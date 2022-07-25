Манипуляция: Латвия превращается в фашистскую государство, где инакомыслие является опасным

Тезисы видео:

Лейтмотивом видео является цитата общественного деятеля и журналиста Юрия Алексеева “Латвия превращается в фашистскую страну, где высказать свое мнение становится очень трудно". После этого рассказывается история деятельности Алексеева, привлекшая внимание со стороны органов безопасности Латвии. Алексеев утверждает, что в Латвии закрыли все русскоязычные издания, хоть как-то критичные к властям, нет ни одного русского телеканала и остались лишь чуть более десятка "независимых журналистов”, включая его и Линдермана. Нахождение Линдермана под следствием сопровождается комментариями Марии Захаровой, которая оценивает действия латвийских властей как "методы самой страшной диктатуры" и "тоталитаризм как он есть". Дополняя это рядом иных фактов, ведущая резюмирует, что это нарушает ст. 100 Сатверсме и делает вывод, что в стране преследуют русскоговорящих.

Комментарий Delfi.ru:

Данный сюжет сделан достаточно грамотно с точки зрения его потенциального эффекта на зрителя, не знающего нюансов общественно-политической жизни Латвии и получающего информацию о стране из официальных белорусских или российских ресурсов. Поскольку ведущая ссылается на ст. 100 Сатверсме, для начала стоит ее процитировать: “Каждый имеет право на свободу слова, которая включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена.”

Все заявления Алексеева в данном сюжете стоит воспринимать как его личное оценочное суждение происходящего в Латвии, что соответствует вышеупомянутой ст. 100 Сатверсме о праве на свободу слова и высказывание взглядов. Тем не менее, его заявления о закрытии нелояльных русскоязычных изданий и русских телеканалов являются манипулятивными. Во-первых, в Латвии достаточно местных СМИ, создающих русскоязычный контент. Их довольно легко найти с помощью простого поиска в Google. Во-вторых, запрет российских телеканалов вызван изменениями в законодательстве страны, регулирующем работу СМИ. В соответствии с ними, на территории Латвии не могут вещать каналы, которые зарегистрированы в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны. При этом Национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание каналу "Дождь", возобновившему свою работу из Риги. В-третьих, разделение Алексеевым журналистского сообщества Латвии на “независимых” и зависимых является его личной оценкой, направленной на моральное сочувствие и поддержку со стороны аудитории канала “Беларусь 1” и, возможно, иных медиа-площадок.

Вряд ли в данном тексте будет уместно комментировать ситуацию вокруг обвинений, предъявляемых Алексееву и Линдерману. Однако стоит подчеркнуть, что ст. 83 Сатверсме говорит о том, что “судьи независимы и подчиняются только закону”, а ст. 92 гарантирует то, что “каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде”. Стоит также отметить, что на отметке 3 мин 22 с, где рассказывается о рижском пикете в поддержку Линдермана, среди прочих можно увидеть Мирослава Митрофанова, сопредседателя партии “Русский Союз Латвии” и депутата Рижской Думы. Этот факт свидетельствует о том, что в латвийском правовом поле действуют политические группы различных взглядов, в т.ч. с позицией, похожей на позицию Алексеева и Линдермана. В свою очередь система свободных выборов позволяет данным людям мобилизовать общие усилия и быть представленными в избранных органах различного уровня. Поэтому нет никаких оснований считать Латвию фашистским государством, где людей преследуют за их политические взгляды и высказывание мнения, отличного от официального.

Вердикт:

Данный сюжет является грамотно составленной манипуляцией, рассчитанной на аудиторию, мало знающую особенности латвийского общества и взаимоотношения различных его сегментов. Он основан на оценочных суждениях и соответствующей подборке фактов, цель которых - подвести мало осведомленного в латвийских реалиях зрителя к выводам, заранее сделанным белорусскими государственными пропагандистами.