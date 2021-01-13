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Роджер Ходкинсон в короткой видеобеседе заявляет о том, что: "Существует необоснованная истерия, вызванная средствами массовой информации и политиками, это возмутительно, это величайшее преступление, совершенное когда-либо перед ничего не подозревающей публикой. Об этом нужно думать, как об очередном сезоне тяжелого гриппа. Это не Эбола, это не SARS, это политики, играющие в медицину и это очень опасная игра. Маски абсолютно бесполезны, нет никаких доказательств их эффективность вообще. Маски – это просто виртуальная сигнализация, большую часть времени они вообще неэффективны. Я участвую в бизнесе, связанном с тестами на коронавирус, я подчеркиваю, что положительный результат теста совершенно не означает наличие клинической инфекции. Все тестирования надо прекратить, пока вы не попали в больницу с какими-либо дыхательными инфекциями. Все, что нужно сделать, - защитить уязвимых: давать им (людям в пожилом возрасте – ред.) витамин D, который радикально снижает риск подхватить инфекцию. Это просто еще один тяжелый грипп! Все нужно прекратить прямо завтра (меры изоляции и карантина – ред.)!"

Врач из Канады распространяет мифы о коронавирусе: карантин не нужен, тесты на ковид бесполезны © Ekrano nuotr.





Ходкинсон заявляет, что являлся/является:

Бывшим председателем комитета Королевского колледжа врачей и хирургов в Оттаве, вирусологом и экспертом по патологиям;

Председателем биотехнологической компании в Северной Каролине, которая продает тесты на COVID-19;

Врачом госпиталя имени Милосердия в Эдмонтоне, штат Альберта;

Ассистентом профессора на факультете медицины университета штата Альберта;

Экс-президентом отдела патологии медицинской ассоциации;

Комментарий ru.Delfi.lt:

Королевский колледж врачей и хирургов в Оттаве отмежевался от заявления Ходкинсона: Мы хотели бы уточнить, что д-р Ходкинсон не является и никогда не занимал должности председателя Королевского колледжа врачей и хирургов Канады. Мы подтверждаем, что доктор Роджер Ходкинсон был сертифицирован Королевским колледжем врачей и хирургов Канады в качестве патологоанатома в 1976 году. Королевский колледж считает, что COVID-19 представляет серьезную угрозу для здоровья канадцев. Королевский колледж решительно поддерживает все рекомендации в области общественного здравоохранения, данные Главным инспектором общественного здравоохранения Канады, включая рекомендации по практике физического дистанцирования и ношению масок для предотвращения передачи COVID-19.

Заявление Медицинской ассоциации штата Альберта: Публичные комментарии, сделанные недавно патологом, могут произвести впечатление об обратном, однако отдел лабораторных врачей Альберты не разделяет взглядов данного человека. Секция лабораторных врачей Alberta поддерживает использование масок, мытье рук и физическое дистанцирование наряду со всеми другими мерами общественного здравоохранения для предотвращения распространения COVID19.

Наши коллеги из международного информационного агентства Agence France-Press (AFP) получили ответ из министерства здравоохранения штата Альберта: Министерство здравоохранения штата Альберта распространило сообщение, что "уважает заслуги доктора Ходкинсона как врача, но не соглашается с его оценкой Covid-19 и не принимает от него советов относительно ответных мер правительства на пандемию", - сказал Стив Бьюик, пресс-секретарь министра здравоохранения.

Статистические данные: В Канаде от гриппа умирает около 3500 человек в год. В 2020 году COVID-19 унес жизни более 11 500 канадцев (на сегодняшний день – 16 579). Ежегодно во всем мире от гриппа умирает от 290 000 до 650 000 человек.

Всемирная Организация Здравоохранения - о коронавирусе и гриппе:

Несмотря на то, что набор симптомов при обоих заболеваниях схож, доля случаев тяжелого течения различается. По имеющимся сведениям, 80% случаев COVID‑19 характеризуются легким или бессимптомным течением, 15% – тяжелым течением, при котором требуется оксигенотерапия, а в 5% случаев заболевание принимает крайне тяжелый характер и требует искусственной вентиляции легких. Доля случаев тяжелого и крайне тяжелого течения заболевания выше, чем при гриппе. Смертность при COVID‑19, вероятно, выше, чем при гриппе, в особенности при сезонном гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%. Тем не менее, смертность в значительной степени зависит от доступа к медицинской помощи и ее качества.

Ношение масок является основной мерой борьбы с передачей инфекции и спасения жизней. Носить маски следует наряду с соблюдением других комплексных мер реагирования по принципу "Делать все возможное", согласно которому также необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать пребывания в замкнутых пространствах с большим количеством людей, когда существует риск тесного контакта, улучшать вентиляцию, соблюдать гигиену рук, прикрывать рот и нос при кашле или чихании и прочее. Маски, в зависимости от типа, могут применяться для защиты здоровых людей либо в качестве средства профилактики дальнейшей передачи инфекции.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное агентство министерства здравоохранения США) опубликовали исследование, согласно которому: многослойные тканевые маски блокируют выброс выдыхаемых респираторных частиц в окружающую среду вместе с микроорганизмами, которые эти частицы переносят. Тканевые маски не только эффективно блокируют большинство крупных капель (примерно 20-30 микрон и более), но и они также могут блокировать выдыхание мелких капель и частиц размером менее 10 микрон. Многослойные тканевые маски может блокировать до 50-70% этих мелких капель и частиц и ограничивать распространение тех, которые не улавливаются. В экспериментах на людях было достигнуто блокирование более 80% всех респираторных капель тканевыми масками.