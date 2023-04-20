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В социальных сетях вновь говориться о видео выступления российской оперной певицы Любови Казарновской, которая рассказывает о том, что за организацией пандемии COVID-19 стоит мировое правительство, а при помощи прививок людей превращают в биороботов. Мы внимательно ознакомились с видео и выяснили, что певица манипулирует эмоциями зрителей и слушателей и распространяет теорию заговора, которая не имеет доказательств или научных оснований.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Omar Elsharawy on Unsplash

Teiginiai


За организацией пандемии COVID-19 стоит мировое правительство, тайные правители мира. Пандемия COVID-19 - заговор против всего человечества. Те родители, которые вакцинируют своих детей, отдают их на заклание. Дети умирают из-за миокардита после прививок от COVID-19. Людей превращают в биороботов.

Verdiktas

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Эта информация ошибочная и является примером теории заговора, которая не имеет доказательств или научных оснований. Наш вердикт – мистификация.

Melo detektoriaus komentaras


Рассмотрим каждый пункт отдельно:

1) Мировое правительство и тайные правители мира: нет доказательств существования мирового правительства или тайных правителей, контролирующих мир. Пандемии, такие как COVID-19, возникают из-за естественных процессов, связанных с передачей вирусов между животными и людьми. О том, какие существуют конспирологические теории о тайном мировом правительстве, как они появляются и какое влияние оказывают на общество, можно узнать здесь, здесь и здесь.

Ложь
Ложь
© Ekrano nuotr.

2) Пандемия COVID-19 как заговор против человечества: научное сообщество согласно, что COVID-19 является результатом естественной передачи вируса от животных к человеку. Вирус был изначально обнаружен в городе Ухань, Китай, в декабре 2019 года и распространился по всему миру из-за международных перемещений людей и легкости передачи вируса. С версиями происхождения коронавируса можно ознакомиться здесь. Среди версий, которые, как считает ряд спецслужб США, могут объяснить появление COVID-19, - то, что происхождение пандемии COVID-19, вероятно, может быть связано с инцидентом в лаборатории в Ухане.

3) Вакцинация и "заклание" детей: вакцины против COVID-19 прошли строгие испытания и были одобрены медицинскими регуляторами по всему миру. Они показали высокую эффективность в предотвращении тяжелой формы заболевания, госпитализации и смерти. Вакцинация является ключевым инструментом в борьбе с пандемией и защите общественного здоровья.

4) Миокардит после прививок от COVID-19: миокардит – это воспаление сердечной мышцы. В редких случаях он может возникнуть после вакцинации от COVID-19, особенно среди молодых мужчин. Однако риск развития миокардита после вакцинации намного ниже, чем риск развития миокардита или других серьезных осложнений вследствие COVID-19.

5) Превращение людей в биороботов: нет никаких доказательств, что вакцины или иные аспекты пандемии COVID-19 связаны с “превращением” людей в биороботов, а сама возможность превращения человека в биоробота не более чем выдумка. Это утверждение, которое игнорирует научные данные о безопасности и эффективности вакцин против COVID-19.

Важно понимать, что распространение ложной информации и теорий заговора, особенно в отношении пандемии COVID-19 и вакцинации, может привести к негативным последствиям для общественного здоровья и общества в целом. Недоверие к вакцинам и научным рекомендациям может снизить охват вакцинации, что, в свою очередь, приводит к продолжению распространения вируса и возникновению новых вариантов.

Вместо того, чтобы верить и распространять подобные теории заговора, рекомендуется обращаться к достоверным источникам информации, таким как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), национальные медицинские организации и авторитетные научные журналы.
Специалисты по здравоохранению и научные исследователи работают над разработкой, испытанием и распространением вакцин, чтобы обеспечить безопасность и здоровье населения. Их рекомендации основаны на многолетнем опыте и научных данных.

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