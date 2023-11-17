Правда ли, что "Великобритания будет слать преступников в Балтийские страны, чтобы колонизировать регион?"

 
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Grotos
Grotos
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В Facebook опубликовано видео, в котором рассказывается, что Соединенное Королевство планирует “экспортировать” преступников в дружественные страны. Видео драматически угрожает “Прибалтике” колонизацией со стороны Великобритании. Объясняем, почему это видео – манипуляция.

Тезисы


Видео рассказывает, что Британия “переплюнула самую больную фантазию сочинителей антиутопий”. В нем говорится, что король Карл III “сажает людей быстрее”, чем появляются места в тюрьмах, поэтому британцы будут отправлять осужденных отбывать наказание в Эстонию, Данию и “другие дружественные страны”. Дальше в видео делается вывод, что на самом деле это такая “обратная колонизация” Балтийского региона со стороны Великобритании после того, как в нее приехало большое число мигрантов из этих стран. Процесс сравнивается с колонизацией Австралии. Как источник приводится британское издание Daily Mail.

Вердикт


Видео берет реальную проблему, существующую в Великобритании, и реальное решение этой проблемы, однако в видео и проблема, и ее решение сильно искажаются в дезинформационных целях. Аренда мест отбывания наказания в других странах – это существующая практика, однако она не связана с “колонизацией” или освобождением преступников. Наш вердикт – манипуляция.

Комментарий Детектор лжи


Британские власти действительно пытаются решить проблему нехватки мест для заключенных в тюрьмах. Для этого было принято решение создать до 30 000 новых мест содержания в тюрьмах Британии. Однако это масштабный процесс, который может продлиться до 2030 года. Тем временем, еще одно решение – это аренда мест содержания для заключенных в иностранных тюрьмах. В видео это решение описывается как некое безумие со стороны властей Великобритании, как антиутопия. Однако ничего безумного в таком решении нет. Министр юстиции и Лорд-канцлер Великобритании Алекс Чок сообщил в октябре этого года, что правительство Британии обсуждает с разными европейскими странами данную возможность, включая Эстонию.

Ложь

Заключенных не выпускают в общества стран, где они будут содержаться – они будут перевозиться в тюрьмы в этих странах и содержаться там. Более того, к ним будут применяться британские законы. После отбывания наказания осужденные будут возвращаться в Великобританию. Поэтому никакой “колонизации” такая практика не предполагает. Более того, даже если такая практика будет введена, она же может быть отменена, если не принесет желаемых результатов. Так было, например, в Бельгии и Норвегии.

Наконец, уточним, что британский король Карл III никого не “сажает” в тюрьму. Британия – конституционная монархия, и король не обладает там полномочиями по осуществлению правосудия. Этим занимаются судебная и правоохранительная системы страны.

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