Тезисы видео:

1) В Литве около пятой части населения находится за чертой бедности;

2) В магазинах продаются старые запасы продовольствия. Когда они закончатся, случится товарный дефицит – не будет хватать пшеницы, подсолнечного масла, так как Россия и Украина поставляли до 50 проц. подсолнечного масла на мировой рынок. Все это в совокупности создало для Европейского Союза невиданную инфляцию, рекордную за 25 лет, сейчас она составляет порядка семи процентов. Инфляция может достичь 12 процентов к концу года, для еврозоны это катастрофично.

Манипуляция: литовские супермаркеты распродают запасы продуктов, стране грозит голод © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Одну часть кадров, которые демонстрируют якобы пустые полки в супермаркетах Литвы, создатели видеосюжета позаимствовали из репортажа международного информационного агентства Reuters (был опубликован в середине января нынешнего года – ред.) о том, как пандемия коронавируса влияет на поставки товаров в магазины. Происхождение второй части сюжета, где также появляются пустые полки и девушка, которая ищет продукты, нам установить не удалось, однако надписи на этикетках с ценами товаров – на английском языке, что с полной уверенностью позволяет заявить, что этот фрагмент видео не из литовских супермаркетов.

Черта бедности в 2020 году в Литве составила 430 евро в месяц на одиноко человека и 904 евро – на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет. Черта абсолютной бедности в 2020 году составила 257 евро в месяц на одиноких людей и 540 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет. За чертой абсолютной бедности проживало около 140 тыс. жителей страны. Риск бедности для одиноких людей и пенсионеров, к сожалению, действительно существует.

По данным российского статистического ведомства за 2021 год, за чертой бедности в этой стране находились 16,1 млн жителей или 11% населения, границей бедности в Российской Федерации считается сумма в 11 908 рублей ( 144,06 евро).

Инфляция в странах еврозоны действительно увеличивается и на данный момент составляет 7.5 проц. Однако в России годовая инфляция выросла до 16,7 проц., свидетельствуют данные Минэкономразвития на 1 апреля. На 25 марта инфляция составляла 15,66 проц. Продовольственная инфляция на 1 апреля в годовом выражении составила 18,75%, рост цен на непродовольственные товары составил 20,21 проц. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 года составит 20 проц..

Война в Украине действительно вызывает рост цен на сырьевые товары, что для бедных стран может обернуться огромными трудностями по обеспечению граждан продовольствием. Согласно опубликованному 16 марта отчету Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) "Влияние войны на торговлю и развитие Украины", доля России и Украины в импортируемых пшенице, кукурузе, ячмене, рапсе, семенах и подсолнечном масле составляет для Турции 25,9 проц., для Китая – 23 проц., а для Индии – 13 проц. То есть основными покупателями являются именно Турция, Китай и Индия, а не Литва.

Тем не менее, к счастью, в ЕС вопрос о нехватке продовольствия не является болезненным, поскольку континент в значительной степени самодостаточен по многим видам сельскохозяйственной продукции. Однако высокая стоимость производственных ресурсов, таких как удобрения и ископаемые энергоносители, создает производственные проблемы для фермеров и приводит к росту цен на продовольствие. Голод Литве не грозит, максимум, что грозит, это сокращение ассортимента некоторых товаров.

В свое время наши коллеги выяснили, что издание Baltnews принадлежит российскому пропагандистскому холдингу и занимается освещением событий в странах Балтии в свете российской пропаганды.

Вердикт:

Факты, иногда в большей или меньшей степени соответствующие истине, которые сообщает Стариков, создают впечатление, что экономика Литвы готова погрузиться в рецессию, а жители Литвы доедают последние запасы продовольствия. На самом деле ни первое, ни второе не является правдой. Более того, для создания иллюзии соответствия истине используются съемки якобы из литовских супермаркетов, а на самом деле они проводились в англоязычных странах. Как Baltnews, так и телеканал АТН занимается тем, что освещает события в свете российской пропаганды. Наш вердикт – манипуляция и полностью отсутствующий контекст, необходимый для понимания сюжета.