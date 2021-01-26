Представитель нетрадиционной медицины из США: старые мифы о новой вакцине

Тезисы видео:

1) Вакцина от коронавируса является слишком экспериментальной и может изменить ДНК получивших прививку людей.

“Она будет связываться с ДНК, РНК, геномом, генами. Все эти слова, по сути, об одном и том же. Геном – это то, что делает нас людьми. Это программа для нас. Что заставляет нас расти, что заставляет нас размножаться, развиваться, исцеляться, это все, что нужно телу, чтобы знать, что делать, так? Поэтому, когда они каким-либо образом манипулируют этим - одно маленькое изменение может привести к катастрофическому результату. Что может привести к раку, мутагенезу, мутагенам и аутоиммунным расстройствам” – (цитата из интервью Кэрри Мадей);

2) Коронавирус не является таким опасным заболеванием, как принято считать, а данным, которые сообщают официальные организации, нельзя доверять.

"Нет, все данные показывают, что это совсем не так смертельно. СDC, Всемирная организация здравоохранения - все эти группировки признают, что это не так смертельно. Мы можем его поставить в один ряд, возможно, с гриппом H1N1, и мы не закрылись для этого мир, не так ли? И еще, вы знаете, данными очень манипулируют. Здесь оперируют многими фальшивыми числами, и с таким количеством ошибок, я не могу сказать, что это не было... Я думаю, это намеренно". (цитата из интервью Кэрри Мадей);

3) За всем стоит Билл Гейтс.

"Он (Билл Гейтс – ред.) может зарабатывать на патенте этой вакцины - номер 060606 - международный патент по всему миру. И она будет содержать ту нанотехнологию, тот гидрогель, ту люциферазу, которая подключит вас к облаку, 5G. Она будет работать через ваш смартфон и идти в облако. Как только она окажется в облаке, эти данные будут накапливаться. Фактически все ваши биометрические данные будут накапливаться. И этот номер, эти данные будут подключены к крипто-валюте".(цитата из интервью Кэрри Мадей);

4) Обычные прививки также не вызывают у Кэрри Мадей доверия.

“Я бы также отказалась от обычной вакцины против гриппа, потому что они добавляют составляющие, которые не были проверены на безопасность”, – (цитата из интервью Кэрри Мадей);

5) В своем интервью Мадей ссылается на исследования врача Эндрю Кауфмана, доказывающее опасность, которую представляет вакцина;

Комментарий:

Нам бы хотелось привести несколько фрагментов из интервью, которое нашим коллегам из германского новостного агентства Deutsche Welle дал Клаус Цихутек (Klaus Cichutek), руководитель Института имени Пауля Эрлиха - немецкого федерального института вакцин и биомедицинских лекарственных средств.

"Реактогенность обеих вакцин (свойство вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты - повышение температуры, отек в месте инъекции и пр. - Ред.) не отличается от других вакцин и не выходит за привычные рамки. Первичные данные очень обнадеживающие: в ходе клинических испытаний эффективность обеих вакцин достигла 90 и более процентов. И даже среди пожилых людей она превышает 80 процентов".

"Во-первых, сертификации вакцин предшествовали все необходимые тесты и проверки. Во-вторых, мы ведем активный мониторинг всех лекарственных препаратов, что позволяет нам незамедлительно реагировать на любые побочные эффекты. И, наконец, в-третьих, нужно всегда сопоставлять пользу и риск вакцинации: до сих пор все побочные эффекты были незначительными и краткосрочными".

"Но клинические испытания говорят о том, что среди тех, кто привился, наблюдается лишь незначительный процент заражений. В основном это происходит тогда, когда человек был заражен SARS-CoV-2 еще до вакцинации, но инфицирование было бессимптомным и осталось незамеченным. У 95 из 100 вакцинированных не было никаких симптомов COVID-19 даже после контакта с заболевшими людьми. И, похоже, что у тех, кто заразился, были лишь легкие симптомы".

“Пока что у нас мало данных о реакции на вакцину среди беременных. Поэтому в настоящее время вакцинация им не рекомендуется. Но я не вижу никаких проблем, если женщина, привившаяся от коронавируса, в дальнейшем забеременеет. Первые результаты неклинических исследований на животных показывают, что вакцинация никак не влияет на фертильность, беременность или развитие плода. Но, конечно, нам придется ждать данных после клинических испытаний на людях”.

Критически об откровениях Кэрри Мадей отзываются и ученые. Так Джозеф Шварч, ученый и директор научной организации в одном из старейших университетов в Канаде – университете Макгилла, заявил: “Врач-остеопат Кэрри Мадей настолько нелепа, что трудно поверить, что у нее было какое-либо научное образование. Мадей начинает с правильного описания роли ДНК как основы практически всего, что происходит в нашем теле, а затем прыгает с трамплина прямо в пустой бассейн. По ее словам, мРНК-вакцины превратят нас в генетически модифицированные организмы, изменив нашу ДНК. Это полная чушь. мРНК не встраивается в ДНК. Все, что он делает, - это код для производства вирусного белка, который, в свою очередь, стимулирует выработку антител”.

Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава постоянной комиссии по вакцинации, говорит о том, что нет никаких доказательств того, что вакцина влияет на человеческий ДНК. В этом уверен и Марк Линас из Университета Корнелла в США: “Это миф, который с умыслом распространяют противники вакцинации, чтобы вызвать недоверие и путаницу”.

Мы также писали о том, что вакцины не меняют ДНК человека – об этом можно прочитать здесь.

Исследователь и эксперт, на которого в своем видео ссылается Кэрри Мадей, - это Эндрю Кауфман, доктор медицины и сертифицированный судебный психиатр из США. Психиатр Эндрю Кауфман стал известен благодаря, например, таким заявлениям: “вирусы не являются причиной болезней человека. Вирусов, вызывающих простуду, полиомиелит, ВИЧ-СПИД, вирусный гепатит, ветряную оспу, COVID-19 и корь не существует”. Помимо этого, Эндрю Кауфман предлагает свои услуги в качестве натуропата – врача, который лечит исключительно с помощью природных средств. Стоит отметить, что услуги Кауфмана стоят недешево и начинаются с 375 долларов за часовую консультацию. С более подробным разбором антинаучных заявлений доктора Эндрю Кауфмана можно ознакомиться здесь: психиатр, который спокойно отрицает реальность.

Билл Гейтс давно является мишенью сторонников конспирологических теорий. О том, почему американского миллиардера и филантропа обвиняют в планах по захвату мира, уничтожения человечества, можно прочитать здесь и здесь.

Говоря об обвинениях Кэрри Мадей в фальсификации данных и мнимой опасности коронавируса, хотелось бы отметить, что на данный момент в мире в результате этой болезни скончались 2,06 миллиона человек. Поэтому в фальсификации данных и попытках убедить людей в безопасности COVID-19 если и можно кого обвинить, то только противников вакцинации и отрицателей существования коронавирусной инфекции.