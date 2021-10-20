Тезисы видео:

1) Демонстрируется фрагмент видео с выступлением Дмитрия Медведева, председателя Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, заместителя председателя Совета Безопасности РФ;

2) На 6.07 минуте своего выступления Медведев заявляет - “иначе распространить болезнь будет просто невозможно”.

Комментарий Delfi.ru:

Фрагмент, в котором Медведев оговаривается о коронавирусе, вырезан из выступления политика 14 июля 2020 года во время международного межпартийного круглого стола на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19". На 5.20 - 6.20 минутах видео Медведев заявляет: "и… вакцинация если говорить об этом, пока еще вакцины окончательно опробованной нет, но большинство стран над ней работает, понятно что она появится в ближайшее время, вот по-хорошему хочу отметить, что она должна пройти практически одновременно во всех странах мира, иначе в этом просто нет смысла. Все равно границы полностью не закроешь, люди все равно ездят друг к другу в гости, встречаются, общаются, туризм стал снова развиваться. В общем тема, связанная с вакцинацией, должна быть актуальной одномоментно во всем мире. Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными. Иначе распространить болезнь будет просто невозможно. Все это требует эффективного межгосударственного сотрудничества по линии государственных органов, органов власти, органов здравоохранения, научных учреждений".

Дмитрий Медведев, как и каждый политик во время своей политической карьеры, приобрел известность иногда смешными, иногда печальными оговорками и ляпами. Как российские СМИ, так и сама Единая Россия отредактировали заявление политика. Ранее Медведев приобрел известность, например, такой фразой: “денег нет, но вы держитесь”. О ляпах и оговорках как Медведева, так и Путина, можно прочитать здесь и здесь. От российских коллег не отстают и западные политики, которые допускают не менее забавные оговорки и ляпы.

Вердикт: Очевидно, что Дмитрия Медведев, как и десятки, сотни политиков до него, во время своего выступления оговорился, а не раскрыл сверхсекретные планы о том, что истинные цели вакцинации– распространение коронавирусной инфекции. Принимать оговорку, ляп политика в качестве подтверждения конспирологической теории - более чем безрассудно. Наш вердикт – ложь.