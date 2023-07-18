Правда ли, что "законодательное предоставление английскому языку особого статуса делает Украину колонией"?

Безусловно, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ситуация вокруг публичного использования русского языка претерпела определенные изменения. Но в целом Князев придерживается типичных кремлевских нарративов, например, тех, что изложены в печально известной статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» от 12 июля 2021 года. В ней российский руководитель среди прочего утверждает, что инспирированная Западом, напрямую вмешивающимся во внутренние дела Украины, линия поведения привела к тому, что «откровенная агрессивная русофобия во многом и стала определять государственную политику на Украине». Отсюда берутся и манипулятивные рассуждения Князева о том, что украинские власти якобы принятием этого закона хотят угодить своим зарубежным хозяевам, а сама Украина является колонией. Безусловно, массовое знание английского во многом облегчит международное общение для украинских чиновников более или менее высокого уровня, поскольку они будут обязаны им владеть. Такая ситуация может позитивно повлиять на евроатлантическую интеграцию Украины, однако она не является панацеей от всех ее теперешних проблем (в чем украинские власти отдают себе отчет). Кроме того, текст законопроекта не исключает возможного использования русского языка. Те или иные услуги для иностранцев и апатридов (например, экстренная помощь населению, пересечение государственной границы), не владеющих украинским, могут «осуществляться на английском языке или, в случае необходимости, на ином языке, приемлемым для сторон». Очевидно, что русский язык может быть этим самым приемлемым для сторон языком.