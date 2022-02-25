Манипуляция: пандемия — это медицинское мошенничество глобальных масштабов

Тезисы видео:
1) 3,37 минута сюжета: "довольно, скоро я пришла к мнению, что мы имеем дело с медицинским мошенничеством в глобальных масштабах";
2) 15,46 минута сюжета: "думаю, что этот спектакль был затеян ради вакцинации. Для чего? Хотя бы для того, чтобы заставить людей вступить в цифровой концлагерь. Ничего хорошего от этого (вакцинации) ждать не стоит. Я не могу рекомендовать препарат как врач";
3) 21,07 минута сюжета: "известно достаточно много случаев побочных эффектов вакцинации, когда после нее умирали люди".
Комментарий Delfi.ru:
Наталья Ионова, врач-кардиолог из Оренбурга. Видеосюжет появился на канале ДНК (Действительно Народный Канал – ред.) в YouTube. Ведущий передачи – Жан Новосельцев, украинский журналист, который неоднократно становился автором сомнительных сюжетов, в которых манипулировал фактами.
Заявление Ионовой, о том, что "мы имеем дело с медицинским мошенничеством в глобальных масштабах" свидетельствует о том, что женщина воображает себе, что пандемия коронавируса является одной большой мистификацией. Этому, однако, противоречат такие факты, как, например, мнение Всемирной Организации Здравоохранения и постоянно увеличивающееся количество жертв пандемии (на сегодняшний день – 5 млн. 832 тыс. человек скончалось в результате заболевания вирусом SARS-CoV-2).
Мнение Ионовой, что вакцинация проводилась для того, чтобы "заставить все человечество вступить в цифровой концлагерь", свидетельствует о том, что женщина верит в конспирологические теории. И мы, и наши коллеги из других изданий неоднократно писали о том, что такие теории не имеют абсолютно ничего общего с реальностью.
Состав вакцин не является никаким секретом: Moderna COVID-19 (mRNA-1273); Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2); Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 (JNJ-78436735); Oxford-AstraZeneca COVID-19 (AZD1222), Спутник V. У вакцин, как и у всех медицинских препаратов, могут быть побочные эффекты, подробно о них можно узнать здесь.
Данные по США: С 14 декабря 2020 года по 14 февраля 2022 года в США было введено более 547 миллионов доз вакцины COVID-19. За это время VAERS (предназначена для регистрации проблем, выявленных после вакцинации – ред.) получила 12 304 предварительных сообщения о смерти (0,0022%) среди людей, получивших вакцину COVID-19, однако подчеркиваем, что эти люди скончались не из-за вакцинации. В пику словам Ионовой нам бы отдельно хотелось отметить, что известно множество случаев, когда умерли невакцинированные люди.
В видеосюжете особое внимание обращает на себя момент на 7.37 минуте интервью, когда во время вопроса ведущего о том, не заболела ли Ионова, когда в “Красной” зоне (где получали лечение заразившиеся SARS-CoV-2 пациенты) работала в обычной одежде, в видео на секунду исчезает звук, и ответа Ионовой не слышно. Возможно, это была случайность, возможно – нет, но не обратить внимание на это невозможно.
Вердикт: Видеосюжет содержит ряд неподтвержденных фактами конспирологических теорий, фактически способствует их распространению. Наш вердикт – манипуляция.
- Источники
- «17-й дезинформационный»: как на деньги «Семьи» работает медиа-агентура Кремля
- Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19
- Отслеживание избыточной смертности от covid-19 по странам
- "Конспирология всегда выгоднее, чем наука". Антрополог РАНХиГС о том, почему люди верят фейкам о вакцинах
- Фейк: мировое правительство хочет захватить человечество
- Возможные побочные эффекты после введения вакцины COVID-19
- Отдельные нежелательные явления, зарегистрированные после вакцинации COVID-19
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