Манипуляция: государственная политика Латвии – языковой геноцид русских

Teiginiai

Будущий латвийский законопроект «Об ограничении двуязычия», призванный ввести полный запрет на использование русского языка на рабочем месте и в различных сферах общественной жизни как не языка Евросоюза – это проявление языкового геноцида.

Verdiktas

Еще не разработанный и не принятый проект Закона о об ограничении использования русского языка на рабочих и в общественных местах в Латвии можно считать потенциально сильно ограничивающим права русского меньшинства. Мария Захарова (а в след за ней и российские СМИ) уже называют эту инициативу языковым геноцидом и проявлением слепой русофобии. Такие заявления некорректны, если учесть, что Латвия вынуждена заново выстраивать свою идентичность и поддерживать свой язык после русификации в период оккупации СССР. Кроме того, Кремль использует русский язык и русские диаспоры как опасное политическое оружие. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Российское Министерство иностранных дел в лице представителя МИД Марии Захаровой отреагировало на новость из Латвии: министр юстиции Латвийской республики Янис Борданс сообщил латвийскому Delfi об идущей разработке Закона об ограничении двуязычия, который будет предусматривать ограничение использования русского языка на рабочих и в общественных местах. Борданс напомнил о референдуме 2012 года (Референдум по законопроекту «Поправки к Конституции Латвийской Республики»), на котором 74,8% проголосовали против придания русскому языку статуса второго государственного. На практике же, отметил министр, русский язык регулярно используется в повседневном общении, на рабочих местах и при оказании услуг.

Пример новости о «языковом геноциде» от пропагандистского агентства «Красная весна» © Ekrano nuotr.

В Латвии проживает 1 миллион 875 тыс. человек (по данным 2022 года), из них 454 350 тыс. людей – русские (важно помнить, что этнос невозможно установить точно, и часто это вопрос самоидентификации человека). Русский язык являлся языком домашнего общения для 37.2% населения по данным 2011 года. В 1999 года в Латвии был принят закон, который предусматривал постепенный переход на образование на латышском языке. С 1 сентября 2004 г. обучение в 10-х классах всех публичных средних школ (10-12 класс) и на 1-х курсах публичных профессиональных школ должно было проводиться только на латышском, но Сейм республики смягчил это требование, приняв поправки к закону. Согласно этим поправкам не менее трех пятых учебных часов должны были быть на латышском языке. В 2018 году Сейм Латвии принял еще одни поправки к закону об образовании, предусмотрев полный переход на латышский язык средней школы (кроме уроков родного языка и литературы), 80% преподавания на национальном языке в 7-9 классах, 50% преподавания на латышском языке с 1 по 6 классы.

Российские власти уже обвиняли Латвию в «языковом геноциде» еще в 2017 году © Ekrano nuotr.

Закон Латвии о государственном языке устанавливает правила использования латышского и иного языков в стране. Негосударственные языки официально можно использовать в личном неформальном общении и религиозных церемониях, отмечается возможность использовать неофициальный язык при защите академических работ (по договоренности), в суде (по разрешению суда), объявлениях в публичном пространстве и т.д.

Совет Европы в 2021 году подчеркнул, что языковая политика в Латвии становится все строже, что может нарушать права национальных меньшинств (в резолюции особо упоминается российская диаспора).

Ограничительная языковая политика Латвии укладывается в любимый нарратив Кремля про «геноцид», «русофобию» и «расизм» в странах Балтии. Чтобы создать у своей аудитории ощущение того, что Россия окружена внешними врагами и русским нигде не рады, Литва, Латвия и Эстония изображаются как фашистские страны, в которых процветает жестокая русофобия. «Детектор Лжи» уже несколько раз разоблачал такую дезинформацию российской стороны, например, здесь, здесь и здесь.

Захарова использует термин «языковой геноцид» (по аналогии с «геноцидом», то есть целенаправленным уничтожением национальной, расовой, этнической и религиозной группы), чтобы вызвать у русскоязычной аудитории ассоциации с Холокостом и другим подтвержденными случаями геноцида в мировой истории. Однако понятие «языковой геноцид» или же «лингвицид» не является общепризнанным. В академической литературе «лингвицид» описывается как исчезновение языка как результат действий или бездействия какого-либо субъекта (например, государства)*. Государственная политика, намеренно сокращающая использование какого-либо языка, может теоретически быть отнесена к языковому геноциду, но необходимо учитывать исторический и политический контекст.

Пример той же новости от «РИА» © Ekrano nuotr.

Наиболее часто языковой геноцид связывают с процессами колонизации и глобализации, из-за которых сокращается число носителей языков национальных и этнических меньшинств. Напомним, что под оккупацией СССР, помимо прочего ущерба, Латвия подверглась русификации, а значит СССР (чьим юридическим преемником является Россия) также можно обвинить в лингвициде, особенно если учесть, что на русском языке говорят более 140 миллионов людей в мире, а носителей латышского в мире около 2 миллионов. Одной из попыток русификации национальных республик можно считать образовательную реформу СССР 1958 года («Закон об укреплении связи с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования СССР»), которая давала родителям выбирать язык образования их детей в национальных республиках. При этом общим языком союза и языком карьерного роста оставался русский, что привело к уменьшению значимости национальных языков. Как доказывают исследователи СССР Майкл Лоадер** и Джереми Смит***, реформа вызвала сопротивление со стороны некоторых национальных республик СССР (включая Латвию). Некоторые российские исследователи подчеркивают, что из-за реформы пострадали национальные языки и культура этнических меньшинств внутри России. Намеренно не упоминается Захаровой и то, что русский язык в странах Балтии – это еще и инструмент политики Кремля. Специалист по языковой политике Томаш Камузелла заметил, что русский язык – исключение среди глобальных языков, так как Россия присвоила себе исключительное право на русский язык и на стандарты его употребления, что в свою очередь позволяет России до определенной степени влиять на культуру и язык в постсоветских странах. Обозреватель The Moscow Times Леонид Бершидский отметил: «Путинская пропагандистская машина видит в русском языке инструмент общения с так называемым русским миром, под которым понимается диаспора — русскоязычное население постсоветских стран, отрезанных от России распадом Советского Союза».