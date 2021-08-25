Пропаганда и фейк: в Литве устраивают гетто для ковид-диссидентов

Тезисы видеосюжета, которые показались нам наиболее одиозными:

0.56 – "говорить людям не дали, в ход пошли дубинки, газ и грубая полицейская сила", – (Манипуляция / ложь – Delfi.ru);

3.23 – "жители Вильнюса в ужасе от сурового режима санитарных паспортов, власти хитроумно называют их паспортами возможностей", – (Манипуляция / ложь – Delfi.ru);

3.44 – "в Литве устраивают гетто для ковид-диссидентов – без справки о прививке нельзя будет посещать торговые центры, кинотеатры, зайти в кафе, не тестированных могут уволить", – (Манипуляция / ложь – Delfi.ru);

4.34 – используются кадры кинохроники узников нацистских лагерей – (Манипуляция – Delfi.ru);

8.18 – демонстрируются кадры травмированных беженцев – (Манипуляция– Delfi.ru);

10.47 – везде должен быть вождь, люди должны слушать вождя, иначе не будет порядка – (Манипуляция – Delfi.ru);

Комментарий Delfi.ru:

Прокомментировать материал белорусских журналистов мы попросили Лукаса Андрюкайтиса, ассоциативного директора лаборатории цифровых исследований Атлантического Совета и Александра Морозова, политолога и научного сотрудника философского факультета Карлова университета в Праге.

Лукас Андрюкайтис, ассоциативный директор лаборатории цифровых исследований Атлантического Совета:

Репортаж белорусского телевидения - это классический пример того, как создается и действует пропаганда. В репортаж продолжительностью около десяти-одиннадцати минут его создатели умудрились впихнуть целый ряд пропагандистских нарративов.

Репортаж является ничем иным, как точкой зрения режима Лукашенко на события в Литве. Основная мысль, которая красной линией идет через весь репортаж - "вот они, год назад обвиняли нас в том, что в Беларуси правит режим, а смотрите, что делают у себя в Литве". Фактически, белорусское государственное ТВ копирует действия кремлевских СМИ - "не тыкайте в нас пальцем, потому что сами такие". Также в репортаже для того, чтобы придать ему более жесткую эмоциональную нагрузку, используются кадры фотохроники Второй мировой войны. В этом случае было использовано сравнение с нацистскими лагерями смерти, упоминалось гетто в Каунасе. Стоит обратить внимание и на собеседников, экспертов, которые появляются в репортаже белорусского ТВ. Они все как один практически являются либо профессиональными борцами с системой, либо вообще занимают антигосударственные позиции.

Александр Морозов, политолог и научный сотрудник философского факультета Карлова университета в Праге:

Пропагандистские СМИ Минска полностью усвоили стиль кремлевских политических телепрограмм. Это публичная манера Дмитрия Киселева и Марии Захаровой. Работает ли это на белорусскую аудиторию? На мой взгляд, нет. Дело в том, что Россия – очень большая, есть много территорий, где люди бывали в Европе только как туристы и на несколько дней. Белорусы многие годы постоянно бывают в Литве и очень хорошо знают ее изнутри. Они знают литовскую реальность – с ее плюсами и минусами. Поэтому приравнивание полицейского насилия в Беларуси к действиям полиции в Вильнюсе во время антиправительственных манифестаций для белорусского зрителя является очевидной ложью.

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1) Журналисты Первого белорусского телеканала заявили, что "говорить людям не дали, в ход пошли дубинки, газ и грубая полицейская сила", – это грубая ложь. Организаторы митинга получили разрешение на то, что он будет продолжаться с 9.00 и закончится в 17.00. Даже после 17.00 никто митингующим не мешал высказываться и выступать, силы правопорядка вмешались лишь после того, как часть митингующих отказалась разойтись, закидала камнями полицейских, отказалась выпустить из здания парламента депутатов;

2) Заявление о том, что жители Вильнюса в ужасе от идеи паспортов возможностей, является самым настоящим фейком. На данный момент 66 проц. жителей столицы Литвы получили вакцину от коронавируса и это число продолжает увеличиваться. Тем не менее правдой является то, что некоторые жители как Вильнюса, так и Литвы, выступают против ввода правительством паспортов возможностей и ряда ограничений для непривитых граждан. Именно это недовольство и стало поводом, который собрал митинг протеста у Сейма;

3) Заявление о том, что в Литве устраивают гетто для непривитых, также не соответствует действительности.

жители, у которых нет "паспорта возможностей":

– не смогут посещать парикмахерские и салоны красоты;

– не смогут посещать большие магазины, места торговли и развлечений, рестораны, кафе, бары, игорные салоны, коммерческие и некоммерческие мероприятия культуры, досуга, спорта, ярмарки, фестивали и другие места массового скопления людей;

– смогут делать покупки только в супермаркетах, аптеках, магазинах оптики, ветеринарных товаров, у которых есть отдельный вход с улицы. Это положение будет распространяться на магазины, общая площадь которых не превышает 1500 кв. м.;

– смогут пользоваться общественным транспортом и получать услуги здравоохранения.

Хотя и речи не идет речи о создании гетто или сегрегации, некоторые из участников акции протеста использовали символику и атрибутику узников нацистских лагерей смерти, но эта инициатива не получила одобрения со стороны ни общественности, ни со стороны Еврейской общины Литвы. По словам Фаины Куклянски, председателя Еврейской общины Литвы, "сравнивать Холокост с вакцинацией, которая является не только защитой вакцинируемого, но и защитой для окружающих, — это невежество и оскорбление".

4) Кадры военной кинохроники, которые демонстрируют узников нацистских концлагерей, в подобных репортажах как правило используются для того, чтобы вызвать у зрителей резкие негативные эмоции по отношению к главной теме репортажа, в этом случае - к Литве. Точно с такими же целями в репортаже используются кадры травмированных беженцев, причем доказательства того, что их травмы якобы являются следствием деятельности литовских силовиков, демонстрирует белорусская сторона, в беспристрастность которой верится с трудом.

5) Человек, который в самом конце репортажа, на 10 минуте, заявляет, что людям нужен вождь и твердая рука - это Андреюс Лобовас, который активно борется с прививками и настолько скучает по твердой руке и вождю, что сделал на руке татуировку Адольфа Гитлера.

Вердикт: Репортаж, который подготовили и пустили в эфир журналисты первого белорусского телеканала, хотя и показывает события, которые произошли около Сейма Литвы во время акции протеста, но делает это тенденциозно, умалчивая важные факты и раздувая до важного уровня малозначимые. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.