Манипуляция: БССР была первым реальным, а не марионеточным белорусским государством

Тезисы текста:

Среди заявлений Елфимова особое внимание следует обратить на тезис о том, что БССР - это пример “создания государственности именно народом, а не по указке сверху или в составе, под протекторатом какого-либо другого государства”, трактовку признания современных границ Беларуси и участия в создании ООН, а также интерпретацию современной постсоветской интеграции как укрепление и защиту белорусской государственности.

Комментарий Delfi.ru:

Для того, чтобы понять опасность подобных нарративов, необходимо разобраться в ряде нюансов. С этой целью стоит выделить три важных аспекта.

Во-первых, Елфимов утверждает, что БССР является примером “создания государственности именно народом, а не по указке сверху или в составе, под протекторатом какого-либо другого государства”. Данная трактовка является изначальной манипуляцией. О создании БССР подробно писали как в Советском Союзе (например, Вадим Круталевич), так и на Западе (например, Виктор Сукенницкий). Эти труды основаны на работе с первоисточниками того времени. Вдумчивое чтение этих авторов позволяет сделать два вывода. БССР была объявлена благодаря существованию и в противовес Белорусской Народной Республике, о которой Елфимов отзывается как об “искусственном образовании”. Кроме того, решение о создании БССР было принято в Москве под давлением находившихся в беженстве в России белорусских национал-коммунистов. Причиной этому была необходимость усиления советской власти на белорусских землях, поскольку Областной исполнительный комитет советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта, захвативший реальную власть на белорусских землях, в подавляющем большинстве состоял из случайных людей, оказавшихся в Беларуси в результате нахождения там фронта и до войны не имевших к ней никакого отношения. Кроме того, БССР была создана не как национальная, а как классовая формация, и формально являлась таковой до принятия Конституции 1978 г. Поэтому критический анализ источников об истории создания БССР, а также о ее конституционном устройстве показывает манипулятивность и лживость заявлений Елфимова. Сюда же стоит добавить огромный уровень репрессий в 1930-х гг., о котором провластный политолог предпочитает умолчать.

Во-вторых, послевоенное признание Беларуси в ее современных границах произошло без участия ее народа и легитимных представителей. С точки зрения белорусского национально-государственного строительства включение в состав страны областей, которые в межвоенный период находились в составе Польши, было безусловно положительным моментом. Однако, очевидно, если бы Сталин прочертил другую линию границы (например, включив бы в состав Беларуси Белосток или передав Польше Гродно), то это также произошло бы без участия белорусов и было бы прямым решением Москвы. То же самое касается и роли Белорусской ССР в ООН в советский период. Фактически голос БССР (а также и Украинской ССР) был одним из трех голосов СССР и все действия т.ч. МИДа БССР курировались Москвой. Поэтому участие БССР в ООН до объявления независимости было чисто номинальным без какой-либо независимости в принятии решений и возможности лоббирования собственных (а не советских) интересов на этой мировой площадке.

В-третьих, участие современной Беларуси в постсоветских интеграционных проектах нельзя рассматривать как укрепление и защиту белорусской государственности. Все эти формации базируются на лидирующей роли в них России. События 2008 г. в Грузии, а также 2014 и 2022 гг. в Украине показали, насколько Кремль стремится “укреплять” независимость соседей. Кроме того, после 2020 г. именно Москва стала тем фактором, который позволил Лукашенко удержать власть а впоследствии начать массированное наступление на белорусское гражданское общество.

История не терпит сослагательного наклонения. Однако БССР никак нельзя назвать первым реальным белорусским государством, поскольку данная формация имела лишь номинальную независимость и полностью контролировалась союзным центром. Нарратив Елфимова является пропагандистской манипуляцией со лживыми заявлениями и замалчиванием отдельных важных фактов и в первую очередь призван поддержать теперешние нарративы администрации Лукашенко, направленные на контроль над историей и искоренение иных оценок событий, касающихся развития белорусской государственности в ХХ и ХХI вв.

Вердикт:

Данный текст является манипулятивной интерпретацией истории государственности Беларуси в ХХ веке. Однако озвученные в нем нарративы могут использоваться для оправдания советского строя в любой из стран, входивших когда-то в состав СССР. В контексте Литвы, Латвии и Эстонии логика, подобная рассуждениям Елфимова, может быть использована для оправдания советской оккупации. Поэтому необходимо обращать внимание на такие тексты и давать им соответствующие оценки, особенно когда они исходят от тех, кто причисляет себя к экспертному сообществу.