в Комитет по социально-культурному развитию обратился Айдар Сералин, бывший супруг сожительницы Кима Алии Исеновой, и сообщил парламентариям, что против Кима расследуется дело о жестоком обращении с его несовершеннолетним сыном. В своем Инстаграм мужчина уточнил: дело ведется по ст. 140 УК РК;

* Алан Мамиев – осетинский доброволец, вместе с братом воевал в составе ополчения ДНР. В интервью российскому новостному агентству РИА Новости в 2014 году сообщил: "с точки зрения логики, в нынешних урезанных границах ДНР и ЛНР никому не нужны. Должно состояться их расширение, даже с экономической точки зрения. Донбасс, например, невозможен без Днепропетровска, потому что эти промышленные зоны едины. В моем сознании моя Родина — это весь Советский Союз".

Осетинский журналист Заур Фарниев о Мамиеве говорит так: "человек делает абсолютно все, что хочет, и топчет основополагающие для общества ценности";

* Елена Фаист — руководитель черкасской (Черкасы – город в Украине) ячейки "СТОП Фейк Пандемия". Организация отрицает существование пандемии COVID-19 и выступает против карантинных ограничений, ношение масок и вакцинации;

* Александр Кулумбегов – специалист Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии, по работе активно сотрудничает с Федеральным агентством России по делам молодежи, инструктор йоги;

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Заявления Елены Фаист свидетельствует о том, что она верит в то, что пандемия коронавируса была спланирована неким мировым правительством, цель которого то ли уничтожить человечество, то ли его поработить. Мы и наши коллеги из зарубежных изданий неоднократно опровергали этот фейк. Елена Фаист, как и другие конспирологи, любит ссылаться на таинственных "они", "их", доказательств существования которых просто нет.

Ученые считают, что характерной чертой большинства теорий заговора является заявление о существовании неизвестного или малозаметного тайного общества, созданного группой людей с целью захвата власти над миром. Деятельность этого общества объясняется рядом исторических событий, носящих для целевой аудитории негативный характер. Сторонники таких теорий также постулируют ряд взаимосвязей между историческими и современными событиями, которые являются этапами осуществления глобального плана заговорщиков. Как правило, пик популярности глобальных теорий заговора совпадает с периодами экономической и (или) политической нестабильности, кризиса.

Анатолий Ким ошибается: Украина и Россия - разные страны, у которых разные ценности. Государственный язык в Украине – украинский, а не русский. Независимость страны от СССР, союзной республикой которого Украина была с декабря 1922 года, провозглашена 24 августа 1991 года. Украина находится в ассоциации с Европейским союзом. Напоминаем, что в 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров и включила в состав Российской Федерации. Это вызвало жесткую и негативную реакцию со стороны международного сообщества, которое отказалось признать это противоправное деяние.

Заявления Кима о том, что все бывшие страны СССР – единый народ, как минимум вызывает недоумение, а как максимум - хочется напомнить, что республики в Советском Союзе, как правило, строились по национальному принципу, и их гражданами были представители разных народов. Кстати, как правило, насильно интегрированные в состав СССР.

Теория, которую пропагандирует Алан Мамиев, бывший осетинский боец ополчения непризнанной Донецкой Народной Республики о том, что сейчас неведомые “они” предпринимаю усилия для того, чтобы согнать украинцев с их земли, для того, чтобы воссоздать Хазарский каганат (существовал в 650 – 969 годах, часть правящей элиты каганата приняла иудаизм – ред.) – абсурдна. Тем более, что как раз благодаря действиям Мамиева и его соратников на территории Украины начались военные действия, множество людей лишились жизни, а еще большее количество стали беженцами.

Занятно, что сейчас Мамиев во всех смертных грехах обвиняет таинственные силы, которые, впрочем, в определенный момент он все-таки называет. По его мнению, во всем виновны хазары, они же иудеи, то есть у Мамиева налицо ярко выраженный антисемитизм. Помимо прочего Мамиев, очевидно, забыл, или, быть может, просто не в курсе, что в 1948 году было провозглашено создание независимого государства Израиль, 11 мая 1949 года Государство Израиль было признано членом ООН.

В отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН о Глобальных тенденциях за 2020 год отмечают, что около 2,5 миллионов человек на территории Украины нуждаются в поддержке или нашли защиту в соседних странах. По состоянию на 13 апреля 2020 года, количество перемещенных лиц из Донбасса и Крыма составляет 1,44 миллиона человек. Об этом сообщается в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах Министерства социальной политики Украины.

Идеи Александра Кулумбегова о том, почему происходит цифровизация, также не выдерживают проверки. Существует такое явление как прогресс, благодаря которому, собственно говоря, и появились космические корабли, компьютеры, социальные сети и прочие прелести цивилизации, в том числе, развиваются цифровые технологии. Все теории о чипизации, изменении генома человека, создании служебных людей, всемирном геноциде не более чем плод воспаленного воображения конспирологов.

Теории Кима о том, что идет война нормальных людей против сатанистов, тоже не соответствуют действительности. Ким был отстранен от разработки закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка” в результате подозрений в том самом домашнем насилии против детей своей сожительницы.

Вердикт: Видео содержит недостоверную информацию, которой манипулируют блогеры.