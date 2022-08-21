Манипуляция: Литва претендует на территорию Калининградской области

Teiginiai



Литва претендует на Калининградскую область (Малую Литву), так как считает, что это ее территория. То, что после захвата Малой Литвы Красной Армией начался геноцид ее жителей, – ложь. Данные о геноциде, которые сообщает Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы – ложные.



Verdiktas



Публикация российского пропагандистского ресурса является показательным примером манипуляции историческими фактами и событиями. Очевидно, что автор пытается изменить восприятие исторических событий у читателей. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.



Melo detektoriaus komentaras



Материал, который появился на российском пропагандистском портале Rubaltic.ru, посвященном странам Балтии и Польше, содержит как минимум ряд спорных и несоответствующих действительности утверждений. Однако мы решили сосредоточиться на самом одиозном и курьезном из них, а именно на том, что Литва якобы выдвигает территориальные претензии к России и претендует на Калининградскую область.

Нарратив о том, что Литвы якобы претендует на Калининградскую область является достаточно популярным в российских СМИ и служит оправданием российским властям для агрессивной политики по отношению к Литве. Мы подготовили ряд материалов, в которых рассказываем о том, что на самом деле Литва не претендует на Калининградскую область.

В российской печати начала 2000-х годов можно найти публикации о депортации и геноциде немецкого населения Восточной Пруссии, которую по результатам конференции в Потсдаме получил СССР. Цитируем: “с начала 30-х до середины 50-х годов, по данным отечественных историков, большевистским репрессиям и депортациям в СССР подверглись 15 народов и 40 народностей, около 3,5 млн человек были изгнаны из родных мест. В ходе различных спецопераций НКВД--МВД--МГБ пострадали около 1 млн немцев, более 200 тыс. погибли, среди немецкого населения отмечались случаи людоедства”.

Русская служба BBC в своем материале, посвященном событиям Восточно-прусской операции, сообщает: среди историков до сих пор продолжаются споры о том, каким было поведение красноармейцев по отношению к мирному населению Восточной Пруссии и других регионов Германии. Некоторые исследователи утверждают, что озлобленные советские солдаты, вступив на вражескую территорию, сразу же начали насиловать местных женщин, заниматься грабежами и мародерством, а командование якобы закрывало на это глаза. В то же многие историки и ветераны войны категорически отвергают подобные обвинения в адрес советский армии, либо считают их сильно преувеличенными.

Как бы там ни было, кто бы из историков не был прав, но немецкое население после захвата Красной Армией – Восточной Пруссии сократилось почти до нуля. По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, к 1944 году в Малой Литве проживало 2,6 миллиона человек, но за последнюю половину Второй мировой войны население сократилось более чем в 4 раза. Значительной части населения удалось бежать, но более 300 000 мирных жителей (в том числе около 130 000 литовского происхождения) были зверски убиты. К концу 1945 года в Кенигсбергской земле осталось лишь около 160 000 коренных жителей.

***

Вильнюс никоим образом не посягает на территориальную целостность Российской Федерации, а единственный агрессор в отношении соседних государств – это Кремль. Литва в отличие от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей.

В 2017 году слова литовского политика Линаса Бальсиса о Калининграде и Калининградской области вызвали острую реакцию в Кремле, МИД которого заявил, что Бальсис покушается на территориальную целостность РФ. Однако политик впоследствии заявил, что, "по моему мнению, это должна быть демилитаризованная зона, российская территория, которая будет иметь более свободные торгово-экономические связи с Европейским экономическим пространством, и люди смогут более свободно путешествовать по Европе. Я не предлагаю, что нужно сейчас у России аннексировать или занять Калининградскую область", – говорил Бальсис. В свою очередь МИД Литвы тогда распространил сообщение, в котором подчеркнул, что "Литва не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей и не ставит вопросов о статусе Калининградской области Российской Федерации".

Лауринас Кащюнас в 2014 году не призывал аннексировать либо захватить Калининград. Политик, который в то время еще не был политиком, а был аналитиком в одном из литовских аналитических центров, рассуждал о том, что было бы неплохо, чтобы и Калининград, и сама Калининградская область были более открытыми к сотрудничеству с западными странами.