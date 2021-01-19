Тезисы видео, которым поделилось несколько десятков тысяч русскоговорящих пользователей социальных сетей:

Врач-терапевт Элке Де Клер из Нидерландов: Пандемии или эпидемии коронавируса не существует, а COVID-19 должен быть исключен из списка опасных заболеваний, потому что мы знаем, что это обычный грипп, а обычный грипп не считается опасным заболеванием. По мнению Де Клер, паника возникла из-за ложноположительных ПЦР-тестов. От 89 проц. до 94 проц. всех тестов являются ложноположительными и поэтому не могут обнаружить COVID-19.

Терапевт из Нидерландов распространяет слухи о коронавирусе: пандемии не существует © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru: Фрагмент выступления Элке Де Клер на самом деле является частью гораздо более продолжительного видео - записи пресс-конференции, которую провели представители организации «Всемирный Альянс Врачей». Организация объединяет тех представителей медицинского и научного сообщества, которые считают, что пандемии или не существует, или она уже закончилась.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) сообщает:

Несмотря на то, что набор симптомов при обоих заболеваниях схож, доля случаев тяжелого течения различается. По имеющимся сведениям, 80% случаев COVID 19 характеризуются легким или бессимптомным течением, 15% – тяжелым течением, при котором требуется оксигенотерапия, а в 5% случаев заболевание принимает крайне тяжелый характер и требует искусственной вентиляции легких. Доля случаев тяжелого и крайне тяжелого течения заболевания выше, чем при гриппе. Смертность при COVID 19, вероятно, выше, чем при гриппе, особенности сезонном гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%.

Согласно статистическим данным, с начала пандемии коронавируса, которой, по словам Элке Де Клер, не существует, в Нидерландах скончались почти 13 000 тысяч человек. Количество умерших в мире приближается к двум миллионам человек.

Предварительные исследования показывают, что количество ложных тестов намного меньше, чем утверждает Де Клерк. В недавней статье в британском медицинском издании The Lancet Respiratory Medicine говорится, что, по оценкам в Великобритании, уровень ложноположительных срабатываний составляет от 0,8 до 4%, в то время как количество ложноотрицательных результатов может достигать 33%. Поэтому утверждения госпожи Де Клер и в этом случае не соответствуют реальному положению дел.