Правда ли, что "Великобритания будет слать преступников в Балтийские страны, чтобы колонизировать регион?"

Тезисы
Видео рассказывает, что Британия “переплюнула самую больную фантазию сочинителей антиутопий”. В нем говорится, что король Карл III “сажает людей быстрее”, чем появляются места в тюрьмах, поэтому британцы будут отправлять осужденных отбывать наказание в Эстонию, Данию и “другие дружественные страны”. Дальше в видео делается вывод, что на самом деле это такая “обратная колонизация” Балтийского региона со стороны Великобритании после того, как в нее приехало большое число мигрантов из этих стран. Процесс сравнивается с колонизацией Австралии. Как источник приводится британское издание Daily Mail.
Вердикт
Видео берет реальную проблему, существующую в Великобритании, и реальное решение этой проблемы, однако в видео и проблема, и ее решение сильно искажаются в дезинформационных целях. Аренда мест отбывания наказания в других странах – это существующая практика, однако она не связана с “колонизацией” или освобождением преступников. Наш вердикт – манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Британские власти действительно пытаются решить проблему нехватки мест для заключенных в тюрьмах. Для этого было принято решение создать до 30 000 новых мест содержания в тюрьмах Британии. Однако это масштабный процесс, который может продлиться до 2030 года. Тем временем, еще одно решение – это аренда мест содержания для заключенных в иностранных тюрьмах. В видео это решение описывается как некое безумие со стороны властей Великобритании, как антиутопия. Однако ничего безумного в таком решении нет. Министр юстиции и Лорд-канцлер Великобритании Алекс Чок сообщил в октябре этого года, что правительство Британии обсуждает с разными европейскими странами данную возможность, включая Эстонию.
Заключенных не выпускают в общества стран, где они будут содержаться – они будут перевозиться в тюрьмы в этих странах и содержаться там. Более того, к ним будут применяться британские законы. После отбывания наказания осужденные будут возвращаться в Великобританию. Поэтому никакой “колонизации” такая практика не предполагает. Более того, даже если такая практика будет введена, она же может быть отменена, если не принесет желаемых результатов. Так было, например, в Бельгии и Норвегии.
Наконец, уточним, что британский король Карл III никого не “сажает” в тюрьму. Британия – конституционная монархия, и король не обладает там полномочиями по осуществлению правосудия. Этим занимаются судебная и правоохранительная системы страны.
- Источники
- Sky News: Lack of prison places could see 1,500 criminals avoid time, warns Labour
- The Guardian: Plan for 20,000 more prison places in England and Wales won’t be complete until 2030
- EER.ee: UK investigating possibility of moving inmates to Estonian prisons
- Prison Reform Trust: Renting foreign prison places—the unanswered question