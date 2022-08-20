Дезинформация: Польша выселяет украинских беженцев

Teiginiai
Беженцы из Украины начали всем надоедать. Руководство Ягеллонского университета в Кракове постановило очистить два своих общежития от украинских мигрантов. В университетских общежитиях на сегодня проживают 163 беженца из Украины. Согласно распоряжению ректората, они должны покинуть комнаты до 31 августа. Как объясняют в ВУЗе, это связано с "прекращением финансирования пребывания на нашем объекте".
Verdiktas
Авторы видео не говорят всей правды, а ситуация на самом деле отличается от того, в чем они пытаются убедить своих зрителей и слушателей. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
В видеорепортаже польского телеканала TVN24, на который ссылаются создатели видеосюжета и который они частично перевирают, говорится о том, что, во-первых, власти Ягеллонского университета изначально не говорили, что беженцы смогут задержаться в общежитиях на год-полтора. Во-вторых, здания общежитий, по словам представителей университетских властей, проданы, причем давно, в прошлом году. И властям университета не остается ничего иного, как передать здания общежитий новым владельцам. Процитируем слова представителя университета: "Нам придется медленно выселять этих людей из этих зданий, чтобы им можно было найти (место), возможно, в наших новых общежитиях".
Проблема в том, что власти университета, слишком поздно сообщили беженцам о том, что здание продано, и таким искусственным образом создали проблемы с поиском квартир. Городские власти сообщают о том, что финансирование помощи беженцам есть и ни одна из семей, которой придется выехать из зданий общежитий, не останется без жилья. Подробно о том, в общежитиях каких польских высших учебных заведений проживают беженцы из Украины, можно прочитать здесь.
Также нам бы хотелось напомнить, что с начала военной агрессии Российской Федерации против Украины в Польшу въехало уже 5,392 миллиона украинцев. По данным ООН, с 24 февраля Украину уже покинули в общей сложности более 10,6 млн. человек. В настоящее время в Европе находится более 6,3 миллиона беженцев из Украины.
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