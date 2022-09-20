Ложь и манипуляция: „Запад снова хочет разделить Беларусь, чтобы белорусы плясали под его дудку“

Teiginiai



По мнению Алексея Дзерманта, Запад желает снова разделить Беларусь, однако так называемое союзное государство с Россией "помогает сохранению внутренней и внешней стабильности Беларуси" и "обеспечивает существование белорусской идентичности в современную эпоху". Кроме того, Дзермант оценивает политику межвоенных польских властей на территории Западной Беларуси как колонизацию, поскольку режим в Варшаве был "враждебным, он не предусматривал существование независимого белорусского государства и белорусской нации как таковой".



Verdiktas



Данный текст является лживым и манипулятивным, рассчитанным на читателя, имеющего слабое представление об истории и политике, а также источниках, из которых можно получить объективную информацию. Кроме того, пропагандистский эффект данного текста рассчитан на оправдание политики режима Лукашенко после выборов 2020 г., направленной на уничтожение белорусского гражданского общества, в т. ч. организаций польского национального меньшинства, а также трансформации политики памяти, когда из Польши пытаются слепить главного врага. Наш вердикт – ложь и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Похоже, что в подходе к собственной аргументации Алексей Дзермант действует по принципу "пипл схавает", рассчитывая, что его аудитория не является достаточно образованной в вопросах истории и политики. Дьявол кроется в деталях, поэтому разберем ряд тезисов Дзерманта.

Во-первых, Дзермант утверждает, что поляки проводили в Западной Беларуси политику колонизации, запрещали белорусский язык, православную веру, а также отняли у белорусов элементарные права. Действительно, отношения между польскими властями и этническим белорусским элементом на территории того, что определяется понятием Западная Беларусь, были неоднозначными. Об этом можно прочитать здесь и здесь. Тем не менее, подобная риторика Дзерманта вполне соответствует подходу к Польше и полякам как к врагу, созданного еще идеологами сталинских времен.

Как отмечает профессор Александр Смоленчук, польско-белорусские отношения никогда не были такими напряженными, как польско-литовские или польско-украинские. Однако "эспертные" оценки, вроде анализируемой, направлены именно на поднятие градуса напряженности и целенаправленного возвращения Польши и этнических поляков в образ врага для белорусов. Еще одной особенностью оценки Дзерманта, а вместе с ним и всей официозной идеологии режима Лукашенко, является то, что польско-советские отношения в советской историографии рассматривались в контексте руссоцентричной (или кремлецентричной) методологической концепции, в которых польско-белорусским отношениям отводилась фрагментарная роль, а главное внимание уделялось деятельности Коммунистической партии Западной Беларуси в ее борьбе против польской власти. И пример с т.н. "днем народного единства" только свидетельствует, насколько современные идеологи режима Лукашенко в обосновании своих позиций опираются на советские историографические наработки и мифологемы, а также насколько данный вопрос и используемые коммуникативные приемы зависят от политической коньюнктуры. Поэтому вряд ли стоит ожидать от Дзерманта и подобных "эскпертов" желания какого-либо конструктивного диалога с польской стороной по вопросам исторической памяти. Среди оценочных суждений данного эксперта стоит выделить два. Говоря о закрытии православных церквей, Дзермант сознательно забывает важность контекста. В рассматриваемый период на советской территории была в разгаре борьба сталинского режима с религией, и верующие вне зависимости от принадлежности к определенной конфессии могли легко стать жертвами репрессий. Фраза Дзерманта о том, что "межвоенный режим Польши был для нас враждебным, он не предусматривал существование независимого белорусского государства и белорусской нации как таковой" свидетельствует о том, что скорее всего он ни разу не читал текст Рижского мирного договора 1921 г. В ст. II договора говорилось о том, что "обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, признают независимость Украины и Беларуси", а в ст. III – что "Польша отказывается в пользу Украины и Беларуси от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку от этой границы". Иначе говоря, по договору Польша не только не была против существования Беларуси и белорусов, но и де-юре признавала БССР.

Во-вторых, Дзермант рассуждает о том, что "союзное государство с Россией помогает сохранению внутренней и внешней стабильности Беларуси", ибо иначе страну бы ожидала участь Югославии. Называя т. н. "союзное государство" "культурной рамкой", Дзермант говорит о некой "общей исторической памяти, культуре, что позволяет оставаться связанными со своими корнями, историей, не предавать ценности", что якобы "обеспечивает существование нашей идентичности в современную эпоху".

Данная тирада является ложью и демагогией, направленной на оправдание существования режима Лукашенко после нелегитимных выборов 2020 г. Именно поддержка путинской России позволила режиму Лукашенко пережить период турбулентности, связанной с массовыми протестами, перегруппироваться и начать системную зачистку любых проявлений инакомыслия. И белорусский контекст никак нельзя сравнивать с Югославией, где важным фактором эскалации были сложные межэтнические отношения между различными народами. Кроме того, тезисы о неких общих с Россией ценностях, исторической памяти и корнях – также манипуляция и ложь. “Детектор лжи” уже разоблачал ряд таких заявлений, например, здесь и здесь. Поэтому логика таких тезисов Дзерманта кроется в том, что он, как и ряд других пропагандистов режима Лукашенко, озвучивает руссоцентричную методологическую концепцию, где Беларуси отведена в лучшем случае обслуживающая роль младшего партнера с очень ограниченными, если не минимальными правами.