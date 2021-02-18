Тезисы статьи:

1) Автор заявляет, что Литва предлагает Светлане Тихановской принести себя в жертву и сесть в тюрьму: "Тем самым «Светка-президент» вернет былой интерес к себе и сполна возместит Литве расходы на свое содержание и раскрутку" (пунктуация, орфография и оригинальный стиль автора сохранены – ред.)

2) "Политический проект «Светлана Тихановская» неудержимо сдувается, и для возрождения ему нужна такая вот жесткая встряска. В первую очередь эта встряска нужна Литве, которая по максимуму вложилась в раскрутку Тихановской и теперь не видит от своего проекта должной отдачи".

Журналист из России распространяет фейки о Тихановской © Ekrano nuotr.

Комментарий:

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности, согласились прокомментировать материал:

Система координат данного текста выстроена вокруг российских политических реалий. Поэтому вынесенный в заголовок посыл - "Света, стань Навальным – сам по себе означает попытку вписать белорусскую ситуацию и персонально Тихановскую в "российские" рамки. Повторю банальный тезис о том, что форматы Тихановской и Навального несовместимы. Светлана Тихановская – продукт сложившихся обстоятельств без какого-либо предыдущего политического опыта, а Алексей Навальный – опытный политик, имеющий за собой собственные структуры и ресурсы. Тихановская получила публичный мандат от значительной части белорусского общества в результате президентских выборов с явными признаками фальсификаций. Навальный же в ситуации с возвращением в Россию опирается на свой собственный рейтинг и протестные настроения в российском обществе, но вряд ли имеет аналогичный мандат доверия. Поэтому вся конструкция является натягиванием совы глобус и похожа на сравнение чего-то круглого с чем-то белым.

Рассуждения о возвращении Тихановской а-ля Навальный фактически сводятся к отсылке к мнению методолога Владимира Мацкевича. И здесь просто стоит задаться вопросами. Какой смысл в Тихановской как в жертве, если в заключении уже находятся ее муж Сергей, а также Виктор Бабарико и Мария Колесникова? Почему Тихановская, а кто-то другой? Иначе говоря, призыв "вернуться и сесть" – это частное мнение одного человека и его видение ситуации. Кроме того, стоит вспомнить, что тезис о Тихановской как о "сакральной жертве" (правда, в несколько ином контексте) озвучивал Александр Лукашенко.

Разговоры о "жесткой встряске", жертвенной "перезагрузке" и отсутствии "должной отдачи" проекта Тихановская в контексте Литвы снова выглядят элементами пропаганды официального Минска. С отъездом Тихановской в Беларусь без надлежащих международных гарантий белорусское общество лишится фигуры, обладающей аналогичным публичным мандатом для озвучивания требований назревших перемен. В результате белорусская тематика постепенно исчезнет с международной политической повестки (что явно не грозит российской проблематике ввиду разного политического веса двух стран и степени международного внимания к ним). Кроме того, описанный автором подход напрямую навредит имиджу Литвы, поскольку все усилия литовских властей по поддержке демократических перемен в белорусском обществе будут перечеркнуты.

Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской:

Возвращение Светланы Тихановской в Беларусь сейчас не имеет смысла. Светлана очень много делает в том числе и на международной арене для борьбы белорусского народа, для его победы. Светлана не заявляет политических амбиций, ей это не нужно. У нее нет цели накапливать рейтинг. Она уже победила. Ее цель – вернуться и провести новые честные выборы. При этом Светлана остается лидером и объединителем белорусского народа.

Светлана вместе с инициативами и правозащитниками помогает семьям политзаключенных, работает с дворовыми и районными организациями, со стачкомами, с профессиональными сообществами медиков, студентов, спортсменов. Именно она является мишенью для пропаганды и кремлевской, и лукашенковской – потому что она и символ, и объединитель одновременно.

Кроме того, муж Светланы Сергей Тихановский уже в тюрьме, и если она тоже окажется за решеткой, двое их детей – пяти и десяти лет – останутся без попечения обоих родителей.