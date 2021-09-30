Тезисы видео:

1) В меморандумах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) от 1972 года, содержится информация о том, как превратить вакцину в орудие убийства. Автор видео ссылается на исследователя Скотта Джонса, который впоследствии ссылается Патрика Джордана. Последний в свою очеред якобы обнаружил меморандумы ВОЗ, свидетельствующие о том, что Всемирная Организация Здоровья намеренно создала вакцины для геноцида человечества. Патрик заявил, что существуют вакцины, намеренно выключающие человеческий иммунитет;

2) Вакцины вызывают цитокиновый шторм, который убивает человека;

3) В рамках планах по геноциду человечества в 2009 году, была спланирована пандемия свиного гриппа. По словам авторов видео индонезийские ученые получили доказательства того, что грипп был создан искусственно в лаборатории;

4) Западные страны специально разрабатывают вирусы, чтобы сократить население стран третьего мира;

5) Доктор Питер Баратоси автор книги "Всегда есть выбор" сообщает что компоненты вакцин встраиваются в ДНК человека, структура которого изменяется. В видеосюжете появляется Г. П. Червонская, которая сообщает о том, что вакцины – это скрытая биологическая война;

6) Автор видео ссылается на книгу Уильяма Купера "Тайное правительство", который заявил, что у вируса СПИДа искусственное происхождение для уничтожения нежелательных элементов общества;

7) Вакцина от вируса папилломы человека – на самом деле программа стерилизации. Давно доказано что организм самостоятельно в течение двух лет без каких-либо последствий для организма выводит этот вирус. Вирус папилломы человека вызывает около трех тысяч смертей в год, вакцина убивает на много большее количество людей;

8) Также в видео можно услышать теории о том, что американский миллиардер готавит геноцид населения Земли, и о наночипировании человечества при помощи вакцинирования;

9) Украина является полигоном экспериментов при помощи вакцин по депопуляции населения;

Комментарий DELFI: Александра Архипова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС, приглашенный профессор Российской экономической школы, по просьбе DELFI ознакомилась с видеосюжетом и прокомментировала его следующим образом: "Видеосюжет от начала и до конца представляет собой враньё и передёргивание фактов, поэтому принимать за чистую монету те теории которые в нем озвучиваются – нельзя".

Несколько ранее о причинах, почему подобные этому видеосюжеты и тексты приобретают популярность в социальных сетях для DELFI высказался Илья Яблоков, лектор журналистики и цифровых медиа, Факультет журналистики, университет Шэффилда: "В таких видео как это эксплуатируется тема коронавируса, к которой прикреплена древнейшая идея конспирологии о том, что всем мировой экономикой правит мировое правительство. Единственное объяснение популярности видео, это то, что люди, которые верят в конспирологию, при помощи вот этого вот видео получают дополнительные аргументы для своей веры в теории заговора, о том, что коронавирус – это орудие депопуляции планеты".

Патрик Джордан является противником вакцинации и автором ряда книг, в которых пытается доказать опасность вакцинирования. Речь идет о следующих меморандумах ВОЗ, опубликованные в 1972 году:

* Иммунопатология, связанная с вирусами: модели на животных и последствия для болезней человека: 1. Воздействие вирусов на иммунную систему, иммунно-комплексные заболевания и иммунологические поражения, опосредованные антителами;

* Иммунопатология, связанная с вирусами: модели на животных и последствия для болезней человека: 2. Клеточный иммунитет, аутоиммунные заболевания, генетика и значение для клинических исследований;

Именно эти меморандумы, по мнению конспирологов, подтверждают, что вакцины "выключают" иммунитет и являются орудием геноцида, которое использует ВОЗ.

Конспирологи ошибаются. Оба меморандума рассказывают о вирусах и опытах на животных. Таких меморандумов, записок, аналитики, исследований полным-полно в любом уважающем себя университете или научном центре, а доказывают они то, что ученые занимаются своей работой – научными исследованиями.

Вакцины появились задолго до ВОЗ. Именно благодаря вакцинам человечеству удалось победить ряд смертельных болезней. Подробно о том, какие болезни удалось победить благодаря вакцинам, можно прочитать здесь и здесь.

Вакцины не вызывают цитокинового шторма – об этом писали наши коллеги из издания voxukraine.org. Вкратце – нет подтверждений тому, что вакцины от COVID-19 вызывают явление цитокинового шторма в организме. Теории о искусственном происхождении свиного гриппа, который мировые элиты пытались использовать для сокращения, популяции планеты не основываются на каких-либо фактах. Подробно ознакомиться с информацией о вирусе свиного гриппа H1N1 и эпидемии, которую он вызвал в 2009 году можно ознакомится здесь.

О том что теории геноцида населения Земли, не более чем выдумки конспирологов писали и мы и наши зарубежные коллеги. BBC в своем материале посвященном теориям конспирологов сообщает: "Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием “Великая перезагрузка”, разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления, подготовленный ВЭФ, был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств".

Доктор Питер Баратоси (Peter Baratosy) действительно существует, в сюжете используются фрагменты его высказываний для фильма Vaccination: The Hidden Truth. Баратоси критически относится к вакцинации и отрицает пользу прививок и вакцин. Словам доктора противоречит то, что благодаря прививкам человечеству удалось избавиться от ряда смертельно опасных болезней, которые на протяжении столетий унесли миллионы жизней – оспа, корь, полиомиелит. Создаются вакцины от рака.

Так же, как и Питер Баратоси, Милтон Уильям Купер является реальным человеком. Купер по праву может считаться одним из родоначальников недоказанных конспирологических теорий – от НЛО, масонов и до того, что ВИЧ создан искусственно и используется для уничтожения человечества. Подробно о теориях Купера можно прочитать здесь и здесь.

Вирус папилломы человека может вызвать рак шейки матки и других виды рака, включая рак наружных половых органов, влагалища, пениса или заднего прохода и вопреки утверждениям конспирологов и их сторонников организм самостоятельно справится с ним не в состоянии. В настоящее время имеются 3 переквалифицированные вакцины, защищающие от ВПЧ 16 и 18, которые, как известно, вызывают как минимум 70% раковых заболеваний шейки матки. Третья вакцина защищает еще от пяти канцерогенных типов ВПЧ, которые вызывают еще 20% раковых заболеваний шейки матки. Учитывая, что вакцины, которые защищают только от ВПЧ 16 и 18, имеют также некоторую перекрестную защиту от этих менее распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, ВОЗ считает, что эти три вакцины в равной мере защищают от рака шейки матки. Две из этих вакцин защищают также от ВПЧ 6 и 11 типов, которые приводят к развитию аногенитальных кондилом. Результаты клинических испытаний и пост-маркетингового наблюдения свидетельствуют о том, что вакцины против ВПЧ в высокой степени безопасны и эффективны в профилактике ВПЧ-инфекций, серьезных предраковых поражений и инвазивного рака. О вакцинах от ВПЧ и о том как они действуют можно прочитать здесь.

В видеосюжете конспирологи заявляют о том, что ВПЧ приводит к около 3 тысячам смертей в год, на самом же деле по оценкам, более 85% из более чем 311 000 (то есть – 261 350 тысяч смертей – ред.) ежегодных случаев смерти от рака шейки матки происходят в странах с низким и средним уровнем дохода.

Теории о том, что Билл Гейтс, вместе с другими миллиардерами, масонами и прочая и прочая занимается геноцидом человечества насколько популярны, настолько не соответствуют истине. С опровержением таких теорий можно ознакомиться здесь и здесь.

Сообщения о том, что в Украине или Грузии действуют тайные лаборатории по разработке вирусов, которые затем их распространяют и проверяют действие на мирном населении – распространяются уже несколько лет. Посольство США выпустило опровержение информации о том, что в Украине действуют секретные американские лаборатории по созданию вирусов. В свою очередь наши коллеги опровергли фейк о лабораториях, производящих вирусы и опыты на жителях Украины.

Вердикт: Видеосюжет представляет собой сборник разных конспирологических теорий и страшилок, о вакцинах, вакцинировании, геноциде человечества, чипировании населения и так далее. Практически все теории о которых говорится в сюжете, базируются не на фактах, а на личном мнении конспирологов либо на искаженных и подделанных данных, для того чтобы убедить, запугать как можно большее количество зрителей. Наш вердикт – ложь и манипуляция.