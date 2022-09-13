Манипуляция: белорусская “латинка” является шагом в направлении раскола русского мира

Teiginiai

Николай Волович рассматривает возвращение традиционного латинского письма на белорусском языке в публичное пространство как "шаг в направлении дальнейшего размежевания и раскола русского мира", называет “латинку” символом польского гнета, а ее буквы – "нетрадиционными кракозябрами".

Verdiktas

Данный текст является пропагандистской агитацией с вырванными из контекста фактами об истории белорусского языка и литературы. Некоторые тезисы текста Воловича о привязке к так называемому "русскому миру" заставляют сомневаться, что он воспринимает белорусский язык в качестве самостоятельного лингвистического явления, а также имеет представление об элементарных основах польского языка. Наш вердикт – манипуляция и пропаганда.

Melo detektoriaus komentaras

Неизвестно, насколько автор текста Николай Волович владеет белорусским языком и знает его историю. Говоря о содержании материала, следует выделить ряд аспектов.

Во-первых, автор упоминает Чемпионат мира по хоккею 2014 г. в контексте якобы проблемы с транслитерацией географических названий. Он также упоминает о докладе о национальной системе транслитерации географических названий, подготовленный Госкомитетом по имуществу Республики Беларусь для конференции ООН 2007 г., подчеркивая, что авторов доклада установить не удалось. Наверно, современным пропагандистам режима Лукашенко будет неудобно вспоминать имя профессора, доктора филологических наук Валентины Лемтюговой (1935-2018), которая долгое время возглавляла национальную топонимическую комиссию при НАН Беларуси, являлась инициатором стандартизации белорусской топонимии по международным стандартам, руководителем темы "Названия населенных пунктов Республики Беларус", научным редактором и один из соавторов нормативного справочника по топонимике с тем же наименованием. В 2013 г., когда вопрос транслитерации географических названий в связи с упомянутым чемпионатом мира стал подниматься некоторыми противниками латинки, она написала открытое письмо тогдашнему заместителю руководителя Минского горисполкома, а ныне министру образования Игорю Карпенко. Следует привести ряд цитат из данного письма:

● Чиновнику не нравится главенствующая роль белорусской оригинальной формы топонимов, и ему не терпится заменить ее русскоязычной, а значит, оригинал на копию.

● Раздражает И. Карпенко и традиционная национальная латинка, которую он предлагает заменить "английским переводом" (?) или чем-то подобным. Прежде чем начинать разговор о непригодности белорусской латинки, следовало бы получить хотя бы базовое представление о ее сути и исторических корнях, а также научиться различать латиницу и латинский язык, транслитерацию и перевод.

● Латинкой писали, ее совершенствовали и шлифовали наши творческие авторитеты - Я. Чечот, Я. Борщевский, А. Рыпинский, В. Дунин-Марцинкевич, Ф. Богушевич, К. Калиновский, Якуб Колас, Янка Купала, Змитрок Бядуля и другие белорусские писатели, вышли первые белорусские газеты "Naša Niva", "Homan", "Biełarus". Поэтому латинка является важным духовным фрагментом и предметом национальной гордости.

● К сведению тов. Карпенко, стандартизация белорусской топонимии проводилась не по принципу "тяп-ляп", а в соответствии с национальными и международными законами и правилами, в соответствии с принципами, разработанными Группой экспертов ООН по стандартизации национальной топонимии.

● Аргумент о том, что нашу традиционную латинку надо заменить каким-то англо-белорусским гибридом, потому что отдельные туристы не умеют ее читать, наивен и нелеп. Настоящий турист и гость в любой стране ищет что-то самобытное, неповторимое, оригинальное, то есть не трафаретное, а эксклюзивное. Насколько нам известно, в Польше, Чехии или Китае еще никто не заблудился из-за того, что там используют свою графику. Другое дело, что к нам, к сожалению, не перевелись государственные чиновники, которым не дает покоя все белорусское.

Данные цитаты профессора Лемтюговой подчеркивают манипуляцию Воловича насчет того, что латинка связана с некими “бэчебэшными фондами”, которые “активно ее проталкивают”. Официальный стандарт транслитерации был принят Государственного комитета по имуществу и согласован с Министерствами иностранных дел, внутренних дел и культуры, а также Национальной Академией наук. А поддержка обществом процесса возвращения латинки в публичное пространство является желанием видеть что-то свое “самобытное, неповторимое, оригинальное”.

Во-вторых, заявления о том, что латинка использовалась в последний период существования Речи Посполитой, якобы “когда польские власти проводили агрессивную политику тотального "ополячивания", а также во время польской оккупации Западной Беларуси и немецко-фашистской оккупации Белорусской ССР в 1941–1944 годах” – это обычная манипуляция фактами. “Детектор лжи” уже писал, что тезисы о том, что разделы Речи Посполитой якобы дали белорусам возможность для восстановления исторических связей и объединения с русским народом, являются пропагандистской ложью. То же касается и спекуляций по использованию латинки в Западной Беларуси, находившейся под властью Польши, а также во время нацистской оккупации. Во-первых, для многих людей в силу их образования и вероисповедания латинские буквы были удобнее. Во-вторых, стоит вспомнить советскую реформу белорусского языка 1933 г., нанесшую ему большой ущерб с целью приблизить его к русскому. Это касалось не только написания, но и произношения, а также некоторых грамматических и лексических аспектов. Поэтому, давая оценку действиям одних властей, нельзя замалчивать действия других властей, поскольку именно контекст позволяет полномасштабно оценить реальные результаты их действий.

В-третьих, говоря, что латинка – это “шаг в направлении дальнейшего размежевания и раскола русского мира”, автор фактически оскорбляет белорусский язык, а также его носителей, ставя под сомнение его полноценность и самостоятельность. Автор текста, по сути, предлагает вычеркнуть из обихода упомянутых выше родоначальников и классиков белорусской литературы. Несмотря на то, что сегодня их читают на кириллице, многие белорусы знают, что оригинальные рукописи тех или иных произведений или изданий были именно на латинке. Ссылка же автора на референдум как проявление геополитического выбора в пользу России также является несостоятельной. Если Волович имеет в виду языковой вопрос, то тот референдум прошел в 1995 г. и за это время успело вырасти новое поколение белорусов. Кроме того, “Детектор лжи” упоминал о нелегальности и нелегитимности вынесения данного вопроса на референдум.

Достаточно комичной выглядит фраза автора о “польских буквах” при упоминании названий Dzička и Kalinoŭski. Во-первых, по-польски они бы писались как Dziczka и Kalinowski. Во-вторых, несмотря на схожесть между польским и белорусской латинкой, между ними существуют некоторые отличия. Например, ч в польском передается как cz, а в белорусской латинке – как č. Аналогично – ш будет sz и š, а в – w и v соответственно. Поэтому такие фразы Воловича позволяют сделать вывод о том, что автор не имеет элементарного понятия о польском языке, впрочем, как и о белорусском.

Стоит отметить, что кроме латинского письма, белорусский язык имеет также традиционное арабское, которая использовалась местными татарами.