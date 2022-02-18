aA
В социальных сетях появилось видео, в котором противница прививок из Украины, бывший боевик ДНР и экс-боец ММА из Казахстана, обвиняемый в домашнем насилии, рассказывают о единстве Украины с Россией и озвучивают ряд других конспирологических теорий. Мы ознакомились с главными темами видео и выяснили, что его авторы распространяют конспирологические теории, которые полностью не соответствуют действительности.
Манипуляция: сатанисты-глобалисты хотят поработить человечество
© Shutterstock

Тезисы видео:

1) Елена Фаист: так как запланированная пандемия провалилась, "они" ищут другие методы, как загнать человечество в концлагерь и превратить в рабов. Сейчас при помощи всех СМИ нам пытаются навязать тему военных конфликтов;

Статьи по теме:
Ложь: мировое правительство существует
Ложь: мировые элиты стремятся создать искусственных людей и изменить геном человека

2) Анатолий Ким: (6.08 – минута сюжета) Россия и Украина - единый народ, и это не обсуждается. Для меня все бывшие страны СССР - один народ. Мы едины и у нас нет абсолютно никаких разногласий. Маски, сторонники вакцинации, противники вакцинации, QR-коды, противники масок — это все делается для того, чтобы разделить и подчинить народ;

3) Алан Мамиев: (9.20 – минута сюжета) происходит сокращение населения Украины. Во время СССР было 50 млн., а сейчас - 25 млн. Людей таким образом стирают с лица земли, чтобы ее освободить для кого-то другого. Земля в Украине благодатная, дает хорошие урожаи. В Европе сейчас будет очень много проблем из-за глобального потепления, прибрежные регионы будут уходить под воду. На Ближнем Востоке будут проблемы с водой. Эмигрантов гонят в Европу, чтобы впоследствии расселить в Украине. Это все придумали британцы. Хотелось бы, чтобы украинский народ проявил благоразумие, потому что именно их будут зачищать. В приморском регионе планируется создать новый Хазарский каганат;

4) Александр Колумбегов: (20.40 – минута сюжета) цифровизация для того, чтобы выделить каждому ровное количество денег на пропитание и одежду. “Они” при помощи социальных сетей сеют рознь между народами;

5) Алан Мамиев: (21.30 – минута сюжета) хазаров (евреев) стравливают, на русском телевидении нет ни одного русского человека;

6) Анатолий Ким: (45.19 – минута сюжета) наша война идет против сатанистов-глобалистов, которые хотят нас поработить.

Манипуляция: сатанисты-глобалисты хотят поработить человечество
Манипуляция: сатанисты-глобалисты хотят поработить человечество
© Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

в эфире приняло участие 4 человека и каждого нам удалось идентифицировать. За мир во всем мире, за Украину в составе СССР и о конспирологических антисемитских теориях беседовали:

* Анатолий Ким – один из ключевых сторонников антивакцинных и ковид-диссидентских движений в Казахстане. Герой нескольких громких скандалов. В октябре 2020 года Анатолий Ким выступил против нового законопроекта о бытовом насилии. В начале марта 2021 года Кима отстранили от участия в рабочей группе по разработке законопроекта о защите прав детей. Депутат Мажилиса Динара Закиева сообщила, что в Комитет по социально-культурному развитию обратился Айдар Сералин, бывший супруг сожительницы Кима Алии Исеновой, и сообщил парламентариям, что против Кима расследуется дело о жестоком обращении с его несовершеннолетним сыном. В своем Инстаграм мужчина уточнил: дело ведется по ст. 140 УК РК;

* Алан Мамиев – осетинский доброволец, вместе с братом воевал в составе ополчения ДНР. В интервью российскому новостному агентству РИА Новости в 2014 году сообщил: "с точки зрения логики, в нынешних урезанных границах ДНР и ЛНР никому не нужны. Должно состояться их расширение, даже с экономической точки зрения. Донбасс, например, невозможен без Днепропетровска, потому что эти промышленные зоны едины. В моем сознании моя Родина — это весь Советский Союз".

Осетинский журналист Заур Фарниев о Мамиеве говорит так: "человек делает абсолютно все, что хочет, и топчет основополагающие для общества ценности";

* Елена Фаист — руководитель черкасской (Черкасы – город в Украине) ячейки "СТОП Фейк Пандемия". Организация отрицает существование пандемии COVID-19 и выступает против карантинных ограничений, ношение масок и вакцинации;

* Александр Кулумбегов – специалист Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии, по работе активно сотрудничает с Федеральным агентством России по делам молодежи, инструктор йоги;

***

Заявления Елены Фаист свидетельствует о том, что она верит в то, что пандемия коронавируса была спланирована неким мировым правительством, цель которого то ли уничтожить человечество, то ли его поработить. Мы и наши коллеги из зарубежных изданий неоднократно опровергали этот фейк. Елена Фаист, как и другие конспирологи, любит ссылаться на таинственных "они", "их", доказательств существования которых просто нет.

Ученые считают, что характерной чертой большинства теорий заговора является заявление о существовании неизвестного или малозаметного тайного общества, созданного группой людей с целью захвата власти над миром. Деятельность этого общества объясняется рядом исторических событий, носящих для целевой аудитории негативный характер. Сторонники таких теорий также постулируют ряд взаимосвязей между историческими и современными событиями, которые являются этапами осуществления глобального плана заговорщиков. Как правило, пик популярности глобальных теорий заговора совпадает с периодами экономической и (или) политической нестабильности, кризиса.

Анатолий Ким ошибается: Украина и Россия - разные страны, у которых разные ценности. Государственный язык в Украине – украинский, а не русский. Независимость страны от СССР, союзной республикой которого Украина была с декабря 1922 года, провозглашена 24 августа 1991 года. Украина находится в ассоциации с Европейским союзом. Напоминаем, что в 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров и включила в состав Российской Федерации. Это вызвало жесткую и негативную реакцию со стороны международного сообщества, которое отказалось признать это противоправное деяние.

Заявления Кима о том, что все бывшие страны СССР – единый народ, как минимум вызывает недоумение, а как максимум - хочется напомнить, что республики в Советском Союзе, как правило, строились по национальному принципу, и их гражданами были представители разных народов. Кстати, как правило, насильно интегрированные в состав СССР.

Теория, которую пропагандирует Алан Мамиев, бывший осетинский боец ополчения непризнанной Донецкой Народной Республики о том, что сейчас неведомые “они” предпринимаю усилия для того, чтобы согнать украинцев с их земли, для того, чтобы воссоздать Хазарский каганат (существовал в 650 – 969 годах, часть правящей элиты каганата приняла иудаизм – ред.) – абсурдна. Тем более, что как раз благодаря действиям Мамиева и его соратников на территории Украины начались военные действия, множество людей лишились жизни, а еще большее количество стали беженцами.

Занятно, что сейчас Мамиев во всех смертных грехах обвиняет таинственные силы, которые, впрочем, в определенный момент он все-таки называет. По его мнению, во всем виновны хазары, они же иудеи, то есть у Мамиева налицо ярко выраженный антисемитизм. Помимо прочего Мамиев, очевидно, забыл, или, быть может, просто не в курсе, что в 1948 году было провозглашено создание независимого государства Израиль, 11 мая 1949 года Государство Израиль было признано членом ООН.

В отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН о Глобальных тенденциях за 2020 год отмечают, что около 2,5 миллионов человек на территории Украины нуждаются в поддержке или нашли защиту в соседних странах. По состоянию на 13 апреля 2020 года, количество перемещенных лиц из Донбасса и Крыма составляет 1,44 миллиона человек. Об этом сообщается в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах Министерства социальной политики Украины.

Идеи Александра Кулумбегова о том, почему происходит цифровизация, также не выдерживают проверки. Существует такое явление как прогресс, благодаря которому, собственно говоря, и появились космические корабли, компьютеры, социальные сети и прочие прелести цивилизации, в том числе, развиваются цифровые технологии. Все теории о чипизации, изменении генома человека, создании служебных людей, всемирном геноциде не более чем плод воспаленного воображения конспирологов.

Теории Кима о том, что идет война нормальных людей против сатанистов, тоже не соответствуют действительности. Ким был отстранен от разработки закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка” в результате подозрений в том самом домашнем насилии против детей своей сожительницы.

Вердикт: Видео содержит недостоверную информацию, которой манипулируют блогеры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Toma Miknevičienė

Kodėl kai kurie renkasi sau į vaikus tinkančius mylimuosius ir koks amžiaus skirtumas poroje yra pats geriausias

Delfi Plius Lauryna Vireliūnaitė

Po balkonu skanduodami Ozolo pavardę „maršistai“ Landsbergiui bandė priminti nemalonią istoriją

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Andrius Almanis

Kodėl Rusijos dujų šantažas greitai baigsis

Delfi Plius Go Forward Academy

Kristina Meidė. Vadovo patirtis: kaip pasiekti gerų rezultatų?

Delfi Plius Rita Repšienė

Tai kokia ta femme fatale? Geriausi kino filmai ir serialai, kur išvydome charizmatiškas ir stiprias moteris

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Kineziterapeutas išvardijo pratimus, kurie gali atnešti daugiau žalos nei naudos: kai kurie itin populiarūs

Delfi Plius Tomas Janonis

Įtartinus žymėjimus pamatę vilniečiai dar nežino, kas laukia pamėgto miško: jo likimas, deja, jau nuspręstas

Verslas Plius Rachel Morison, Jonathan Tirone ir Francois De Beaupuy

Europa praranda branduolinę energiją kaip tik tada, kai jai labai jos reikia

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: nekalta klaida parūpino visiškai nejuokingą cirką be pinigų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Goda Raibytė

Neuromokslininkė dr. Laura Bojarskaitė: 3 esminiai dalykai, kurie padės gerai išsimiegoti

Verslas Plius  Enda Curran, Rich Miller

Didžiausias naftos pabrangimas nuo 2014 metų: prognozuojama, kokių sunkumų galime patirti

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Verslas Plius Julija Leimonė

Urnas lipdantys dizaineriai Greta ir Jonas: didžiausi mūsų konkurentai – pigius produktus štampuojantys gamintojai

Delfi Plius Paulius Jurkevičius

Maisto porno atostogų rojuje: šioje orgijoje gali išgyventi tik labai kritiškas, išrankus ir piktas valgytojas

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Pasakišku gyvenimu besigyrusios „pupytės“ svajonė išsipildė tik po Lietuvą sukrėtusios istorijos

Delfi Plius Kineziterapeutas Žilvinas Pušnys

Tai – viena dažniausiai ignoruojamų mankštos dalių: ją praleidžiantys daro didelę klaidą

Статьи по теме:

Фейк: вакцины от коронавируса превратят людей в киборгов

В социальных сетях набирает популярность видео, в...

Манипуляция: литовская армия морально разлагается и деградирует (1)

Пророссийский портал Baltnews опубликовал материал, в...

TOP новостей

Гримасы инфляции в Литве: когда слышишь на какие деньги живут люди, волосы встают дыбом (23)

Растущие цены бьют по самым уязвимым группам...

Желающим купить продукты в Польше предлагают новые услуги: выгодно ли это (13)

С 1 февраля 2022 года в Польше введен нулевой НДС на...

Власти самопровозглашённой ДНР заявили, что эвакуируют население в Россию (32)

Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской...

Президент Литвы: РФ хочет сохранить позиции как военного давления, так и дипломатического диалога (29)

Россия, сосредоточившая свои силы вблизи Украины ,...

Rytų Ukraina

"Город боится остаться не без продуктов, а без патронов". Какие настроения царят в Днепре и в Украине в целом (96)

В продовольственных магазинах Днепра прилавки ломятся...