Тезисы
1) Вся официальная история ложь – настоящая история совершенно другая, о ней умалчивается;
2) Города были построены гораздо раньше официальных дат;
3) Города частично засыпаны глиной в результате глобальной катастрофы;
4) Зимний дворец в Петербурге принадлежал явно не нашей цивилизации. Основанием для такого вывода служат этажи, уходящие на несколько метров под землю;
Вердикт
Утверждение, что вся официальная история является ложью, не соответствует действительности. Хотя исторический анализ может быть сложным и подверженным различным интерпретациям, большинство историков придерживаются строгих методологических принципов при изучении прошлого. Утверждение о том, что города были построены гораздо раньше официальных дат, и частично засыпаны глиной в результате глобальной катастрофы, не поддерживается научными данными. Нет доказательств такой глобальной катастрофы, которая бы привела к засыпанию городов глиной. В здании есть нижний этаж, но это не является необычным для зданий того времени и не указывает на принадлежность здания “другой цивилизации”. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
1) Утверждение о том, что “вся официальная история – ложь”, очень обобщенное и не указывает на конкретные примеры или события в истории. История основывается на обширном анализе источников и доказательств, в частности, именно для того, чтобы не допустить ложной интерпретации исторических событий и последующих манипуляций.
2) Тезис о том, что “города были построены гораздо раньше официальных дат”, является манипуляцией. Авторы видео не говорят, какие конкретно города имеют в виду, и не сообщают о том, какие даты считают ложными. История основания и затем дальнейшего развития городов обычно основывается на археологических данных, исторических документах и других источниках, которые могут быть подвергнуты критическому анализу. Так, например, Париж вырос на месте поселения Лютеция, основанного кельтским племенем паризиев в III веке до н. э., о Лютеции – вспоминают Юлий Цезарь, Страбон, Птолемей.
3) Заявление о том, что “города частично засыпаны глиной в результате глобальной катастрофы”, является очередной конспирологической теорией, так как предполагает некую глобальную, планетарного масштаба катастрофу, которая привела к засыпанию городов глиной / грунтом. В истории Земли было несколько глобальных катастроф, которые привели к гибели порядка 90 проц. видов, населявших планету – такие катастрофы ученые называют термином массовое вымирание. По мнению ученых, основной причиной массовых вымираний, по-видимому, являются серьезные изменения в углеродном цикле Земли, такие как крупные вулканические извержения либо удар гигантского астероида. Однако такая катастрофа, если бы она произошла за время существования человечества, с большой долей вероятности привела бы к его исчезновению как вида, либо оставила бы следы (например, гигантский кратер, аномально высокий радиационный фон и т. д.).
То, что в старых городах один или два этажа зданий, построенных несколько сот лет назад, оказываются ниже уровня современных улиц, объясняется вполне логично и без помощи конспирологических теорий о глобальных катастрофах планетарного масштаба.
* Накопление отходов и строительного мусора: В течение столетий на уровень земли накладывались слои мусора, строительных отходов, а также почвы, перемещаемой ветром и водой. Это привело к поднятию уровня земли, и здания, которые были построены раньше, стали выглядеть как будто они зарыты в землю;
* Изменение планировки города или инфраструктуры: В процессе развития города могли меняться уровни улиц, например, для улучшения дренажа или управления водой, особенно в городах с крутыми склонами или близко к воде. Это могло привести к тому, что уровень улицы поднимался выше основания зданий;
* Защита от наводнений: в некоторых случаях, особенно в городах рядом с реками, уровень земли мог быть поднят для защиты от наводнений;
4) Зимний дворец в Петербурге был построен в XVIII веке и является важной частью истории России. В 1754 г. императрица Елизавета Петровна утвердила проект новой резиденции, предложенный ведущим архитектором русского барокко Бартоломео Франческо Растрелли. Фактов, подтверждающих строительство Зимнего дворца, предостаточно, а потому идея приписать появления дворца какой-либо инопланетной цивилизации представляется абсурдным.