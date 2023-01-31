Манипуляция: Литву кинули - случилось то, о чем долго говорили местные "ватники" и "колорады"

Teiginiai



Первым в видео озвучивается текст с названием “Литву кинули: случилось то, о чем долго говорили местные "ватники" и "колорады", подписанный именем Альгиса Антанайтиса. В нем рассказывается, что в данный момент внешняя политика президента Литвы сводится к трем трендам: Украина победит, Россия проиграет, а Литва получит от своих союзников новые гарантии безопасности и неприкосновенности границ. Автор утверждает, что мнение литовского руководства о партнерстве Литвы с Великобританией в различных оборонных и политических форматах наивно и ошибочно, поскольку Литва эту партию проиграла, перестав быть интересной Лондону в его новой геополитической структуре, призванной отвоевать у Берлина первенство в Европе. Вторым в видео пересказывается текст “Время расплаты. Чем обернулись для Европы санкции в отношении РФ”, смысл которого сводится к тому, что курс на продолжение антироссийских санкций вгоняет Европу в затяжной экономический кризис



Verdiktas



Данное видео является набором типичных кремлевских нарративов, касающихся внешней политики стран Балтии (в данном случае конкретно Литвы), а также влияния санкционного курса стран ЕС на европейскую экономику. Активность Литвы на международной арене в вопросах безопасности преподносится пропагандистами в негативном ключе. При этом смысл такой словесной эквилибристики направлен на создание у аудитории мнения о том, что страны Балтии не имеют ни полноценной международной правосубъектности, ни какого-либо существенного влияния в европейских и евроатлантических структурах. К этому добавлены ряд фактологических неточностей, а также прокремлевских оценочных суждений автора. Роль санкций на европейскую экономику также представлена через призму мнимой незаменимости России как поставщика энергоресурсов, хотя реальность говорит о том, что власти и бизнес стран ЕС небезуспешно пытаются найти оптимальные варианты функционирования экономики в нынешней ситуации. Наш вердикт – манипуляция!



Melo detektoriaus komentaras



В целом, данное видео является набором клише российской пропаганды. Структурно оно состоит из пересказа двух пропагандистских текстов ресурса Baltnews, которые дополняют друг друга.

Первый из них можно рассматривать как очередной аляповатый эпизод бесконечного российского пропагандистского сериала о странах Балтии. Смысл его сводится к тому, что у Латвии, Литвы и Эстонии отсутствует полноценная международная правосубъектность и что на международной политической арене их мнение никому не интересно. Об этом “Детектор лжи” уже неоднократно писал, например, здесь. Безусловно, было бы недальновидно отрицать, что возможности Литвы на международной арене в значительно уступают возможностям Великобритании или Германии. Однако, это не означает, что голос Литвы в ЕС, НАТО или любых других международных структурах, включая Объединенные экспедиционные силы (JEF), не слышен. Да и в целом, структура европейских и евроатлантических интеграционных проектов предполагает равные права их участников, в том числе в вопросах обеспечения их безопасности. Более того, фраза из озвученного текста о том, что “президенту Литвы явно нравится всюду быть первым” преподносится российскими пропагандистами в негативном ключе, хотя именно активность Литвы на международной арене является одним из ее конкурентных преимуществ. Стоит также прокомментировать некоторые пассажи из озвученного в видео текста.

Во-первых, сайты государственных органов Литвы предоставляют исчерпывающую информацию о полномочиях того или иного должностного лица или государственного органа. С полномочиями президента можно ознакомится на его официальном сайте, в т.ч. на литовском и русском языках. В перечень этих полномочий входит решение важнейших вопросов внешней политики и совместное с Правительством осуществление внешней политики Литвы. C программой теперешнего Правительства в области внешней политики можно ознакомиться, например, на сайте МИДа. Даже не вдаваясь в детали написанного в программе, очевидно, что она охватывает гораздо больше аспектов, чем три тренда, упоминаемые автором видео. И несмотря на то, что российское вторжение на территорию Украины в феврале 2022 г. повлияло на внешнюю политику Литвы, ее суть и основные направления не изменились. Поэтому подобные тезисы озвученного в видео текста являются ложью и очевидной манипуляцией.

Во-вторых, некорректно говорить о том, что Объединенные экспедиционные силы были созданы в 2012 г. Действительно, в декабре 2012 г. британцы объявили о разработанной ими концепция Объединенных экспедиционных сил (JEF). Однако, многонациональный формат был запущен в качестве инициативы НАТО на саммите в сентябре 2014 года в Уэльсе, а в ноябре 2015 семь стран (включая все страны Балтии) подписали договор об учреждении JEF. Поэтому данная неточность лишь ставит вопросы дополнительные о компетентности Антанайтиса, чей текст пересказывается в видео.

В-третьих, называя украинского президента Зеленского “киевским стендап-комиком” и используя фразы вроде “энергосистема бывшей УССР”, пропагандисты пытаются сознательно подчеркнуть отсутствие собственной субъектности у сегодняшней Украины и ее руководства. Это традиционный прием российской пропаганды, находящийся в одном ряду с долгоиграющим клише о “киевской хунте” и прочими фразами из этого набора.

Второй текст, озвученный в видео, призван сформировать у аудитории мнение о том, что дальнейший курс на продолжение антироссийских санкций все более вгоняет Европу в затяжной экономический кризис. Опять же, данный тезис является одним из ключевых для российской пропаганды, которая неустанно вещает о незаменимости и конкурентных преимуществах российских энергоресурсов для европейских экономик. И здесь, пожалуй, стоит лишь привести ссылки на предыдущие материалы “Детектора лжи”, где данный тезис опровергался на примере стран Балтии. Ознакомиться с ними можно здесь. Основываясь на выводах предыдущих материалов “Детектора лжи”, можно сделать вывод данная часть видео также является манипуляцией, только в данном случае она не ограничивается странами Балтии, а касается всего Европейского Союза.