Утверждение, что вся официальная история является ложью, не соответствует действительности. Хотя исторический анализ может быть сложным и подверженным различным интерпретациям, большинство историков придерживаются строгих методологических принципов при изучении прошлого. Утверждение о том, что города были построены гораздо раньше официальных дат, и частично засыпаны глиной в результате глобальной катастрофы, не поддерживается научными данными. Нет доказательств такой глобальной катастрофы, которая бы привела к засыпанию городов глиной. В здании есть нижний этаж, но это не является необычным для зданий того времени и не указывает на принадлежность здания “другой цивилизации”. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи

1) Утверждение о том, что “вся официальная история – ложь”, очень обобщенное и не указывает на конкретные примеры или события в истории. История основывается на обширном анализе источников и доказательств, в частности, именно для того, чтобы не допустить ложной интерпретации исторических событий и последующих манипуляций.

2) Тезис о том, что “города были построены гораздо раньше официальных дат”, является манипуляцией. Авторы видео не говорят, какие конкретно города имеют в виду, и не сообщают о том, какие даты считают ложными. История основания и затем дальнейшего развития городов обычно основывается на археологических данных, исторических документах и других источниках, которые могут быть подвергнуты критическому анализу. Так, например, Париж вырос на месте поселения Лютеция, основанного кельтским племенем паризиев в III веке до н. э., о Лютеции – вспоминают Юлий Цезарь, Страбон, Птолемей.