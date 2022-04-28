Тезисы текста:

Ложь: российские военные не совершают преступлений на оккупированных территориях Украины © Ekrano nuotr.





Комментарий Delfi.ru:

Текст является отсылкой к событиям в Буче, украинском городке, в котором после отступления российских военных обнаружили сотни убитых мирных жителей. Автор поста заявляет, что хотя российские войска оккупировали ряд украинских городов, там сохранилась мирная жизнь и никто никого не убивает, не насилует женщин и не расстреливает гражданских. Тот, кто написал этот пост и затем распространил его в социальных сетях, прекрасно отдает себе отчет в том, что у жителей Бучи, пока контроль над городком сохраняли российские войска, практически не было возможности сообщить о том, что происходит.

Свидетельств того, что в оккупированном российскими войсками Херсоне ситуация не соответствует заявлениям как автора этого поста, так и сообщениям российских СМИ и пророссийских экспертов, становится все больше.

Мэр Мелитополя Иван Федоров был арестован российскими военнослужащими, провел несколько дней в плену, затем его обменяли на российских солдат. Процитируем фрагмент из интервью Федорова после того, как он вышел на свободу:

“СИЗО (городского отдела полиции – ред.) полностью под контролем российских военных, туда они привозят абсолютно разный контингент. Привозят митингующих на улицах (против оккупации Мелитополя российскими войсками – ред.) и отдельно пытаются донести им позицию, почему не надо выходить на митинги. Привозят, как им кажется, диверсантов, которых просто в темное время суток задержали в городе, которым пытаются повесить диверсии, зажимают им пальцы в дверях для того, чтобы они сказали, из какой они армии. Это просто жители города. Там находится абсолютно разный контингент, и таким образом россияне пытаются установить свои порядки полицейского государства в нашем демократическом украинском Мелитополе”.

Олег Батурин, журналист из Херсонской области провел больше недели в плену у российских военных:

“Меня били по бокам, в основном били по ногам. Меня спасло то, что у меня была толстая теплая куртка, которая сглаживала удары по бокам. И очень сильно затягивали наручники. Первую ночь я провел прикованным к батарее в промерзлом помещении, сидя на стуле. После полутора суток пребывания в наручниках у меня очень сильно отекли руки. Где-то дней пять эта отечность сходила”.

На протяжении всего марта из Херсона поступали сообщения о задержаниях и арестах активистов и волонтеров, поддерживавших Украину. В марте в городе периодически проходили митинги с требованием прекратить оккупацию, российские военные на митинги реагировали применением силы. Фрагмент из интервью жительницы Херсона изданию Радио Свобода:

“Одного из моих знакомых погрузили в машину прямо на митинге, всего их было 6 мужчин и одна женщина, и увезли в неизвестном направлении. Выкрали несколько наших волонтеров. Где они сейчас, мы не знаем”.

Фрагмент рассказа одного из волонтеров, который в Херсоне доставлял местным жителям гуманитарную помощь:

“Началась максимальная зачистка всех активистов. Вчера ночью в моем дворе побывали русские. Кого-то искали, кому-то выбили двери в 2 часа ночи, кого-то увезли. Ночью с 15 на 16 апреля решили уехать. Сегодня смогли добраться до Николаева”.

Также появляются сообщения о жертвах среди гражданского населения – убийствах мужчин и изнасиловании женщин, детей.

Фрагмент рассказа (интервью для Agence France-Presse) женщины, которая была изнасилована российскими военнослужащими в Херсоне:

“Не говоря ни слова, они толкнули меня на кровать, надавили на меня автоматом и раздели, — сказала девушка, прежде чем расплакаться. - Они почти не разговаривали, разве что иногда называли меня «бандеровкой» или говорили друг другу «твоя очередь»”.

Екатерина Черепаха, глава ведущей правозащитной украинской организации “Ла Страда”, во время своего выступления перед членами Совета Безопасности ООН сообщила, что организация получает все больше и больше сообщений об изнасилованиях российскими солдатами женщин и девочек во временно оккупированных украинских городах и селах:

“Сообщения об изнасилованиях поступили из Киевской, Херсонской и Черниговской областей. Об этих преступлениях сообщают выжившие жертвы и очевидцы. Они сообщают о групповых и многократных изнасилованиях оккупантами. Женщин насиловали в присутствии членов их семей, угрожали убить их самих, их детей или других членов семьи. Это – реальные случаи, реальные люди и реальные факты”.

Лондонская правозащитная организация Centre for Information Resilience сообщила, что с 28 февраля по 15 апреля на городском кладбище (кладбище находится на окраине города, к востоку от аэропорта – ред.) Херсона появились 824 новые могилы. Их видно на спутниковых снимках.

Вердикт:

Заявления о том, что на территориях Украины, оккупированных российскими военнослужащими, нет репрессий и насилия по отношению к гражданскому населению, не соответствуют действительности. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.