Манипуляция: большинство жителей Украины поддерживает Россию, а резню в Буче организовали украинские военные

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По словам Томаса Репера, украинские жители тех территорий, на которых он побывал, поддерживают российские войска, но боятся об этом говорить. Репер утверждает, что пророссийски настроенные граждане Украины просят российских солдат не уходить. По его мнению, в случае если русские уйдут, этим людям грозит расправа. Репер далее заявляет, что именно это, скорее всего, произошло в Буче (то есть убитые там люди выступали в поддержку России и погибли от рук украинских военных).

Комментарий Delfi.ru:

Выступление Репера было записано во время так называемой международной конференции “Доказательства массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе”, которая состоялась в Общественной палате РФ. И сама конференция, и выступление Репера свидетельствует о том, что власти Российской Федерации, войска которой с 24 февраля начали военные действия против Украины, намереваются скрыть свои преступления.

В городском совете Мариуполя допускают, что с начала российского вторжения в Украину в городе погибли 22 тысячи человек.

Томас Рёпер, который представляется германским журналистом, крайне любопытный персонаж. Рёпер – немецкий писатель и блогер, 20 лет живет в России. В последнее время активно работает в СМИ и прилагает массу усилий по распространению пророссийской точки зрения среди западных читателей. Рёпер в последние три года приобрел известность тем, что в 2021 году распространил ложные новости о пандемии COVID-19. Позже журналисты из Германии доказали, что Рёпер соврал. Он также распространил информацию о том, что люди на фотографиях и видео, сделанных после бомбардировки российскими войсками роддома в Мариуполе, были актерами. Независимые журналисты и в этом случае сумели доказать, что Рёпер соврал.

За несколько дней до нападения России на Украину Томас Рёпер был участником конференции “Геополитическая война Запада против России: случай Украины”. Среди двух десятков участников были специалисты по информационной войне и пропаганде России против гражданского общества западных стран. Ранее мы уже писали о фейках и пророссийской пропаганде, которую распространяет Томас Рёпер.

Он заявляет, что за резней в Буче стоят не российские военные, а украинские. Таким образом Рёпер повторяет один из российских нарративов – Россия не виновата в преступлениях против гражданского населения. Правда же заключается в том, что существует ряд более чем убедительных доказательств, что за убийствами мирных граждан в Буче стоят российские вооруженные силы.

Вердикт: Томас Рёпер занимается пропагандой и распространением пророссийской точки зрения, является агентом влияния на западное сообщество. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

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