Teiginiai
Западным странам выгодно уничтожить большие и сильные страны, такие как Россия и Китай, потому что в мире, которым „правят глобалисты“, никому не нужны страны-соперники.
Verdiktas
Западным странам не выгодно „уничтожение России“, так как в современной глобальной экономике нарушение экономических процессов и нестабильность в отдельной стране могут влиять на весь мир. Это наглядно доказывают последствия вторжения России в Украину. Западные инвестиции в Россию до войны, периодическая нерешительность в введении санкций, и призывы не уничтожать Россию и не унижать российский народ опровергают стремление Запада „уничтожить Россию“. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Хотя страны и их объединений безусловно могут соревноваться за мировое влияние, представление о том, что в современном мире „выгодно“ „уничтожить“ целую страну в корне неверно. Такие взгляды строятся на непонимании того, как работает глобальная экономика. Последствия полномасштабного нападения России на Украину наглядно доказывают, что уничтожение отдельной страны в современном мире не приносит выгоды ни развитым странам, ни развивающимся. Чем больше экономика страны и чем больше она вовлечена в мировую экономику, тем тяжелее последствия ее изоляции или разрушения.
Так, например, европейские энергетические санкции, введенные в ответ на российское вторжение в Украину, не только нанесли удар по российской экономике, но и заставили европейские страны перестраивать свою экономику. В итоге, у ЕС получилось перестроить свою экономику в сторону меньшей зависимости от российской энергетики, однако изначально отказ от российской энергетики негативно повлиял на экономику европейских стран. Более того, в ЕС сохраняется проблема высоких цен на потребление энергии.
Также, необходимо отметить, что весь процесс постепенного введения санкций против России и постепенного согласия западных стран на выделение большой помощи Украине доказывает, что никакого стремления „уничтожить Россию“ со стороны не существует. Так, например, многие западные страны не спешили полностью рвать экономические отношения с Россией. В начале полномасштабной войны Украина сразу призвала отключить российские банки от системы SWIFT, однако западным странам потребовалась почти неделя чтобы согласовать отключение семи банков, и три месяца – чтобы отключить главный российский банк, Сбербанк.
Более того, если уничтожение России было целью западных стран, то непонятно западные страны инвестировали гигантские деньги в различные области российской экономики до начала полномасштабной войны России против Украины. Согласно данным Киевской школы экономики, на момент начала войны в России насчитывалось 3769 иностранных компаний с общим оборотом около 316 млрд долларов США.
Отдельно напомним, что несмотря на якобы желание западных стран уничтожить Россию, НАТО (в которой многие западные страны и состоят), являясь оборонительным альянсом, не напала на Россию, а лишь поддержала Украину. При этом совместная военная мощь НАТО в целом превосходит военную мощь России.
Так же, многие западные лидеры неоднократно публично заявляли, что не стремятся уничтожить Россию и унизить российский народ. Генсек ООН Антониу Гутерриш также призывал Россию остановить войну, так как от войны страдают и украинцы, и россияне.
Источники
European Council/ Council of the European Union: Energy prices and security of supply
Bruegel: The European Union-Russia energy divorce: state of play
BBC: Ukraine conflict: What is Swift and why is banning Russia so significant?
Russia Monitor 5: Vasily Astrov - Foreign Capital in Russia: Taking Stock after Two Years of War
The White House: Remarks by President Biden Ahead of the One-Year Anniversary of Russia’s Brutal and Unprovoked Invasion of Ukraine
BBC: Ukraine war: Russia must be defeated but not crushed, Macron says
UN: ’High time for peace’, UN chief says, as Russia’s full-scale invasion of Ukraine enters third year