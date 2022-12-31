Манипуляция: Молдову подтолкнут к объединению с Румынией, чтобы забрать у нее дома, дороги и университеты

Teiginiai



Объединение с Румынией грозит Молдове “избавлением” от дорог, домов, университетов, энергетики, и вообще повторением того, что сейчас происходит в Украине.



Verdiktas



Намеки на некие угрозы и риски для Молдовы, связанные со сближением с Румынией или ЕС – это кремлевский нарратив, призванный противодействовать большей интеграции европейский стран. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Егор Мисливец – украинский блогер, который выстраивал себе репутацию борца с олигархизацией общества, однако известен тем, что распространяет выгодные Кремлю пропагандистские нарративы, а также тем, что участвовал в деятельности пророссийской партии “Держава” (сейчас запрещена в Украине). Некоторые украинские сайты утверждают, что Мисливец неплохо зарабатывает благодаря распространению пророссийской дезинформации и идей.

Нарратив о том, что Румыния планирует поглощать Молдову и эта страна вот-вот утратит свою независимость, давно подогревается различными пророссийскими СМИ. Действительно, в обеих странах давно существует движение за их объединение, и как в Румынии, так и в Молдове есть как сторонники, так и противники этого сценария. Социальные опросы показывают, что сценарий объединения поддерживают значительные сегменты населения: в Молдове, по данным соцопроса ноября 2022 года, объединение поддержали 42.5 % граждан, а в Румынии в соцопросе 2018 года “за” объединение высказались 74% жителей страны. Несмотря на это, пока что объединения не произошло, хотя, например, бывший президент Румынии Траян Бэсеску долго настаивал на нем.

Сейчас президентом Республики Молдова (с 24 декабря 2020 года) является Майя Санду – несмотря на намек Мысливица о том, что Санду “привели к власти”, легитимность Санду не подвергается сомнению. Опросы населения показывают, что граждане Молдовы в целом положительно оценивают деятельность Санду на посту Президента. Поскольку Майя Санду ведет проевропейскую и ориентированную на реформы политику и поскольку Санду обыграла на выборах кандидата, на которого ставила Россия, прокремлевские медиа регулярно публикуют заметки о том, как пострадает Молдова от президентства Санду. Видео, опубликованное Мисливицем, тоже призвано создавать у аудитории образ неких угроз, которые несут ей Румыния, ЕС и Санду вместе взятые.

Наконец, непонятно, кто и по какой причине может забрать у Молдовы “наследие СССР”, в виде домов, дорог, заводов и другой инфраструктуры. Пока что, именно Европейский союз (членом которого является и Румыния) занимается развитием инфраструктуры, экономики и безопасности Молдовы. Смутная угроза о повторении судьбы Украины – это манипуляция эмоциями аудитории. Под судьбой Украины видимо подразумеваются война и экономическая разруха, однако причина этих трагедий, постигших Украину – российская военная агрессия, а не действия Запада.