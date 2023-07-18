Правда ли, что "законодательное предоставление английскому языку особого статуса делает Украину колонией"?

Тезисы
Святослав Князев, один из постоянных авторов RuBaltic.Ru, утверждает, что инициатива украинских властей придать английскому языку формальный статус в Украине направлена на то, чтобы угодить «белым господам» из Вашингтона и Лондона» и «окончательно вытеснить с Украины русские язык и культуру». Автор также утверждает, что в результате «под раздачу» также попадут национальные меньшинства, такие, как венгры, румыны, поляки и прочие этнические группы, проживающие на территории Украины.
Вердикт
Здесь имеет место очевидная манипуляция с подменой понятий и частичной ложью. Ее суть заключается в том, что пропагандисты пытаются увязать определенные проблемные вопросы, связанные с национальными меньшинствами, с приданием английскому языку формального статуса на территории Украины. Это все равно, что сравнивать красное с круглым. Данное решение никак не освобождает Украину от обязательств по охране прав национальных меньшинств, проживающих на ее территории, не означает запрета на использование русского языка и тем более не превращает ее в чью-либо колонию.
Комментарий Детектор лжи
Самым простым решением, позволяющим показать манипулятивность и лживость российских пропагандистов, будет обращение к тексту законопроекта о применении английского языка в Украине. Он вместе с сопроводительной документацией доступен на сайте Верховной Рады Украины. В нем английский язык определяется в качестве языка «международного общения в Украине». Кроме того, законопроект четко разграничивает статус английского языка, а также украинского как государственного и языков национальных меньшинств и коренных народов. Поэтому в законопроекте четко указано, что «никакое из положений настоящего Закона не может толковаться как направленное на сужение сферы функционирования и применения украинского языка как государственного, а также использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины». Таким образом, отсылки Князева к языковым вопросам, прописанным в украинской Конституции, являются притянутыми за уши в манипулятивных целях.
Это же касается и голословных утверждений о якобы «попадании под раздачу» языков национальных меньшинств (в т.ч. и русского) и коренных народов, а также привилегированном положении английского языка. Иными словами, принятие закона о применении английского языка в Украине никоим образом не освободит украинские власти от проблематики, связанной с вопросами национальных меньшинств. Данная тема действительно является одной из центральных, например, в украинско-венгерских отношениях. Однако, четкое разграничение между английским и языками нацменьшинств и коренных народов Украины, как это следует из законопроекта, лишь подтверждает, что в своих попытках манипулирования целевой аудиторией автор пытается сравнить красное с круглым.
Безусловно, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ситуация вокруг публичного использования русского языка претерпела определенные изменения. Но в целом Князев придерживается типичных кремлевских нарративов, например, тех, что изложены в печально известной статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» от 12 июля 2021 года. В ней российский руководитель среди прочего утверждает, что инспирированная Западом, напрямую вмешивающимся во внутренние дела Украины, линия поведения привела к тому, что «откровенная агрессивная русофобия во многом и стала определять государственную политику на Украине». Отсюда берутся и манипулятивные рассуждения Князева о том, что украинские власти якобы принятием этого закона хотят угодить своим зарубежным хозяевам, а сама Украина является колонией. Безусловно, массовое знание английского во многом облегчит международное общение для украинских чиновников более или менее высокого уровня, поскольку они будут обязаны им владеть. Такая ситуация может позитивно повлиять на евроатлантическую интеграцию Украины, однако она не является панацеей от всех ее теперешних проблем (в чем украинские власти отдают себе отчет). Кроме того, текст законопроекта не исключает возможного использования русского языка. Те или иные услуги для иностранцев и апатридов (например, экстренная помощь населению, пересечение государственной границы), не владеющих украинским, могут «осуществляться на английском языке или, в случае необходимости, на ином языке, приемлемым для сторон». Очевидно, что русский язык может быть этим самым приемлемым для сторон языком.
Таким образом, принятие закона о применении английского языка в Украине является технической мерой, направленной на улучшение знания этого языка среди населения страны, в особенности чиновников более или менее высокого уровня, также лиц, осуществляющих услуги населению. Попытка увязать данную инициативу с сужением возможности использования языков национальных меньшинств и коренных народов является манипуляцией, основанной на частичной лжи, сознательно используемой кремлевской пропагандой для достижения своих целей.