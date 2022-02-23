Манипуляция: раз вакцинация бесплатная, значит население дурачат и “вкалывают” неизвестно что

Тезисы видео: герой видео эмоционально сообщает, что люди платят за все, что только можно, затем спрашивает – как так может быть, что за вакцину платить не требуется. "Кто поверит в эту дурь! Вдумайтесь - мы платим за навоз, за дерьмо", – добавляет человек на видео.
Комментарий Delfi.ru: Нам удалось идентифицировать героя видео. Это популярный российский политический и общественный деятель Николай Бондаренко. Разработку и производство основной российской вакцины “Спутник V” финансировало государство, то есть, если говорить очень упрощенно, в финансовом отношении к разработке вакцины имеют отношение все налогоплательщики Российской Федерации. Обращает на себя внимание точка зрения Бондаренко – судя по его словам, раз людям что-то предлагают бесплатно, значит это не имеет ценности. Если следовать этой логике, то будь вакцина платной, она была бы хорошей”.
С данными об эффективности “Спутника V” против вируса SARS-CoV-2 можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: она остается довольно высокой (свыше 70 проц.) против всех известных штаммов коронавируса, количество побочных эффектов – менее 1 проц. от общего числа (на день публикации отчета в августе 2021 года было получено 50 463 отчета о побочных эффектах). С нашей стороны хотелось бы отметить, что данные как об эффективности “Спутника V”, так и других вакцин от коронавируса, указывают на то, что они по-прежнему остаются эффективными и обеспечивают высокий шанс на легкое течение болезни.
Также нам бы хотелось отметить, что именно благодаря прививкам человечеству удалось избавиться от нескольких очень опасных болезней (например, корь, оспа и полиомиелит – ред.), которые унесли жизни сотни миллионов людей. Вакцинация, несмотря на свою эффективность, часто сопровождается конспирологическими теориями, как и в то время, когда только начинались кампании по вакцинации, так и в наше время. О том, почему так происходит, можно узнать здесь и здесь.
Ниже можно ознакомиться с данными по эффективности вакцин с мая 2021 года и до 31 января 2022 года в штате Нью-Йорк, США. Красная линия – госпитализации полностью вакцинированных на 100 тысяч человек, синяя – госпитализации не вакцинированных на 100 тысяч человек, черная линия – эффективность вакцины.
Новые случаи госпитализации с лабораторно подтвержденным COVID-19 среди полностью вакцинированных и невакцинированных взрослых и расчетная эффективность вакцины, возраст 18 лет и старше.
Кстати, состав вакцин не является секретом: Moderna COVID-19 (mRNA-1273); Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2); Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 (JNJ-78436735); Oxford-AstraZeneca COVID-19 (AZD1222), Спутник V.
Вердикт: В сюжете полностью отсутствует необходимый для его полного понимания контекст. Видео в очень эмоциональной и жесткой форме транслирует негативный посыл, который не опирается на факты. Наш вердикт - манипуляция.
- Источники
- "Конспирология всегда выгоднее, чем наука". Антрополог РАНХиГС о том, почему люди верят фейкам о вакцинах
- РФПИ объединяет лучшие российские и мировые технологии для борьбы с коронавирусной инфекцией
- Министры здравоохранения со всей страны договорились удвоить усилия по завершению графиков вакцинации лиц старше 40 лет
- Sputnik V и Sinopharm вырабатывают высокий клеточный иммунитет более чем в 80% случаев, по данным Conicet
- Нью-Йорк: данные о вспышке пандемии COVID-19
- Как вакцины изменили мир. История прививок от 18 века и до наших дней
- Антивакцинаторство
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