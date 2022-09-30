Манипуляция: немцу не дают рассказать историческую правду в немецкой «Википедии»

Teiginiai



Немец по имени Оливер приехал в Беларусь, узнал о преступлении нацистов на территории Беларуси во время Второй мировой войны (сожжение деревни Дремлево 11 сентября 1942 года), заказал статью о трагедии, попытался выложить ее в немецкой «Википедии». Однако статья была немедленно удалена и больше ему не давали ее загрузить, что наглядно демонстрирует цензуру в Германии.



Verdiktas



Немец Оливер – это очередной пропагандист из категории «иностранные эксперты и борцы за правду», которого используют и беларусский, и российский режимы для распространения дезинформации. Его утверждения о том, что он столкнулся с цензурой со стороны Германии, которая якобы избегает правды о преступлениях нацистов на территории Беларуси, строятся на том, что его статью отвергли в Википедии. Википедия – это свободная негосударственная пользовательская энциклопедия, однако в ней есть определенные правила работы с данными. Единичный случай цензуры со стороны администратора в Википедии нельзя выдать за систематическое сокрытие исторической правды в Германии. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Беларусский государственный канал «Беларусь 1», который регулярно распространяет пропаганду, поддерживающую режим Лукашенко и российский режим, показал сюжет, в котором немец, представленный просто как Оливер (без фамилии), уполномоченный по международным делам партии "Немецкий центр". Видеосюжет опубликован под заголовком «Оливер решил проверить на прочность западную пропаганду о Беларуси», а на сайте «БЕЛТА» новостная заметка об этом же сюжете названа «"Это сумасшествие". Житель Германии рассказал о цензуре в немецкой "Википедии"». Оливер рассказал, что в 2021 году был в Бресте с друзьями, узнал там про историю деревни Дремлево (по имеющимся на беларусских сайтах сведениям, это одна из деревень, сожженных немецкими войсками вместе с жителями во время Второй мировой войны). Немец был шокирован этой информацией, так как видимо он и его друзья не знали, что похожее происходило во время войны на оккупированных территориях. Оливер заказал статью о Дремлево беларусским историкам (по его утверждению), сам перевел ее на немецкий и решил загрузить в Википедию. Однако статья была быстро удалена, и ее не дали загрузить снова. Из этого Оливер сделал вывод о том, что в Германии нет свободы слова, и что это стыд для Германии, что такая важная статья была забанена. Далее интервьюер и Оливер рассуждают о попытках стереть историю в балтийских странах и делается неутешительный вывод о том, что на официальных политических уровнях с Европой договориться не удастся.

Фото Оливера Шнеемана с сайта партии «Немецкий центр». Интересно, что фотография снята на Красной площади в Кремле © Ekrano nuotr.

Оливер – это Оливер Шнееман (на фото выше), заместитель национального председателя партии партии Deutsche Mitte («Немецкий центр»). Это небольшая партия в Германии, основанная в 2013 году. Ее можно в целом отнести к правым, популистски и конспирологически настроенным партиям, партию также обвиняли в антисемитских и антиизраильских взглядах. Партия присутствует в Facebook, у нее 18 тыс. подписчиков, однако ее посты не собирают обычно больше нескольких лайков. Судя по постам партии, ее сторонники разделяют евроскептицизм, различные конспирологические теории типа химтрейлов и пророссийские и антиамериканские взгляды.

Немецкий политик Марина Вайсбанд сравнила плакаты немецкого центра с существующими антисемитскими карикатурами © Ekrano nuotr.

Поиски информации о самом Оливере дали весьма интересные результаты – судя по всему немца можно причислить еще и к кружку «западных экспертов», которых беларусская и российская пропаганды так любят использовать в своих статьях и передачах. В июле 2019 года Шнееман участвовал в «V Международном съезде антифашистов «Будущее без нацизма и терроризма»» в Севастополе, где выступал онлайн, в мероприятии участвовали такие люди как министр иностранных дел так называемой ЛНР Владислав Дейнего, Президент всемирного общественного движения «Еврорусь» бельгиец Крис Роман, ультраправый депутат парламента Берлина Гуннар Линдеман (в 2020 году ездившего и в Луганск), пророссийский байкер Александр Залдастанов (кличка «Хирург»). В 2020 году Шнееман участвовал в онлайн-конференции «День Победы. Факты. Итоги» того же «Международного союза антифашистов», где собралась схожая компания зарубежных, российских и украинских «экспертов» и «представителей общественности». В 2021 году Шнееман принял участие в «VI Международном съезде антинацистов».

Описание вопросов, обсуждавшихся на «VI Международном съезде антинацистов», дает представление о его идеологической направленности © Ekrano nuotr.

Более того, помимо сюжета про борьбу Оливера с Википедией, 2 дня назад «БЕЛТА» опубликовало длинное интервью с немцев, где тот также рассказывает, как все плохо на Западе и как хорошо в Беларуси и в России.

Интервью Оливера Шнеемана «БЕЛТА» © Ekrano nuotr.

Таким образом, Оливер Шнееман по меньшей мере с 2019 года – это не просто некий немец, интересующийся Восточной Европой, но довольно регулярный участник антиукраинских и антизападных мероприятий и передач, устраиваемых беларусскими и российскими пропагандистскими сообществами.

Что касается статьи про деревню Дремлево, которую он попытался опубликовать в немецкой Википедии, то Оливер либо искренне, либо нарочно вводит людей в заблуждение о принципе работы Википедии. Википедия называется «свободная энциклопедия», потому что она не аффилирована с национальными организациями – редактировать Википедию, создавать ней статьи, обсуждать информацию с другими пользователями и даже стать ее администратором при достаточном опыте редактирования может любой человек. Однако, Википедия – это не личный блог миллионов людей, а пользовательская энциклопедия, поэтому у нее есть правила работы с информацией. Краткий свод правил Википедии можно посмотреть здесь. Помимо прочего правила написания статей требуют ссылок на надежные источники, нейтрального стиля изложения информации, а также запрещают загружать полностью оригинальные исследования («статьи не могут содержать ранее неопубликованные аргументы, концепции, данные или теории, а также какой-либо новый анализ или синтез их, если они продвигают какую-либо позицию»).

Мы нашли на сайте обсуждение того, почему статья была удалена с администратором под ником «He3nry». Видимо Оливер (если он действительно грузил статью сам) – это пользователь с идентификатором «85.16.23.144». Вся дискуссия доступна по ссылке. Согласно объяснениям администратора, статья плохо написана и представляет собой плохо скомпонованный исторический материал, в котором не хватает ссылок на солидные исторические работы по теме или серьезных доказательств произошедшего. Администратор отметил, что Википедия не может полагаться на «слухи» и «только работы местных краеведов». При этом автору статьи было предложено переписать ее и обжаловать удаление на специальной странице. Администратор добавил, что не сомневается в том, что солдаты Вермахта зверствовали в том регионе, и что инцидент с Дремлево мог иметь место.

Отметим также, что Оливер подает ситуацию так, как будто от немцев скрывают информацию о преступлениях нацистов в период Второй мировой войны, однако в немецкой Википедии, например, есть статья про карательную операцию немцев против деревни Хатынь 22 марта 1943 года – однако это историческое событие хорошо исследовано.