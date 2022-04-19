Интервью вкратце:

Марианна Вышемирская рассказывает, что в ходе атаки на роддом "самолета не было", а также допускает, что разрушение драмтеатра в Мариуполе могло быть провокацией. Когда Вышемирская говорит о журналистах Associated Press, она вспоминает, что просила не снимать себя, но репортеры ее не послушали. В конце беседы Вышемирская просит президента Украины Владимира Зеленского "как-то договориться" и "искать какие-то компромиссы", чтобы добиться завершения войны.

Ложь: в ходе атаки на роддом «самолета не было» © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

В начале прошлого месяца (9 и 10 марта 2022 года) появились фотографии и видеозаписи из разрушенного роддома в Мариуполе. Роддом пострадал в результате авиаудара российской авиации. Одной из самых резонансных стала фотография Марианны Подгурской (в замужестве Вышемирской) – беременной девушки, известной бьюти-блогера в Мариуполе.

Ряд Telegram-каналов, российских СМИ и представителей Министерства иностранных дел России заявили, что кадры были постановочными, Марианна – актриса, а в роддоме на самом деле находилась база украинских военных. Однако опровергнуть свидетельства того, что авиаудар нанесла российская авиация, им не удалось. Историю Марианны Вышемирской, которую рассказывают ее знакомые, можно прочитать здесь (эту историю опубликовало издание "Холод", которое впоследствии было вынуждено ее удалить по требованию Роскомнадзора – ред.).

Евгений Малолетка, фотограф, сделавший часть снимков из больницы, прокомментировал авиаудар по роддому и попытку российских властей обелить свои преступления: "Мы сняли то, что было. Это был авиаудар, была больница, полная людей. Выходили люди из подвала и из здания — мы снимали. Там не было "Азова".

Интервью Марианна Подгурская (в замужестве Вышемирская) дает сидя в комнате на диване. Судя по всему, женщина с дочерью и мужем находится на подконтрольной российским военнослужащим территории. Известно, что часть жителей Мариуполя была вывезена войсками РФ на территорию Российской Федерации, ранее родственники обращались к волонтерам с просьбой помочь Марианне эвакуироваться из Мариуполя на украинскую территорию. Интервью взяли журналисты Денис Селезнёв и Кристина Мельникова, которые работают на российские СМИ и сопровождают вооруженные силы России и войска ДНР. Как минимум несколько раз во время интервью журналист задает вопросы таким образом, чтобы оказать давление на Вышемирскую, чтобы она подтвердила его / российскую версию событий в Мариуполе.

Журналисты Assosiated Press нашли врачей и медиков, которые находились в роддоме, когда он подвергся бомбардировке. Все они подтверждают, что авиаудар был, воронку от авиабомбы подтверждают и эксперты. Помимо этого, Assosiated Press опубликовало исходное и полное видео, которое его сотрудники сняли в роддоме, а также показали, что происходило вокруг него после авиаудара. Когда журналист AP с камерой спрашивает у Марианны, как она себя чувствует, женщина отвечает: "нормально", а затем уходит, чтобы попытаться забрать свои вещи из больницы. Напомним, в интервью российским СМИ Марианна заявляет, что говорила журналистам AP о том, что не хочет, чтобы ее снимали. Более того, в до сих пор опубликованных видеосюжетах с интервью девушка не подтверждает версии российской стороны о том, что по роддому нанесли удар Вооруженные силы Украины либо "украинские боевики". Марианна также отрицает версию, что на всех снимках и видео из роддома изображена она: "Сказали, что я на кушетке с одеялом лежу, в другой одежде… Это была не я, это была девочка, которая погибла… Это была не я, меня не переодевали, меня не гримировали".

С подробным разбором интервью Марианны Вышемирской подконтрольным Кремлю СМИ можно ознакомиться у наших коллег из независимых русскоязычных средств массовой информации: Медуза, Медиазона, Белсат и Проверено.

Вердикт:

Интервью, которое у Марианны Вышемирской взяли журналисты подконтрольных, Кремлю СМИ, вызывает как минимум ряд вопросов. Не совпадают некоторые факты, налицо попытка распространить версию пророссийских средств массовой информации о событиях в Мариуполе. Наш вердикт – манипуляция и ложь.