Манипуляция: Россия никому не угрожает ядерным оружием, это фейк США

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«Взгляд.ру»: Запад раздувает фейк о ядерном шантаже со стороны России, на самом деле это именно США и их партнеры занимаются ядерным шантажом.

Официальный представитель МИД РФ: Ядерная тема введена в политологический дискурс сегодня Западом, США развивают эту тему, используют ее и «занимаются тотальным разрушением».

Verdiktas

Российский президент, а также российские пропагандисты, депутаты и чиновники регулярно упоминали ядерное вооружение России как гарантию ее защиты от внешней агрессии. При этом Россия наращивает свою военную агрессию по меньшей мере с 2008 года, выставляя любые обоснованные ответные меры других стран как угрозу национальной безопасности. Эта опасная манипуляция началась до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, и усилилась после 24 февраля. При этом российские пропагандисты (как и авторы колонки на «Взгляд.ру») и представители власти (как Мария Захарова) обвиняют Запад в накаливании обстановки, хотя западные страны не вмешиваются напрямую в конфликт в Украине. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Колонка двух авторов (Алёны Задорожной, Дарьи Волковой) была опубликована 26 сентября, а 28 сентября различные российские СМИ опубликовали высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по этой теме. И колонка «Взгляд.ру», и слова Захаровой строятся вокруг одной мысли: на самом деле ядерным шантажом занимается не Россия, а США (и Запад), они же развивают эту тему и используют ее в своих интересах. Сама же Россия якобы никому не угрожает, а только защищает свои интересы.

Заголовок колонки на «Взгляд.ру» © Ekrano nuotr.

Однако эти тезисы пропаганды связаны с одной из главных и давних манипуляций Кремля – идеи о том, что сама Россия пытается мирно сосуществовать с другими странами, в то время как другие страны выставляют ее агрессором и нападают на нее, из-за чего РФ приходится применять «ответные меры».

Президент России Владимир Путин много раз напоминал миру о ядерных возможностях России и о том, что она может их применить, но при этом всегда подчеркивал, что ядерный удар со стороны России может быть нанесен только в ответ на уже нанесенный удар со стороны другого государства.

За 7 лет до вторжения в Украину Путин уже заявлял, что думал о ядерном ударе © Ekrano nuotr.

Еще в 2015 году Путин рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», что рассматривал возможность воспользоваться ядерным оружием в 2014 году. В 2018 году в фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018», Путин сказал что ядерный удар возможен только в ответ на срабатывание системы предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, но при этом задался вопросом о том, «а зачем нам такой мир, если там не будет России?» (1:22:46). В том же году Путин на заседании клуба «Валдай» вновь повторил, что ядерным ударом Россия может только ответить, добавив при этом ставшую знаменитой фразу: «Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». В 2020 году, Путин назвал ядерные силы ключевой гарантией безопасности страны, в этом же году он заявил, что «российское гиперзвуковое оружие сделало бессмысленными попытки США нивелировать ядерный потенциал РФ». В 2020 же году Путин подписал указ о новых основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Вспоминал он о ядерном статусе России и на протяжении всего 2021 года – примеры доступны здесь, здесь и здесь.

Пример поигрывания «ядерными мускулами» со стороны Кремля в 2021 году © Ekrano nuotr.

На самом деле, ситуация ровным счетом противоположная: российское руководство во главе с Владимиром Путиным последовательно наращивало уровень агрессии, обвиняя при этом другие страны – от войны с Грузией в 2008 году, до аннексии Крыма и де-факто оккупации Донбасса и Луганска в 2014 году (и последовавших 8 лет конфликта на линии соприкосновения), до полномасштабного вторжения в Украину в феврале этого года. При этом российские власти всегда заявляют, что их вынудили на такие действия: в случае с Грузией – необходимость защищать своих граждан в Южной Осетии, а в случае с Украиной – якобы угроза со стороны НАТО и украинских нацистов. Напомним, что и первая, и вторая «причины» разоблачались Delfi.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Путин продолжил давить на мировое сообщество. 24 февраля в обращении по поводу начала войны Путин заявил следующее: «Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны – это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа … Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету». Это высказывание напрямую подводит к возможности применения Кремлем ядерного оружия – так как в военной доктрине РФ предусмотрено, что РФ «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

В том же обращении Путин сказал следующие фразы, которые многие расценили как завуалированную угрозу ядерного удара: «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались». 28 февраля 2022 года Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания «в режим особого боевого дежурства» в ответ на «нелегитимные санкции» и «агрессивные высказывания должностных лиц ведущих стран НАТО». 21 сентября 2022 года президент России в своем обращении заявил следующее: «… хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

Максим Старчак — эксперт по российской ядерной политике из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс в Канаде – отметил в интервью изданию «Медуза», что агрессивная и довольно частая «ядерная лексика» Путина – это исключительное явление. «Даже во времена холодной войны не было такой риторики, направленной на возможное использование ЯО … Ядерная риторика Путина давно шокирует и западные, и восточные государства».

Не только глава России, но и режимные журналисты прибегают к ядерным угрозам против Запада © Ekrano nuotr.

Помимо президента России, к ядерным угрозам регулярно прибегают пропагандисты с федеральных каналов (см. Киселев и его «радиоактивный пепел», призывы применить ядерное оружие в передаче Владимира Соловьева), российские депутаты (Андрей Гурулев, Алексей Журавлев) и бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

Мы также отметим, что несмотря на обвинения со стороны российской пропаганды, именно западные страны (включая страны, обладающие ядерным оружием) воздерживаются от даже прямого военного вмешательства в войну на стороне Украины, чтобы не спровоцировать ответ России. Запад также неоднократно призывал Россию к деэскалации конфликта. Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, Дэрилл Кимбалл подчеркнул в интервью «Голосу Америки», что разговоры Путина и его подчиненных типа Медведева о применении такого оружия «абсолютно безответственны». Эксперт также заметил, что эскалация ядерных угроз со стороны Путина, видимо, связана с тем, что российская армия терпит поражения в Украине.