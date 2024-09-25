Правда ли, что ВЭФ предложила людям употреблять свои собственные испражнения в качестве пищи?

Teiginiai
ВЭФ предлагает людям есть свои собственные испражнения как пищу и пить свою мочу, чтобы бороться с изменением климата. Организация призывает СМИ продвигать эту идею и убеждать людей, что это необходимо для спасения планеты.
Verdiktas
Нет никаких доказательств того, что ВЭФ призывал людей есть свои испражнения и пить мочу. Отдельные исследователи ищут возможность перерабатывать человеческие отходы в удобрения, биотопливо. Новейшие исследования также предлагают переработку части отходов в еду и воду для космонавтов, но никто не призывает людей есть отходы напрямую. Наш вердикт – неправда и ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Утверждение, что Всемирный экономический форум призвал людей есть свои испражнения и пить мочу начало распространяться еще как минимум в 2023 году в различных соцсетях и на подозрительных сайтах. С тех пор это утверждение периодически повторяется, в том числе русскоязычными аккаунтами в различных соцсетях. Однако оно не раз разоблачалось фактчекерами.
На самом деле, ВЭФ никогда не призывал к этому никого – подобной информации мы не смогли найти ни на сайте организации, ни в ее соцсетях, ни выступлениях Клауса Шваба. На сайте форума есть статья о том, как можно использовать отходы человеческой жизнедеятельности в практических сферах – как удобрения и для производства биологического топлива.
Идея использования человеческих экскрементов не нова, однако в основном обсуждается их использование в фермерских хозяйствах, а не для еды. Несколько лет назад исследователи из Университета штата Пенсильвания сообщили, что занимаются разработкой возможности превращать часть человеческих отходов в еду. Также имеется возможность превращать мочу в питьевую воду для космонавтов, когда они в открытом космосе.
Источники
Детектор Мифов: Распространяется конспирологическое утверждение в связи со Всемирным экономическим форумом
USA Today: Ложное утверждение, что ВЭФ призвал к потреблению человеческих отходов для борьбы с изменением климата
Всемирный экономический форум: Как извлечь максимальную пользу из человеческих отходов
Пенн Стейт: Микробы могут помочь астронавтам превратить человеческие отходы в пищу
Журнал Smithsonian: Прототип космического скафандра превращает мочу в питьевую воду