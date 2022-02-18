Тезисы видео: видео представляет собой фрагмент передачи, которая, скорее всего, вышла в эфир одного из телевизионных каналов в Польше. Эксперт, которого мы идентифицировали как профессора Петра Куну, известного в Польше врача, аллерголога и терапевта, сообщает о том, что последствия заболевания гриппом гораздо более опасны для здоровья человека, чем последствия заболевания вирусом SARS-CoV-2.

Манипуляция: последствия от гриппа хуже, чем от коронавируса, а значит SARS-CoV-2 не опасен © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru: Выводы, озвученные профессором из Польши, не совсем соответствуют действительности. Хотя информации о том, как грипп может повлиять на здоровье человека, достаточно, данных о коронавирусе по-прежнему критически не хватает. Постковидный синдром, при котором до 20 % людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3 % случаев – дольше, внесён в Международный классификатор болезней (МКБ-10).

Согласно данным ВОЗ, грипп остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения. Ежегодно в мире регистрируется около 1 миллиарда случаев заболевания, из которых 3-5 миллионов – тяжелые случаи, что приводит к 290 000-650 000 смертей от респираторных заболеваний, связанных с гриппом. По оценкам CDC, в период с 2010 по 2020 год грипп только в Соединенных Штатах ежегодно приводил к 9 млн – 41 млн заболеваний, 140 000 – 710 000 госпитализаций и 12 000 - 52 000 смертей. Фактически с 2010 по 2020 грипп унес жизни 520 000 человек. Начиная со вспышки пандемии коронавируса в 2020 году, из-за SARS-CoV-2 скончалось 911 000 тысяч жителей США.

Вирус SARS-CoV-2 унес гораздо больше жизней, чем вирус гриппа, не только в США, но и во всем мире. В 2020 году ВОЗ сообщила, что на тот момент во всем мире около 3,4 проц. человек с зарегистрированным случаем заболевания COVID-19 умерли. Для сравнения - от сезонного гриппа обычно умирает менее 1% инфицированных. На данный момент во всем мире с начала пандемии умерло около 5 млн. 798 тысяч человек. То есть за два года вирус SARS-CoV-2 унес столько жизней, сколько вирус гриппа уносит за 9 – 10 лет.

Доктор Ричард Пибоди руководитель специальной группы по особо опасным патогенам Отдела эпиднадзора и лабораторных исследований Региональной группы по поддержке мер экстренного реагирования в связи с COVID-19: “несмотря на то, что оба вируса (и коронавирус, и вирус гриппа) могут стать причиной серьезного заболевания, COVID-19 с большей вероятностью может привести к осложнениям, госпитализации и, в некоторых случаях, к смерти”. О том, чем вирус SARS-CoV-2 отличается от вируса гриппа, можно прочитать здесь и здесь.

Дополнительные осложнения, связанные с COVID-19, могут включать: Сгустки крови в венах и артериях легких, сердца, ног или мозга; мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C) и у взрослых (MIS-A). Пост-КОВИДные состояния — это ряд симптомов, которые могут длиться недели или месяцы после первого заражения вирусом, вызывающим COVID-19, или могут появиться через несколько недель после заражения. Длительный COVID может случиться с каждым, кто переболел COVID-19, даже если его болезнь протекала в легкой форме или у него не было никаких симптомов.

Некоторые люди испытывают ряд новых или продолжающихся симптомов, которые могут длиться несколько недель или месяцев после первого заражения вирусом, вызывающим COVID-19. В отличие от некоторых других типов пост-ковидных состояний, которые обычно возникают только у людей, перенесших тяжелую болезнь, эти симптомы могут возникнуть у любого человека, перенесшего COVID-19, даже если болезнь была легкой или если у него не было первоначальных симптомов.

У некоторых людей, перенесших тяжелое заболевание COVID-19, наблюдаются эффекты, влияющие практически на все органы организма, или аутоиммунные состояния в течение длительного времени, причем симптомы сохраняются несколько недель или месяцев после заболевания COVID-19. Воздействие на органы может затрагивать многие, если не все, системы организма, включая функции сердца, легких, почек, кожи и мозга. Аутоиммунные заболевания возникают, когда ваша иммунная система по ошибке атакует здоровые клетки организма, вызывая воспаление (отек) или повреждение тканей в пораженных частях тела.

* Затрудненное дыхание или одышка * усталость или утомляемость * симптомы, которые усиливаются после физической или умственной деятельности (также известные как постэкзаменационное недомогание) * трудности с мышлением или концентрацией внимания (иногда называемые "туманом в голове") * кашель * боль в груди или животе * головная боль * учащенное сердцебиение или сердцебиение (также известное как сердцебиение) * боль в суставах или мышцах * ощущение булавочных уколов и иголок * диарея * проблемы со сном * лихорадка * головокружение при вставании (головокружение) * сыпь * изменения настроения * изменение обоняния или вкуса * изменения в цикле менструации

Вердикт: Высказывание профессора из Польши является коротким фрагментом передачи, из которой, скорее всего, был вырезан только этот небольшой фрагмент. В результате полностью отсутствует контекст, необходимый для полного понимания негативного влияния, которое коронавирус может оказать на организм человека.