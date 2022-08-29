Манипуляция: предложение не выдавать россиянам туристические визы в ЕС – это расизм и русофобия

Teiginiai



1. Призыв премьер-министра Эстонии Кая Каллас отменить выдачу въездных виз для россиян в Европу – это проявление расизма, а также давней балтийской "русофобии".

2. Сама Каллас была отправлена в отставку, и только исполняет обязанности премьер-министра.

3. Из-за высокого уровня инфляции в Эстонии Каллас пытается отвлечь внимание граждан от проблем расистскими и неонацистскими заявлениями.



Verdiktas



Cтремление некоторых стран ЕС (прежде всего балтийских стран) не выдавать визы россиянам – это не расизм (к расизму этот вопрос вообще не имеет никакого отношения), и не проявление русофобии, а прежде всего реакция на продолжающееся вторжение России в Украину. Термины "расизм", "русофобия", "неонацизм" используются, чтобы возмутить российскую аудиторию таких СМИ, как Sputnik, и создать у россиян ощущение, что их ненавидят просто за то, что они россияне, и что Россию окружают враги. "Политолог" также попытался выставить Каю Каллас политической "неудачницей" (из-за якобы полной отставки и инфляции), но безосновательно: отставка Каллас на 4 дня была юридической формальностью, а причины инфляции в основном вне контроля ее правительства. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Sputnik – это российское государственное новостное агентство, которое распространяет кремлевскую пропаганду. После начала полномасштабной войны с Украиной, трансляции агентства Sputnik были заблокированы в ЕС вместе с Russia Today. Тем не менее, все еще возможно открывать сайт этого СМИ, к тому же материалы Sputnik (а в данном случае Radio Sputnik) публикуются незаблокированными пророссийскими СМИ, такими как EADaily.

Вадим Трухачев регулярно дает комментарии Radio Sputnik и является постоянным автором колонок на сайте EADaily.



Заголовки колонок господина Трухачева для EADaily ясно демонстрируют его политическую позицию © Ekrano nuotr.

Премьер-министр Эстонии действительно написала у себя в Твиттере, что не стоит выдавать туристические визы россиянам, так как посещение Европы – «это привилегия, а не одно из базовых прав человека». Заявление Каллас последовало за интервью президента Украины Владимира Зеленского the Washington Post, в котором тот призвал выдворить всех граждан РФ в Россию из западных стран.

Твит Каи Каллас, в котором она просит не выдавать туристические визы россиянам и говорит о том, что поездка в Европу – это не право человека, а привилегия. Она также отметила, что Финляндия, Эстония и Латвия несут на себе бремя пропускных пунктов россиян © Ekrano nuotr.

Вадим Тухачев в эфире Radio Sputnik связал слова премьер-министра Эстонии с «традиционным желанием Эстонии» быть «главными русофобами в Европе, наряду с Литвой и Латвией» и отметил «чистой воды расизм» таких высказываний, а также приписал им «неонацистский душок». Мы же объясним «эксперту» несколько базовых вещей.

Во-первых, именно расизм к данной ситуации не имеет отношения: расизм — это такая разновидность дискриминации, когда группу людей ставят в более привилегированное или в более ущемленную позицию в зависимости от расовой принадлежности. Россияне – это не раса, это национальность, обладать которой могут люди различных рас и этносов. Россияне могут быть черными, азиатами, белыми, смешанными. Более того, даже если бы все россияне были бы этническими русскими и все граждане Эстонии - этническими эстонцами, все равно обе группы относились бы к одной расе. Поэтому расизм в данном случае – это неправильный термин, который «эксперт» использует для того, чтобы сыграть на чувствах аудитории (поскольку проблемы расизма сейчас широко обсуждаются в мире).

Во-вторых, действительно не существует такого базового права человека, как "право на туристическое путешествие". Есть право на свободное передвижение, однако оно не абсолютно – например, во Всеобщей декларации прав человека ООН предусмотрено "свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства", а также "имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну" (статья 13). Тем не менее, страны мира регулируют правила пересечения границ, а также могут при определенных обстоятельствах ограничивать такие права. Так в условиях пандемии COVID-19 в 2020 году многие страны закрыли свои границы на некоторое время – это пример обоснованного ограничения свободы передвижения людей. Поэтому запрет на выдачу туристических виз гражданам какой-либо страны нельзя автоматически считать проявлением особой дискриминации или «расизма» – это сложный юридический вопрос.



То же «экспертное мнение» Тухачева было опубликовано и российским СМИ EADaily © Ekrano nuotr.

В случае с выдачей виз россиянам в страны ЕС применяются правила шенгенского законодательства (так как большинство стран Евросоюза соблюдают полностью правила Шенгенского соглашения), а также нормы национального законодательства стран ЕС. Так, например, если Эстония не выдаст туристическую визу россиянину по национальному законодательству, тот все еще может въехать по шенгенской туристической визе, выданной в Германии – согласно Конвенции о применении Шенгенского соглашения (статья 19), иностранец, законно въехавший на территорию одной из стран Шенгенской зоны, может свободно перемещаться внутри этой зоны. Вопрос существенного ограничения выдачи виз россиянам на территорию ЕС в целом будет обсуждаться странами ЕС в конце августа. Однако Еврокомиссия считает, что «визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны», к тому же «всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты».

В-третьих, одна из основных манипуляций всех пророссийских СМИ – это подчеркивание особой "русофобии" балтийских стран по отношению к России. Эта манипуляция строится на сознательном игнорировании нескольких фактов: того, что балтийские страны занимают жесткую позицию не просто так, а в ответ на вторжение России в Украину, а также того, что русские/ россияне давно живут в балтийских странах, ездят туда на отдых, учатся в русскоязычных школах, могут получать обслуживание на русском языке. Например, в Эстонии русские составляют 23% от общего населения страны, в столице Эстонии Таллине пока что есть несколько русскоязычных школ. Рассказы про систематическую "русофобию" призваны прежде всего создавать у россиян образ внешнего врага и оправдывать российскую агрессивную внешнюю политику.

"Политолог" Тухачев ошибся, сказав, что Каллас 'отправили" в отставку и что она просто "исполняющий обязанности премьер-министра". Кая Каллас сама уволилась 14 июля 2022, но лишь для того, чтобы сформировать новое коалиционное правительство, которое начало работу 18 июля.



Твит Каллас, в котором премьер-министра Эстонии объявила о том, что для того, чтобы сформировать новое правительство, согласно эстонской Конституции, она должна уйти в отставку © Ekrano nuotr.

Наконец, высочайшая в Еврозоне инфляция в Эстонии – следствие прежде всего двух катастроф последних лет, которые никак не зависели от правительства Каллас – это пандемия COVID-19, после которой экономике страны пришлось восстанавливаться, а также российское вторжение в Украину.