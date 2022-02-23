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Около ста тысяч пользователей социальных сетей, в том числе и из Литвы, поделились видео, в котором человек эмоционально сообщает, что раз вакцины бесплатные, то людям вкалывают неизвестно что. Мы ознакомились с видео и выяснили, что это попытка манипуляции при помощи негативного влияния на эмоции зрителей.
Манипуляция: раз вакцинация бесплатная, значит население дурачат и "вкалывают" неизвестно что
© AP / Scanpix

Тезисы видео: герой видео эмоционально сообщает, что люди платят за все, что только можно, затем спрашивает – как так может быть, что за вакцину платить не требуется. "Кто поверит в эту дурь! Вдумайтесь - мы платим за навоз, за дерьмо", – добавляет человек на видео.

Манипуляция: раз вакцинация бесплатная, значит население дурачат и “вкалывают” неизвестно что
Манипуляция: раз вакцинация бесплатная, значит население дурачат и “вкалывают” неизвестно чтоМанипуляция: раз вакцинация бесплатная, значит население дурачат и “вкалывают” неизвестно что
© Ekrano nuotr.
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Комментарий Delfi.ru: Нам удалось идентифицировать героя видео. Это популярный российский политический и общественный деятель Николай Бондаренко. Разработку и производство основной российской вакцины “Спутник Vфинансировало государство, то есть, если говорить очень упрощенно, в финансовом отношении к разработке вакцины имеют отношение все налогоплательщики Российской Федерации. Обращает на себя внимание точка зрения Бондаренко – судя по его словам, раз людям что-то предлагают бесплатно, значит это не имеет ценности. Если следовать этой логике, то будь вакцина платной, она была бы хорошей”.

С данными об эффективности “Спутника V” против вируса SARS-CoV-2 можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: она остается довольно высокой (свыше 70 проц.) против всех известных штаммов коронавируса, количество побочных эффектов – менее 1 проц. от общего числа (на день публикации отчета в августе 2021 года было получено 50 463 отчета о побочных эффектах). С нашей стороны хотелось бы отметить, что данные как об эффективности “Спутника V”, так и других вакцин от коронавируса, указывают на то, что они по-прежнему остаются эффективными и обеспечивают высокий шанс на легкое течение болезни.

Также нам бы хотелось отметить, что именно благодаря прививкам человечеству удалось избавиться от нескольких очень опасных болезней (например, корь, оспа и полиомиелит – ред.), которые унесли жизни сотни миллионов людей. Вакцинация, несмотря на свою эффективность, часто сопровождается конспирологическими теориями, как и в то время, когда только начинались кампании по вакцинации, так и в наше время. О том, почему так происходит, можно узнать здесь и здесь.

Ниже можно ознакомиться с данными по эффективности вакцин с мая 2021 года и до 31 января 2022 года в штате Нью-Йорк, США. Красная линия – госпитализации полностью вакцинированных на 100 тысяч человек, синяя – госпитализации не вакцинированных на 100 тысяч человек, черная линия – эффективность вакцины.

Новые случаи госпитализации с лабораторно подтвержденным COVID-19 среди полностью вакцинированных и невакцинированных взрослых и расчетная эффективность вакцины, возраст 18 лет и старше.

Новые случаи госпитализации с лабораторно подтвержденным COVID-19 среди полностью вакцинированных и невакцинированных взрослых и расчетная эффективность вакцины, возраст 18 лет и старше
Новые случаи госпитализации с лабораторно подтвержденным COVID-19 среди полностью вакцинированных и невакцинированных взрослых и расчетная эффективность вакцины, возраст 18 лет и старше
© Ekrano nuotr. (https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-breakthrough-data)

Кстати, состав вакцин не является секретом: Moderna COVID-19 (mRNA-1273); Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2); Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 (JNJ-78436735); Oxford-AstraZeneca COVID-19 (AZD1222), Спутник V.

Вердикт: В сюжете полностью отсутствует необходимый для его полного понимания контекст. Видео в очень эмоциональной и жесткой форме транслирует негативный посыл, который не опирается на факты. Наш вердикт - манипуляция.

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