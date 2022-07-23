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Несколько сотен тысяч просмотров в социальных сетях набрал видеосюжет с кричащим названием “Литва демонтирует железную дорогу в Калининград! Вильнюс рискнул получить по зубам”. Мы проверили видео и выяснили, что его создатели как минимум несколько раз манипулируют зрителями. Наш вердикт – материал является как минимум недостоверным и несоответствующим фактам.
Ложь: Литва демонтирует железную дорогу в Калининград
Ложь: Литва демонтирует железную дорогу в Калининград
© Ekrano nuotr.

Тезис видео:

Литва демонтирует железную дорогу в Калининград! Вильнюс рискнул получить по зубам.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет состоит из нескольких фрагментов. Здесь и название сюжета, которое утверждает, что Литва намеревается демонтировать железнодорожную дорогу в Калининград, и пересказ фрагментов интервью Гинтараса Багдонаса, и пересказ выступления премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая высказалась против подобных манипуляций с железнодорожной колеей. Все эти элементы призваны создать у зрителей и слушателей впечатление, что Литва уже приняла решение демонтировать железную дорогу в Калининград, и затем подчеркнуть, что авторы придерживаются объективной точки зрения, так как в видеосюжете более-менее точно цитируют Ингриду Шимоните.

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С оригиналом интервью, которое изданию 15imn.lt дал Гинтарас Багдонас, можно ознакомиться здесь. Хотелось бы отметить, что Багдонас не требует демонтировать либо уничтожить железную дорогу, идущую через территорию Литвы в Калининград. Багдонас утверждает, что, поскольку восстановление добрососедских отношений с Кремлем является маловероятным, а угроза со стороны Российской Федерации будет оставаться высокой, политикам и бизнесу стоило бы задуматься над тем, чтобы железные дороги на территории Литвы соответствовали бы европейской, а не доставшейся в наследство от СССР ширине железнодорожной колеи. С полной, а не пересказанной версией выступления Ингриды Шимоните по поводу того, готово ли правительство Литвы модернизировать ширину железнодорожной колеи, можно ознакомиться здесь. Хотелось бы добавить, что Польша вскоре после восстановления государственности и независимости после падения Российской империи в результате революции 1917 года приступила к процессу модернизации железнодорожной сети, и в конечном итоге к 1929 году все железнодорожные линии с русской широкой колеи в Польше были переделаны на ширину 1435 мм.

Вердикт:

Создатели видеосюжета занимаются манипуляцией фактами. Название видеосюжета полностью не соответствует тому, о чем говорится в видео. Наш вердикт – манипуляция.

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