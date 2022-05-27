Тезис новостных заметок и фрагмента интервью с Гаспаряном:

Согласно опросу, проведенному среди поляков, почти 58% жителей Польши выступили за отправку миротворческих войск в Украину. Если бы такой опрос с такими результатами был опубликован в России, то страну ждали бы «сразу заседание Совета безопасности ООН, куча уголовных статей и Гаага». Но полякам все сходит с рук, потому что они «демократы».

Комментарий Delfi.ru:

Несколько пророссийских СМИ опубликовали комментарий Артема Гаспаряна по поводу опроса, проведенного в Польше (например, здесь, здесь и здесь). Первым мнение политолога опубликовало российское издание «Украина.ру», которое рассказывает о происходящем в Украине через призму кремлевской пропаганды. Delfi уже разоблачал однажды ложные утверждения другого эксперта с этого медиа-портала.

Политолог и историк Армен Гаспарян регулярно дает комментарии порталу «Украина.ру». Он также является одним из членов администрации в Международном информационном агентстве «Россия сегодня», которое принадлежит российскому правительству и включает в себя такие информационные порталы, как «РИА новости» и «ИноСМИ».

Опрос, о котором говорится в новостных заметках, действительно проводился – о нем рассказало одно из крупнейших польских изданий «Речь Посполита». Участников опроса сначала спросили, должны ли НАТО, ООН или другая организация отправить миротворческую операцию в Украину. 32,8% единогласно поддержали эту идею, еще 20,4% – «скорее за» (в сумме 53,2%, непонятно, откуда появилась цифра 58% в российской публикации). Затем был задан следующий вопрос: «Должна ли Польша принять участие в миротворческой операции, если найдутся государства, готовые участвовать в ней?». Почти 34,2% были однозначно «за», еще 25% – «скорее за, чем против» (в сумме 59,2%, и опять - непонятно откуда взяты 58%).

Манипуляция: большинство поляков поддерживает «захват» Украины, но осуждает мир все равно Россию © Ekrano nuotr.

Гаспарян «высмеял» опрос, заявив следующее: «Представьте себе, что … ВЦИОМ провел бы опрос общественного мнения, надо или не надо ввести войска на Украину? … Это — сразу заседание Совета безопасности ООН, куча уголовных статей и Гаага. В случае с поляками — все на это смотрят и говорят: ну, а что, правильно, конечно, надо опросить людей».

Очевидно, предполагается, что к России и Польше применяются разные стандарты, так как полякам можно поддерживать ввод войск в Украину, а россиянам – нет. Однако здесь происходит подмена понятий: подразумевается, что ввод войск Россией – это то же самое, что ввод войск Польшей (ООН, НАТО), но при этом Россию за такое осуждают, а Польшу (ООН, НАТО) – нет.

Россия не просто ввела войска в Украину – против Украины ведется полноценная война, российские вооруженные силы убивают мирных жителей, разрушают гражданские и иные строения, захватывают населенные пункты. При этом основная масса жителей Украины, бегущих от российской агрессии против их страны, в поисках спасения выбирают именно в Польшу.

В опросе жителей Польши спросили, поддерживают ли они возможную миротворческую миссию в рамках НАТО или ООН, а не нападение на Украину. И миротворческие миссии ООН, и миротворческие операции НАТО действуют согласно строго определенным принципам – правилам ООН и правилам НАТО (стр.2-8–2-13) – и за их действиями наблюдает весь мир, включая журналистское и правозащитные сообщества. Такие миссии могут проводиться для восстановления мира и порядка после того, как были исчерпаны дипломатические, политические и экономические способы давления на агрессора.

Более того, и ООН, и НАТО – это коллективные субъекты: ООН включает в себя 193 государства, в Североатлантический Альянс на данный момент входит 30 стран. Решение о начале миротворческой операции НАТО должно быть принято единогласно всеми ее членами. Решение об отправке миротворческих сил ООН принимается Советом Безопасности ООН – необходимо 9 голосов из 15, при этом ни один из постоянных членов Совета не должен проголосовать «против» (в Совете Безопасности есть пять постоянных членов – США, Великобритания, Франция, Китай, Россия). То есть такие важные решения принимаются после длительного обсуждения разными странами, согласования различных интересов и рисков. В отличие от НАТО и ООН, Россия единолично приняла решение о нападении на Украину, сообразуясь только со своими интересами.

Напомним, что несмотря на предложение Польши, НАТО не готова направить миротворческую операцию в Украину. ООН также, скорее всего, пока что не сможет отправить миротворцев в Украину.

Более того, Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, воспользовалась своим правом вето, чтобы не пропустить резолюцию, осуждающую военное вторжение РФ в Украину. Невозможно представлять себя жертвой «двуличного Запада», который сразу напустит на страну «заседание Совета безопасности ООН, кучу уголовных статей и Гаагу», когда сама Россия (являясь страной-агрессором!) блокирует резолюции ООН по своим же действиям.

Миротворческая миссия или операция со стороны НАТО или ООН стали бы ответом на военное вторжение в Украину, начатое Россией. Россия много раз пыталась обосновать свое вторжение в Украину различными причинами, но все они разоблачались нашими коллегами и самим Delfi (например, здесь и здесь).

Наконец, своим комментарием Артем Гаспарян намекает на захватнические планы Польши в отношении Украины. Это любимый фейк кремлевской пропаганды, который очень часто используется – Delfi уже несколько раз разоблачал его (примеры тут и тут).

Вердикт:

Комментарий Артема Гаспаряна по поводу опроса – это еще одна попытка обвинить Запад в двойных стандартах (и намекнуть еще раз на захватнические планы Польши). «Россия – жертва двуличного западного политического сообщества» – это очень давний и популярный даже и на самом Западе нарратив Кремля. Однако двойные стандарты Европы и США никак не оправдывают нападения России на Украину. Россия много раз выигрывала именно благодаря коррумпированности и двуличности части западного истеблишмента. Наш вердикт – манипуляция.