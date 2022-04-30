Манипуляция: без белорусских товаров экономика Литвы рухнет

Тезисы видео:

Эрика Швянченене: цены увеличиваются, ассортимент сокращается. У нас нет вашего железа, у нас нет вашего леса. У нас даже не будет гвоздей. Как мы будем жить? Конфликт в Европе — это выживание Соединенных Штатов.

Эдикас Ягелавичюс (эксперт в сфере предпринимательства): есть разные прогнозы: может начаться голод, может быть нехватка продуктов. Вижу, что среди предпринимателей полная стагнация. Строительные фирмы сворачивают все проекты. Думают, как закончить старые проекты, новых не начинают.

Комментарий Delfi.ru: видеосюжет, в котором литовские гости рассуждают об экономическом кризисе, в который без товаров из Беларуси может погрузиться Литва, появился в эфире белорусского государственного телеканала СТВ (Столичное телевидение – ред.). Отметим, что именно в эфире этого телеканала со своим шоу появляется Григорий Азаренок, один из самых активных пропагандистов режима Лукашенко.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям Европейской группы внешних связей Европейского союза отметила как пример пропаганды в Беларуси передачи Азаренка, поскольку в них дезинформация сопровождается языком вражды.

Эдикас Ягелавичюс не является экспертом в какой-либо области. Он – маргинальный политический деятель и соратник осужденного за шпионаж в пользу Российской Федерации Альгирдаса Палецкиса. Ягелавичюс оказался среди тех представителей Литвы, кто получил от российской стороны приглашение стать наблюдателями на референдуме по поправкам к Конституции РФ в 2020 году. Стоит отметить, что Ягелавичюс и его коллеги пытались начать сбор подписей в пользу организации референдума, чтобы понизить планку избирательного порога для политических партий на выборы в парламент страны.

Эрика Швянченене, как и Эдикас Ягелавичюс, состоит в партии Заря Справедливости, созданной Альгирдасом Палецкисом вместо Социалистического народного фронта. В начале нынешнего года Эрика Швянченене объявила себя главой группы литовских граждан, озабоченных ухудшением дипломатических отношений Литвы с Беларусью, и вместе со своими коллегами отправилась в Беларусь налаживать добрососедские отношения.

Швянченене приобрела известность, в том числе, высказываниями о том, что ни парламент Литвы, ни правительство не представляют интересов литовского народа, а служат ЕС, НАТО и “янки” (американцам – ред). Швянченене не является экспертом в какой-либо области, так как, по ее словам, по крайне мере до недавнего времени она работала помощницей нянечки.

“Я думаю, что это самая важная демонстрация отчаяния белорусского режима. (...) Режиму не с кем говорить, он зажат в угол”, – так прокомментировал тот визит Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы. И он, и премьер-министр Ингрида Шимоните призвали не придавать значения этому визиту.

Эрика Швянченене и Эдикас Ягелавичюс ошибаются – Беларусь не является основным торговым партнером Литвы и на экономике нашей страны исчезновение экспорта из Беларуси скажется минимально. Экспорт товаров местного производства в Россию в прошлом году составил всего 0,7% и 0,2% ВВП, поэтому потеря российского и белорусского рынков не окажет существенного влияния ни на один из основных секторов литовской экономики.

Более того, существует ряд фактов, которые указывают на то, что именно белорусские компании переносят свою деятельность из Беларуси в Литву. Об этом можно прочитать здесь и здесь.

Несмотря на рост цен, голод Литве не угрожает, об этом можно прочитать здесь.

Вердикт: Факты, о которых говорят “эксперты” в этом видеосюжете, полностью не соответствуют действительности. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

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