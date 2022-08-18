Манипуляция: Клайпедский порт построила Россия

Teiginiai



1) Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам: "теперь наши руки, образно говоря, развязаны, и мы имеем полное право - и моральное, и юридическое - ответить так, как сочтем нужным, и ответ необязательно должен быть симметричным";

2) Андрей Колесник, депутат российской Госдумы: "Литву вообще же никто не трогал, какое ей дело до наших отношений с Украиной. Я считаю, что надо поднимать вопрос по Мемельскому краю, который в свое время был передан Советскому Союзу по итогам Потсдамской конференции в качестве репарации. Мы построили там массу всего, включая Клайпедский порт, а Россия является правопреемницей СССР. Вопрос признания границ Литва тоже можно пошевелить. Например, выйти из соглашения от 2003 года, запретить им выход к озеру Виштынец".

Verdiktas



Видеосюжет является пересказом текста, который появился на российском информационном портале правого толка «Царьград». И текст, и видеосюжет эксплуатируют ряд стереотипов о странах Балтии и о Литве, популярных в среде российских политиков, блогеров и средств массовой информации. По сути, видеосюжет и текст являются манипуляцией фактами и попыткой оправдать агрессию Российской Федерации по отношению к странам Балтии и Литве, в частности. Наш вердикт - манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras





Ограничения в отношении транзита ряда подсанкционных товаров в Калининградскую область Литва вводила не в одностороннем порядке. Все санкции являются производными очередного пакета санкций Европейского Союза, направленного против Российской Федерации за развязанную ею войну против Украины.

Российские СМИ, политики и блогеры часто спекулируют по поводу того, что якобы Литва после окончания Второй мировой войны получила Клайпеду благодаря решению Иосифа Сталина. Однако на самом деле ситуация иная, а подобного рода высказывания являются манипуляцией историческими фактами. С подробным разбором, откуда в российских СМИ появился миф о том, что Россия может предъявить права на Клайпеду, можно ознакомиться в нашем материале.

Вкратце: Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы: Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.

Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета: Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “командовал” Клайпедой, последним городом ЛССР, то есть оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.

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Историческая справка: 1 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. 6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Аудронюс Ажубалис, бывший глава министерства иностранных дел Литвы: “Было подписано, произошел обмен ратификационными документами (ДОГОВОР об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой – Ред.), зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. Россия признала нас историческим государством”.

Организация Объединённых Наций признает Литвы, Латвию и Эстонию в качестве суверенных государств, все эти три страны являются членами ООН с 1991 года. Литва и Латвия заключили с Российской Федерацией договоры о государственной границе. Договор с Литвой Россия заключила в 1997 году, ратифицировала в 2003 году, с Латвией –заключила договор в 2007 году и в том же году ратифицировала.