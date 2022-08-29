Манипуляция: предложение не выдавать россиянам туристические визы в ЕС – это расизм и русофобия

Teiginiai
1. Призыв премьер-министра Эстонии Кая Каллас отменить выдачу въездных виз для россиян в Европу – это проявление расизма, а также давней балтийской "русофобии".
2. Сама Каллас была отправлена в отставку, и только исполняет обязанности премьер-министра.
3. Из-за высокого уровня инфляции в Эстонии Каллас пытается отвлечь внимание граждан от проблем расистскими и неонацистскими заявлениями.
Verdiktas
Cтремление некоторых стран ЕС (прежде всего балтийских стран) не выдавать визы россиянам – это не расизм (к расизму этот вопрос вообще не имеет никакого отношения), и не проявление русофобии, а прежде всего реакция на продолжающееся вторжение России в Украину. Термины "расизм", "русофобия", "неонацизм" используются, чтобы возмутить российскую аудиторию таких СМИ, как Sputnik, и создать у россиян ощущение, что их ненавидят просто за то, что они россияне, и что Россию окружают враги. "Политолог" также попытался выставить Каю Каллас политической "неудачницей" (из-за якобы полной отставки и инфляции), но безосновательно: отставка Каллас на 4 дня была юридической формальностью, а причины инфляции в основном вне контроля ее правительства. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Sputnik – это российское государственное новостное агентство, которое распространяет кремлевскую пропаганду. После начала полномасштабной войны с Украиной, трансляции агентства Sputnik были заблокированы в ЕС вместе с Russia Today. Тем не менее, все еще возможно открывать сайт этого СМИ, к тому же материалы Sputnik (а в данном случае Radio Sputnik) публикуются незаблокированными пророссийскими СМИ, такими как EADaily.
Вадим Трухачев регулярно дает комментарии Radio Sputnik и является постоянным автором колонок на сайте EADaily.
Премьер-министр Эстонии действительно написала у себя в Твиттере, что не стоит выдавать туристические визы россиянам, так как посещение Европы – «это привилегия, а не одно из базовых прав человека». Заявление Каллас последовало за интервью президента Украины Владимира Зеленского the Washington Post, в котором тот призвал выдворить всех граждан РФ в Россию из западных стран.
Вадим Тухачев в эфире Radio Sputnik связал слова премьер-министра Эстонии с «традиционным желанием Эстонии» быть «главными русофобами в Европе, наряду с Литвой и Латвией» и отметил «чистой воды расизм» таких высказываний, а также приписал им «неонацистский душок». Мы же объясним «эксперту» несколько базовых вещей.
Во-первых, именно расизм к данной ситуации не имеет отношения: расизм — это такая разновидность дискриминации, когда группу людей ставят в более привилегированное или в более ущемленную позицию в зависимости от расовой принадлежности. Россияне – это не раса, это национальность, обладать которой могут люди различных рас и этносов. Россияне могут быть черными, азиатами, белыми, смешанными. Более того, даже если бы все россияне были бы этническими русскими и все граждане Эстонии - этническими эстонцами, все равно обе группы относились бы к одной расе. Поэтому расизм в данном случае – это неправильный термин, который «эксперт» использует для того, чтобы сыграть на чувствах аудитории (поскольку проблемы расизма сейчас широко обсуждаются в мире).
Во-вторых, действительно не существует такого базового права человека, как "право на туристическое путешествие". Есть право на свободное передвижение, однако оно не абсолютно – например, во Всеобщей декларации прав человека ООН предусмотрено "свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства", а также "имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну" (статья 13). Тем не менее, страны мира регулируют правила пересечения границ, а также могут при определенных обстоятельствах ограничивать такие права. Так в условиях пандемии COVID-19 в 2020 году многие страны закрыли свои границы на некоторое время – это пример обоснованного ограничения свободы передвижения людей. Поэтому запрет на выдачу туристических виз гражданам какой-либо страны нельзя автоматически считать проявлением особой дискриминации или «расизма» – это сложный юридический вопрос.
В случае с выдачей виз россиянам в страны ЕС применяются правила шенгенского законодательства (так как большинство стран Евросоюза соблюдают полностью правила Шенгенского соглашения), а также нормы национального законодательства стран ЕС. Так, например, если Эстония не выдаст туристическую визу россиянину по национальному законодательству, тот все еще может въехать по шенгенской туристической визе, выданной в Германии – согласно Конвенции о применении Шенгенского соглашения (статья 19), иностранец, законно въехавший на территорию одной из стран Шенгенской зоны, может свободно перемещаться внутри этой зоны. Вопрос существенного ограничения выдачи виз россиянам на территорию ЕС в целом будет обсуждаться странами ЕС в конце августа. Однако Еврокомиссия считает, что «визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны», к тому же «всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты».
В-третьих, одна из основных манипуляций всех пророссийских СМИ – это подчеркивание особой "русофобии" балтийских стран по отношению к России. Эта манипуляция строится на сознательном игнорировании нескольких фактов: того, что балтийские страны занимают жесткую позицию не просто так, а в ответ на вторжение России в Украину, а также того, что русские/ россияне давно живут в балтийских странах, ездят туда на отдых, учатся в русскоязычных школах, могут получать обслуживание на русском языке. Например, в Эстонии русские составляют 23% от общего населения страны, в столице Эстонии Таллине пока что есть несколько русскоязычных школ. Рассказы про систематическую "русофобию" призваны прежде всего создавать у россиян образ внешнего врага и оправдывать российскую агрессивную внешнюю политику.
"Политолог" Тухачев ошибся, сказав, что Каллас 'отправили" в отставку и что она просто "исполняющий обязанности премьер-министра". Кая Каллас сама уволилась 14 июля 2022, но лишь для того, чтобы сформировать новое коалиционное правительство, которое начало работу 18 июля.
Наконец, высочайшая в Еврозоне инфляция в Эстонии – следствие прежде всего двух катастроф последних лет, которые никак не зависели от правительства Каллас – это пандемия COVID-19, после которой экономике страны пришлось восстанавливаться, а также российское вторжение в Украину.
- Источники
- EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU
- Официальный Твиттер Каи Каллас: твит № 1, твит № 2
- The Washington Post: An interview with Ukrainian President Volodymyr Zelensky
- Зеленский — Западу: Всех россиян отправьте в Россию
- ООН: COVID-19 и права человека: это наше общее дело. Апрель 2020 года
- The Schengen acquis - Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders
- Глава МИД Литвы: запрет на выдачу виз россиянам создаст оппозицию Путину
- Еврокомиссия заявила, что не может полностью запретить выдачу виз россиянам
- Statistics Estonia: RL21429: Population By Ethnic Nationality, Sex, Age Group And Place Of Residence (Administrative Unit), 31 December 2021 – Russians in Estonia
- Справочник образовательных учреждений Таллинна (vene – это русский язык по-эстонски, русскоязычные школы можно увидеть, выбрав vene в фильтре поиска наверху страницы)
- Estonia’s year-on-year inflation hits a whopping 22%
- OECD: Estonia Economic Snapshot – Economic Survey of Estonia (June 2022)
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