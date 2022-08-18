Манипуляция: "Литву ждет крупное туалетное наказание"

Teiginiai



1) Руководство Евросоюза добивается, чтобы Литва обеспечила всем своим жителям доступ к туалетам, подсоединенным к системе водопровода. Дело в том, что треть населения страны вынуждена пользоваться туалетами типа сортир. В Литве воду из водопровода получает лишь 80 проц. населения, а к централизованной системе водоотведения подключено и того меньше - 72 проц. всех жителей страны;

2) Литва с момента выхода из СССР понесла огромные людские потери: если в 1991 году в республике насчитывалось свыше 3,7 миллионов жителей, то в 2022 году – лишь 2,7 миллионов. Потери составили около миллиона человек. Многие местности населены исключительно стариками и пенсионерами, которые не заинтересованы в инвестициях в канализацию.

Verdiktas



Авторы видеосюжета связывают несколько событий, которые не имеют друг к другу никакого отношения. То, что Литве, как и другим странам Европейского Союза, которые не смогли либо опаздывают с выполнением директив ЕС по подключению жителей к централизованной системе канализации, грозят большие штрафы – правда. Неправда то, что Брюссель добивается выполнения соответствующей директивы только от Литвы. Аналогичные требования должны выполнить, например, Болгария и Румыния. Неправда и то, что из-за эмиграции во многих местностях Литвы живут только старики и дети. Хотя создатели видеосюжета и используют соответствующие действительности факты, но делают это таким образом, что совершенно меняется их контекст и значение. Наше вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



В случае, если жители не присоединились к центральной системе канализации и индивидуально отвечают за уход за своими сточными водами, сооружения необходимо содержать, обслуживать и регулярно сбрасывать сточные воды. Именно для этого Министерство охраны окружающей среды Литвы пытается создать систему контроля ассенизации отходов: для того, чтобы уличные туалеты и им подобные сооружений своевременно обслуживались и не случалось загрязнения окружающей среды. Система, которую намеревается создать министерство, позволит правительству Литвы продемонстрировать ЕС, что директивa по защите окружающей среды выполнена, и этого удалось добиться вводя в жизнь стандарты не хуже, чем подключение домашних хозяйств к центральной канализации.

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Согласно данным литовского департамента статистики, на территории страны проживает 2 миллиона 805 тысяч жителей (а не 2 миллиона 700 тысяч, как это заявляют авторы видео – ред.). Авторы видеосюжета "забыли" упомянуть, что с 2020 года количество жителей Литвы стало увеличиваться, а эмиграция - понемногу сокращаться.

Обращает на себя внимание и слово "потери" - оно используется так, как будто, люди о которых ведут речь авторы видео, погибли. На самом деле Литва этих людей не потеряла, большинство из них эмигрировали в другие страны Европейского Союза.

На начало 2021 года в стране проживало 422,4 тысячи (15,1% от всего постоянного населения страны) детей (в возрасте 0-14 лет), 1 миллион 816,3 тысячи (65%) человек в возрасте 15-64 лет и 557 тысяч (19,9%) пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше). По сравнению с началом 2010 года, число детей уменьшилось на 47,7 тысяч (10,1%), число людей в возрасте 15–64 лет уменьшилось на 310,8 тысяч (14,6%), а число пожилых людей увеличилось на 12,2 тысяч (2,2%).

Хотя количество детей в Литве медленно сокращается, а количество людей в пожилом возрасте увеличивается, заявление авторов видео о том, что в стране многие местности населены исключительно стариками и детьми совершенно не соответствует действительности. В этом можно убедиться, если ознакомиться с данными, которые мы привели выше: 422,4 тысячи детей, 1 миллион 816,3 тысячи взрослых и 557 тысяч пожилых людей.

Эмиграция из Литвы, а затем ее стабилизация повторяет то, что уже происходило в истории других стран, в частности Ирландии. В 19 столетии из Ирландии эмигрировало около двух миллионов человек, общее количество ирландских эмигрантов в США – как минимум 6 миллионов человек. Сегодня одна шестая часть граждан США (43 миллиона) идентифицирует свое национальное происхождение как ирландское.