Манипуляция: Россия начала войну ради спасения жителей ДНР и ЛНР

Тезисы видео:

Текст в видео гласит: "Тем, кто закрывал глаза на происходящее с 2014 года и проснулся только сейчас, я просто покажу одно место на карте". Затем появляются фотографии Аллеи ангелов. Текст гласит: "Аллея ангелов – мемориальный комплекс Донецка, в память о детях погибших от действий украинской армии, в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Открыт 05. 05. 2015" (сохранен оригинальный текст видеосюжета – Ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Автором этого видеосюжета является российский фотограф Вадим Аксенов. Видео он разместил в социальной сети ТикТок, затем оно распространилось в других социальных сетях. И сам видеосюжет, и текст, который появляется в нем, являются очередной вариацией российской пропаганды (“Где вы были восемь лет” – Ред.), которую используют российские средства массовой информации, блогеры и политики для того, чтобы оправдать вооруженное вторжение на территорию Украины.

Вооруженный конфликт (фактически война – ред.) на Донбассе начался после того, как Россия аннексировала Крым и затем поддержала сепаратистов из Донецкой и Луганских областей. Российские СМИ и пророссийско настроенные эксперты и блогеры утверждают, что с 2014 по 2022 годы, то есть в течение 8 лет, украинская сторона проводила геноцид населения Донбасса. Однако это ложь. Более того, существуют основания, чтобы обвинить именно ДНР и ЛНР в преступлениях и геноциде.

Данные, собранные международными миссиями ОСПЧ и ОБСЕ, категорически опровергают любые заявления о каком-либо "геноциде" в Донбассе. Суд ООН подтверждает, что Российская Федерация развязала войну против Украины и несет ответственность за то, что миллионы украинцев стали беженцами. Именно Россия препятствовала продлению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подсчитало количество жертв боевых действий на Донбассе: "по подсчетам УВКПЧ ООН, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине (с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года), составляет 42 000-44 000, 13 100 - 13 300 погибших (по меньшей мере 3 374 гражданских и около 5 700 членов вооруженных групп); и 29 500–33 500 раненых (7 000–9 000 гражданских лиц, 9 700–10 700 украинских военных и 12 700–13 700 членов вооруженных групп). Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34 процентов в 2014 году (одно погибшее гражданское лицо на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 процентов в 2019-2020 годах: одно гражданское лицо, погибло в результате артиллерийских обстрелов, огня из СЗЛО (стрелкового оружия и легких вооружений – ред. ) и инцидентов, связанных с минами на 20-22 украинских солдат или членов вооруженных групп, погибших в результате артиллерийских обстрелов, огня и связанных с минами".

Наши коллеги из издания sysblok.ru ознакомились с данными ежегодных отчетов Уполномоченного по правам человека Донецкой народной республики: по данным из ДНР видно, что большая часть жертв пришлась на первые два года конфликта — 2014 (тогда погибли 2546 человек) и 2015 (погибли 1395 человек). После этого интенсивность конфликта снизилась и жертв стало на порядок меньше. В 2016 погибли 348 человек, в 2017 — 278 (из них 32 гражданских, остальные — военные ДНР), в 2018 — 154 (гражданских 19), в 2019 — 160 (гражданских 9), в 2020 — 44 (гражданских 9), в 2021 — 77 (гражданских 7). Для сравнения, в ДТП на территории ДНР гибнет около 90-100 человек в год.

Даже данные пророссийских сепаратистов доказывают, что российская сторона, говоря о геноциде населения Донбасса, врет. То, что на востоке Украины имел место геноцид русского населения, - очередной миф. Точно таким же мифом являются заявления российской стороны о том, что власть в Украине захватили нацисты и фашисты.

Вердикт:

Манипуляция. Полностью отсутствует информация, необходимая для того, чтобы зрители могли понять – события в Украине являются результатом агрессии Российской Федерации против жителей этой страны. Более того, появление ДНР и ЛНР также было инспирировано Российской Федерацией, и поэтому вина за происходящее и все человеческие жертвы ложится на российских политиков. В целом видеосюжет является очередной вариацией пророссийской пропаганды для того, чтобы оправдать войну, которую Россия развязала против Украины. Напоминаем: в результате нынешней вооруженной агрессии России в Украине уже погиб 221 ребенок, ранено свыше 408.